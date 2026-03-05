Venezuela: croissance de près de 9% en 2025, tirée par le pétrole

Caracas, le 1er janvier 2026. ( AFP / FEDERICO PARRA )

Le Venezuela a enregistré une croissance économique de près de 9% en 2025, a annoncé mercredi la banque centrale du pays sud-américain, en soulignant le rôle joué par le secteur pétrolier malgré l'embargo américain, désormais assoupli.

Après l'opération militaire américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier, le Venezuela a cédé aux Etats-Unis le contrôle de la commercialisation de son brut et a réformé sa loi sur les hydrocarbures afin de permettre une plus grande participation du secteur privé.

La Banque centrale du Venezuela (BCV), qui publie des indicateurs économiques de manière irrégulière, a indiqué mercredi que l'économie du pays avait progressé de 8,66% l'an dernier, après 8,54% en 2024.

Des analystes escomptent pour 2026 une croissance située entre 10% et 15%.

Le produit intérieur brut (PIB) vénézuélien avait chuté d'environ 80% en une décennie, avant de commencer à se redresser à partir du deuxième trimestre 2021, dans le sillage de la levée des contrôles des prix et de l'autorisation d'une dollarisation informelle.

La BCV souligne que le pays cumule 19 trimestres de croissance. Dans un communiqué, elle vante "un niveau d'activité plus élevé" et une reprise continue.

Malgré cet essor, les Vénézuéliens continuent de constater la faiblesse des salaires et le coût très élevé des produits de base comme la nourriture et les médicaments. Le revenu moyen se situe entre 100 et 300 dollars, bien en deçà des 700 dollars qui, selon des estimations, sont nécessaires pour couvrir le panier alimentaire de base.

Les experts soulignent que, dans une économie cinq fois plus petite qu'en 2013, de légères variations peuvent gonfler les pourcentages de croissance.

La BCV n'a pas publié les résultats complets du secteur pétrolier en 2025, mais a fait état d'une hausse de 13,41% de l'activité du secteur au quatrième trimestre. Nicolas Maduro avait déclaré en décembre que l'année se terminerait sur une progression de 19%.

Le Venezuela vendait son pétrole avec d'importants rabais l'an dernier en raison des sanctions américaines.