La priorité est de "sauver des vies" face aux incendies, déclare le Premier ministre espagnol

Capture d’écran d’une vidéo publiée le 25 juillet 2026 sur le compte X du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez le montrant s’exprimer depuis le poste de commandement avancé de Cenicientos, à 80 km à l’ouest de Madrid où des incendies font rage ( Pedro Sanchez X account / Handout )

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré samedi que les pompiers travaillaient à "sauver des vies" dans les incendies de forêt qui font rage à l’ouest de Madrid, en avertissant que la lutte à venir serait "complexe" avec des vents violents annoncés.

Les feux qui ravagent la campagne desséchée ont forcé 35.000 personnes à fuir leurs foyers, selon le ministère de l’Intérieur, dans ce que les responsables ont qualifié de pire incendie jamais enregistré dans la région.

Une épaisse fumée grise a envahi le ciel à l’ouest de la capitale et l’odeur de brûlé a atteint les rues du centre de Madrid, irritant la gorge des habitants et les obligeant à garder leurs fenêtres fermées.

Plan aérien de la végétation ravagée par un incendie dans le secteur de Fresnedillas, près d'El Escorial, à 60 km au nord-ouest de Madrid, le 25 juillet 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

"Notre priorité, notre réflexion, notre objectif, ce sont vos vies, sauver vos vies et protéger les zones habitées", a déclaré Pedro Sanchez devant les journalistes dans le village de Cenicientos, situé dans la zone de l’incendie.

"Nous allons vivre des heures compliquées, car même si les températures ont baissé, nous ne savons pas exactement comment le vent va évoluer, ni quelle sera sa force", a-t-il ajouté.

La baisse des températures dans la nuit a offert "une fenêtre d’opportunité ce week-end pour combattre (...) cet incendie très grave", a encore estimé M. Sanchez.

Mais le délégué du gouvernement central à Madrid, Francisco Martin, avait prévenu plus tôt que des "rafales erratiques" de vent étaient prévues.

Deux incendies de forêt distincts dans la région de Madrid ont fusionné vendredi pour former un immense brasier, qui menaçait de se joindre à un troisième près d’Avila, dans la région voisine de Castille-et-León.