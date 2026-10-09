En quoi consiste le spectre à bande basse que SpaceX a acquis pour Starlink Mobile ?

par Harshita Mary Varghese

SpaceX SPCX.O a conclu un accord en vue d'acquérir un portefeuille national de licences dans le spectre des basses fréquences, dans le cadre d'une transaction dont la valeur serait estimée à 8 milliards de dollars, alors que l'entreprise cherche à étendre ses activités au-delà de l'Internet par satellite et à devenir un concurrent de poids sur le marché américain de la téléphonie mobile.

La société a dévoilé pour la première fois son intention de se lancer dans le secteur des services mobiles lors de sa première conférence téléphonique sur les résultats financiers en août. Cette annonce a brièvement pesé sur les actions des trois principaux opérateurs mobiles américains – AT&T, T-Mobile et Verizon –, les investisseurs évaluant la menace concurrentielle potentielle.

QU'EST-CE QUE LE SPECTRE À BASSE BANDE?

Le spectre à basse fréquence désigne les ondes radio qui peuvent parcourir de plus longues distances et mieux pénétrer les bâtiments que les fréquences plus élevées, ce qui les rend utiles pour une couverture mobile à grande échelle.

Il se distingue du spectre à bande moyenne et haute, qui permet de transporter davantage de données à une vitesse plus élevée, mais couvre une zone plus restreinte.

SpaceX a accepté d'acquérir jusqu'à 14 mégahertz de spectre apparié dans le cadre des licences de spectre à bande basse de 800 MHz détenues par Grain Management, avec pour objectif de développer une architecture hybride pour Starlink Mobile combinant une infrastructure terrestre et une connectivité par satellite.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME AMÉRICAIN D'OCTROI DE LICENCES DE SPECTRE?

Le spectre commercial est une ressource rare aux États-Unis, réglementée par la Commission fédérale des communications (FCC), qui attribue généralement des licences pour des fréquences et des zones géographiques spécifiques par le biais d'enchères ou d'autres procédures autorisées.

Les titulaires de licences doivent se conformer à des règles techniques et à des exigences de déploiement, mais avant cela intervient le transfert de licences, qui nécessite généralement l'approbation des autorités de régulation.

Le dernier accord conclu par SpaceX concernant des licences de spectre est en attente d'approbation par la FCC.

QUELS SPECTRES LES TROIS PRINCIPAUX OPÉRATEURS DÉTIENNENT-ILS?

Le portefeuille de fréquences en bande basse d'AT&T comprend les bandes 700 MHz et 850 MHz, ainsi que des licences dans la bande 600 MHz acquises dans le cadre de son accord avec EchoStar conclu en juillet.

Verizon détient des fréquences dans les bandes 700 MHz et 850 MHz, tandis que les fréquences en bande basse de T-Mobile comprennent les bandes 600 MHz et 700 MHz.

QUEL EST LE PROJET POUR STARLINK MOBILE?

L'entreprise prévoit d'intégrer ces fréquences à son système satellitaire de nouvelle génération, tout en déployant des radios et des antennes au sol sur des pylônes et des toits.

La FCC a approuvé cette semaine la demande de Starlink Mobile concernant la constellation Gen2, autorisant SpaceX à lancer 15 000 satellites optimisés pour le spectre de 2 GHz à l'échelle mondiale.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))