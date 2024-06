En quoi consistent les "tests de résistance ("stress tests")" des banques de la Fed et quelles sont les nouveautés cette année ?

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Pete Schroeder et Michelle Price

La Réserve fédérale américaine doit publier les résultats de son bilan de santé annuel des banques mercredi à 16h30 ET (2030 GMT). Dans le cadre de l'exercice des "stress tests", la Fed teste les bilans des grandes banques en fonction d'un scénario hypothétique de grave récession économique, dont les éléments changent chaque année.

Les résultats déterminent le montant de capital dont ces banques ont besoin pour être considérées comme s aines et le montant qu'elles peuvent reverser aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes. Cette année , les grands prêteurs américains devraient à nouveau démontrer qu'ils disposent d'un capital suffisant pour faire face à toute nouvelle crise dans le secteur bancaire.

POURQUOI LA FED SOUMET-ELLE LES BANQUES À DES "tests de résistance ("stress tests")"?

La Fed a mis en place ces tests à la suite de la crise financière de 2007-2009 afin de s'assurer que les banques pourraient résister à un choc similaire à l'avenir. Les tests ont officiellement débuté en 2011, et les grands prêteurs ont d'abord eu du mal à obtenir la note de passage.

Citigroup C.N , Bank of America BAC.N , JPMorgan Chase & Co

JPM.N et Goldman Sachs Group GS.N , par exemple, ont dû ajuster leurs plans de capital pour répondre aux préoccupations de la Fed. La filiale américaine de la Deutsche Bank a fait faillite en 2015, 2016 et 2018.

Cependant, des années de pratique ont permis aux banques de mieux maîtriser les tests et la Fed a également rendu les tests plus transparents. Elle a mis fin à une grande partie du drame des tests en abandonnant le modèle "réussite-échec" en 2020 et en introduisant un régime de capital plus nuancé et spécifique à chaque banque.

COMMENT LES BANQUES SONT-ELLES ÉVALUÉES AUJOURD'HUI?

Le test évalue si les banques resteraient au-dessus du ratio minimum de fonds propres requis de 4,5 % - qui représente le pourcentage de leurs fonds propres par rapport à leurs actifs - au cours d'un ralentissement hypothétique. Les banques qui enregistrent de bons résultats se maintiennent généralement bien au-dessus de ce seuil. Les plus grandes banques mondiales du pays doivent également détenir une "surcharge G-SIB" supplémentaire d'au moins 1 %.

Les résultats d'une banque au test déterminent également la taille de son "coussin de sécurité", une couche supplémentaire de capital introduite en 2020 qui s'ajoute au minimum de 4,5 %.

Ce coussin supplémentaire est déterminé par les pertes hypothétiques de chaque banque. Plus les pertes sont importantes, plus le coussin est important.

LE ROLL OUT

La Fed publiera les résultats après la clôture des marchés. Elle publie généralement les pertes globales du secteur et les pertes individuelles des banques, y compris des détails sur la manière dont certains portefeuilles - comme les cartes de crédit ou les prêts hypothécaires - se sont comportés.

La banque centrale n'autorise généralement les banques à annoncer leurs projets de dividendes et de rachats que quelques jours après la publication des résultats. Elle annonce la taille du volant de fonds propres de chaque banque dans les mois qui suivent.

Les performances des plus grands prêteurs du pays, en particulier JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo & Co WFC.N , Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley MS.N , sont suivies de près par les marchés.

TEST EN LIGNE AVEC 2023

La Fed change les scénarios chaque année. Il faut des mois pour les concevoir et tester un instantané des bilans des banques à la fin de l'année précédente. Ils risquent donc d'être dépassés.

En 2020, par exemple, le véritable krach économique provoqué par la pandémie de COVID-19 a été, à bien des égards, plus grave que le scénario de la Fed cette année-là.

Après les faillites des banques de taille moyenne Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic l'année dernière, la Fed a été critiquée pour ne pas avoir testé les bilans des banques dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, et pour avoir plutôt supposé que les taux baisseraient au cours d'une grave récession.

Le test de cette année est globalement conforme à celui de 2023, le taux de chômage hypothétique dans un scénario "très défavorable" augmentant de 6,3 points de pourcentage, contre 6,4 l'année dernière.

LES TENSIONS DANS L'IMMOBILIER COMMERCIAL

L'examen prévoit également une chute de 40 % des prix de l'immobilier commercial, un sujet de préoccupation ces deux dernières années, car les bureaux vacants de l'époque de la pandémie et les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps stressent les emprunteurs.

En outre, les banques ayant d'importantes opérations de trading seront testées contre un "choc du marché mondial", et certaines seront également testées contre la faillite de leur plus grande contrepartie.

Pour la deuxième fois, la Fed soumet également les banques à des chocs "exploratoires". Le test de cette année comprend également des chocs économiques et de marché exploratoires supplémentaires qui ne contribueront pas à fixer les exigences en matière de fonds propres, mais qui aideront la Fed à évaluer si elle doit élargir le test à l'avenir. Les chocs de marché s'appliqueront aux plus grandes banques, tandis que les 32 banques seront testées sur les chocs économiques.

Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, a déclaré que la multiplicité des scénarios pourrait permettre aux tests de mieux détecter les faiblesses des banques.

QUELLES SONT LES BANQUES TESTÉES?

En 2024, 32 banques seront testées. En effet, la Fed a décidé en 2019 d'autoriser les banques dont les actifs sont compris entre 100 et 250 milliards de dollars à être testées tous les deux ans.

Voici les banques qui seront testées en 2024:

Ally Financial ALLY.N American Express AXP.N Bank of America Corporation The Bank of New York Mellon Corporation BK.N Barclays US LLC BMO Financial Corp. Capital One Financial Corporation COF.N The Charles Schwab Corporation SCHW.N (Société Charles Schwab) Citigroup C.N Citizens Financial Group, Inc. CFG.N Credit Suisse Holdings (USA) DB USA Corporation Discover Financial Services DFS.N Fifth Third Bancorp FITB.O Goldman Sachs Group, Inc. GS.N HSBC North America Holdings Huntington Bancshares HBAN.O JPMorgan Chase & Co. JPM.N Keycorp KEY.N M&T Bank Corporation MTB.N Morgan Stanley MS.N Northern Trust Corporation NTRS.O The PNC Financial Services PNC.N (Services financiers PNC) RBC US Group Holdings LLC Regions Financial Corporation Santander Holdings USA State Street Corporation STT.N TD Group US Holdings LLC Truist Financial Corporation TFC.N UBS Americas Holding LLC U.S. Bancorp USB.N Wells Fargo & Company WFC.N