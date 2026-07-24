En Inde, la guerre avec l'Iran oblige Diet Coke à commercialiser une canette plus grande, à un prix plus élevé

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* Le Diet Coke est en pénurie en Inde

* En Inde, Coca-Cola commercialise le Diet Coke principalement en canettes, et non en bouteilles

* Coca-Cola Inde importe des canettes d'Asie du Sud-Est en raison du conflit avec l'Iran

par Aditya Kalra

Dans un premier temps, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran a provoqué une pénurie de Diet Coke en Inde en réduisant l’approvisionnement en canettes en aluminium, ce qui a déclenché une vague inhabituelle de "Diet Coke parties " sur l’un des plus grands marchés de consommation au monde.

Mais aujourd’hui, cette boisson gazeuse devient plus chère.

Partout en Inde, Coca-Cola KO.N a augmenté de plus de 10 % le prix du Diet Coke — qui est principalement vendu en canettes d’aluminium dans le pays — en raison du conflit en cours au Moyen-Orient, qui a paralysé sa chaîne d’approvisionnement. En conséquence, l’entreprise a été contrainte de s’approvisionner en canettes plus chères et de plus grande taille en provenance d’Asie du Sud-Est, ont déclaré deux personnes directement au courant de la situation, qui ont souhaité rester anonymes car cette stratégie est confidentielle.

Le détroit d’Ormuz, voie d’approvisionnement essentielle pour l’acheminement vers l’Inde de ces canettes en aluminium et des matières premières associées, s’est pratiquement refermé , le trafic commercial étant fortement perturbé suite à l’échec d’une trêve provisoire destinée à mettre fin au conflit avec l’Iran. On craint que ces perturbations ne s’étendent davantage et ne bloquent une autre voie maritime.

La hausse des prix pratiquée par Coca-Cola illustre bien comment ce conflit continue de contraindre les entreprises mondiales à modifier leurs chaînes d’approvisionnement et à augmenter leurs prix sur certains de leurs marchés de consommation les plus importants.

Contrairement à la plupart des autres marchés, le Diet Coke est principalement vendu en canettes en Inde, ce qui le rend plus vulnérable aux perturbations. Sa variante la plus populaire en Inde est la canette de 300 millilitres, vendue au prix de 40 roupies indiennes (soit 41 cents américains).

Coca-Cola a désormais lancé en Inde des canettes de Diet Coke de 330 ml au prix de 50 roupies indiennes, car les plus petites sont en pénurie, ont indiqué ces sources, ajoutant que cette décision avait été prise pour tenir compte de la hausse des coûts.

Par ml, cette hausse de prix correspond à 13,6%.

Coca-Cola, qui n’a pas officiellement annoncé ces changements de prix, n’a pas répondu à nos multiples demandes de commentaires.

Au moins un des embouteilleurs indiens de la société a commencé, pour une durée limitée, à proposer du Diet Coke dans de petites bouteilles en verre de 200 ml, bien que celles-ci soient nettement plus chères que la boisson en canette, selon des annonces en ligne et une troisième source ayant une connaissance directe du dossier.

Coca-Cola et Pepsi PEP.O considèrent l’Inde comme un marché de croissance majeur, et à l’exception du Diet Coke, la plupart de leurs boissons sont vendues en bouteilles en plastique et en verre, ainsi qu’en canettes.

Le Diet Coke est devenu extrêmement populaire en Inde, en particulier auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Coca-Cola commercialise également le Coca-Cola Zero sans calorie en Inde, mais son approvisionnement n’est pas menacé car il est vendu à la fois en bouteilles en plastique et en canettes.

Ces derniers mois, des bars indiens et des influenceurs sur les réseaux sociaux ont vu là une opportunité de profit en organisant des "Diet Coke parties" dont le prix d’entrée, compris entre 10 et 16 dollars, donnait accès au Diet Coke, à de la musique et à de l’alcool.