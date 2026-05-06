EN EXCLUSIVITÉ-Sky réclame jusqu'à 1,9 milliard d'euros de dommages-intérêts à TIM et DAZN dans le cadre d'un accord sur la diffusion du football à la télévision en Italie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* DAZN a remporté les droits de diffusion de la Serie A en 2021 et a conclu un accord avec TIM

* L'autorité italienne de la concurrence a jugé que l'accord enfreignait les règles de concurrence

* La décision de l'autorité de la concurrence est devenue définitive suite à l'arrêt de la Cour suprême

* Sky réclame une indemnisation pour perte de bénéfices et atteinte à l'image de marque

(Refonte du texte avec confirmation par un communiqué de TIM) par Elvira Pollina

L'opérateur de télévision payante Sky réclame jusqu'à 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars) de dommages-intérêts à Telecom Italia (TIM) TLIT.MI et à la plateforme de streaming sportif DAZN,a déclaré TIM mercredi, confirmant un précédent article de Reuters.

Sky allègue dans sa plainte judiciaire avoir subi des pertes en raison d'une violation des règles de concurrence liée à un accord conclu en 2021 entre TIM et DAZN pour la diffusion des matchs de football de Serie A, a indiqué TIM dans des documents publiés avec ses résultats du premier trimestre.

Sky a déposé plainte devant un tribunal de Milan ces dernières semaines,ont déclaré deux sourcesàReutersplus tôt mercredi, après qu’une décision de l’autorité italienne de la concurrence en 2023 a conclu que l’accord TIM-DAZN sur les droits de la Serie A pour la période 2021-2024 restreignait la concurrence.

Portant un coup dur à Sky Italia, DAZN a obtenu en 2021 le droit de diffuser tous les matchs de football de Serie A en Italie pour les trois prochaines saisons pour 2,5 milliards d'euros, avant de conclure un partenariat de distribution avec TIM.

Sky propose également des services haut débit.

Faisant valoir dans sa plainte que l'accord entre TIM et DAZN visait à l'exclure du marché, Sky réclame 1,1 milliard d'euros de dommages-intérêts pour manque à gagner,a déclaré TIM.

Le montant total pourrait atteindre 1,9 milliard d'euros si l'on inclut 500 millions d'euros d'intérêts et jusqu'à 380 millions d'euros de dommages-intérêts liés à la dépréciation de la marque, a déclaré TIM, ajoutant que la demande d'indemnisation s'appuie sur des expertises confidentielles commandées par Sky.

Toutes les parties concernées ont refusé de commenter.

TIM a déclaré avoir été informée de la plainte de Sky le 25 mars et s'attendait à ce que les audiences clés de l'affaire aient lieu au cours du dernier trimestre de l'année.

L'autorité italienne de la concurrence a infligé des amendes de 800.000 euros à TIM et de 7,2 millions d'euros à DAZN en 2023 après que les deux sociétés eurent modifié certaines clauses de leur accord de 2021 accordant à TIM des droits de distribution préférentiels et limitant la capacité de DAZN à s'associer avec des opérateurs de télécommunications concurrents.

La décision antitrust est devenue définitive l'année dernière lorsqu'elle a été confirmée par la plus haute juridiction administrative italienne, à l'issue d'une série d'appels qui ont toutefois conduit à la réduction de moitié de l'amende infligée à DAZN, ramenée à 3,6 millions d'euros en janvier.

(1 $ = 0,8513 euros)