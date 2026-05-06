EN EXCLUSIVITÉ-Un groupe d'investisseurs de Magnum critique le fabricant de glaces pour sa gestion de l'affaire Ben & Jerry's, comme le révèle une lettre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des investisseurs affirment que la gestion de Ben & Jerry's par Magnum nuit à la marque

* Une lettre demande des éclaircissements sur l'indépendance du conseil d'administration et les finances

* Magnum « n'est pas d'accord, tout en restant respectueux », avec le point de vue des investisseurs

* Unilever détient toujours 19,9 % des parts de Magnum après la scission de décembre

(Ajoute des informations contextuelles sur l'activisme de Ben & Jerry's aux paragraphes 12 à 18) par Alexander Marrow

Un groupe d'investisseurs de Magnum MICCT.AS a critiqué le fabricant de glaces pour sa gestion des tensions liées à l'activisme social de sa marque Ben & Jerry's et pour son manque de transparence financière, comme le montre une lettre des actionnaires consultée par Reuters.

Ces investisseurs, qui représentent environ 1,3 % du capital de Magnum mais gèrent des milliards de dollars d'actifs, ont demandé à l'entreprise d'expliquer comment elle comptait préserver l'indépendance du conseil d'administration de Ben & Jerry's et de fournir des données distinctes sur le chiffre d'affaires et les bénéfices de la marque. Cette pression souligne à quel point Ben & Jerry's, qui a toujours mené un activisme social très affiché, représente un défi pour The Magnum Ice Cream Company MICCT.AS , qui a scindé du géant des biens de consommation Unilever ULVR.L et a introduit en bourse en décembre.

Les fondateurs et le conseil d'administration de Ben & Jerry's se sont heurtés à plusieurs reprises à leur ancienne société mère Unilever au sujet de leurs positions politiques et éthiques. Magnum a depuis cherché à affaiblir le contrôle du conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's, qui a été réduit à seulement deux membres. D'anciens administrateurs contestent les actions de Magnum.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA MISSION SOCIALE DE BEN & JERRY'S

Dans une lettre datée du 1er mai, adressée au conseil d'administration de Magnum avant son assemblée générale annuelle du 7 mai, des actionnaires menés par NorthStar Asset Management ont exprimé leurs inquiétudes quant à la gestion de Ben & Jerry's par Magnum, affirmant que cela risquait de nuire à son activité et à sa valeur.

« Ils ont démantelé la mission sociale de la marque qui, pour nous en tant qu'investisseurs, constitue le capital de marque », a déclaré à Reuters Whitney Nguyen, directrice de la recherche d'impact chez NorthStar. L'acquisition de Ben & Jerry's par Unilever en 2000 a accordé à la marque des libertés substantielles et inhabituelles, notamment un conseil d'administration indépendant, et a préservé la mission sociale et les activités caritatives de la marque. Unilever détient toujours une participation de 19,9 % dans Magnum par l'intermédiaire d .

« Bien que nous ne partagions pas l'analyse présentée par NorthStar, nous sommes toujours ravis de dialoguer avec les actionnaires et nous nous réjouissons de le faire », a déclaré Magnum, qui détient également des marques telles que Wall's et Cornetto, dans un communiqué.

« Nous restons déterminés à disposer d’un conseil d’administration, dirigé par un administrateur indépendant, afin de poursuivre son rôle consistant à contribuer à orienter la mission sociale et l’intégrité de la marque, aux côtés du directeur général. »

Unilever a refusé de commenter.

BEN & JERRY'S: UNE HISTOIRE COMPLEXE Les relations entre Ben & Jerry's et sa société mère ont commencé à se détériorer en 2021, lorsque la marque basée dans le Vermont, qui propose des parfums allant du Caramel Chew Chew au Bohemian Raspberry, a annoncé qu'elle cesserait de vendre ses produits en Cisjordanie occupée par Israël. À l'approche de la scission, Magnum a déclaré que la présidente du conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's n'était pas apte à exercer ses fonctions, l'accusant par la suite de faute grave .

Dans leur lettre, les investisseurs ont demandé des explications claires sur la manière dont Magnum comptait respecter l'accord relatif au conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's, et ont exigé un compte rendu complet des passifs, y compris des procédures judiciaires en cours.

« Nous sommes préoccupés par le fait que cet accord sur le conseil d'administration indépendant a été constamment et systématiquement ignoré », indiquait la lettre des investisseurs, qui était également signée par la grande association néerlandaise des investisseurs pour le développement durable (VBDO).

NorthStar, une société d'investissement socialement responsable, a déclaré que la manière dont Ben & Jerry's a été traitée pourrait donner matière à réflexion à d'autres marques susceptibles d'être rachetées par Magnum ou Unilever.

« L'accord d'acquisition a été systématiquement violé — depuis le non-respect des décisions du conseil d'administration, le licenciement du président et des membres en désaccord, jusqu'à la censure de la mission sociale même qu'ils étaient contractuellement tenus de protéger », a déclaré M. Nguyen.

« Il s'agit d'un grave manquement à la gouvernance qui sape la confiance des actionnaires et crée un précédent profondément inquiétant pour toutes les marques du portefeuille de Magnum et d'Unilever. »