EN EXCLUSIVITÉ-Selon les données, le premier chargement de diesel russe issu de l'accord Poutine-Trump se dirige vers les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un pétrolier transportant 40 000 tonnes de diesel à destination de New York

* Arrivée prévue le 7 novembre

* Premières importations américaines de produits pétroliers russes depuis l'embargo de 2022 La Russie va envoyer une première livraison de 300 000 tonnes vers les États-Unis et les marchés mondiaux, selon Trump

* L'acheteur et le vendeur ne sont pas encore connus

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Un pétrolier transportant 40 000 tonnes métriques de diesel russe fait route vers New York, comme l'ont montré vendredi les données de suivi des navires, à la suite d'un accord conclu ce mois-ci entre Moscou et le président américain Donald Trump .

Trump a annoncé cet accord surprise visant à importer du diesel russe dans le cadre de ses efforts pour faire baisser les prix du diesel, en forte hausse , à l'approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre.

Trump a également levé certaines dispositions d’une nouvelle loi américaine sur les sanctions contre la Russie et a menacé l’Europe d’une interdiction d’exportation de gazole américain, à moins que les pays ne libèrent davantage de leurs réserves d’urgence pour contribuer à faire baisser les prix.

Le pétrolier de taille moyenne battant pavillon maltais , l’Agioi Fanendes, a été chargé de 40 000 tonnes métriques de diesel à très faible teneur en soufre dans le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, le 22 octobre, selon les données maritimes de LSEG . Il devrait arriver aux États-Unis le 7 novembre.

L’identité de l’acheteur et du vendeur n’a pas été immédiatement révélée. Cette cargaison sera la première importée par les États-Unis depuis que l’ancien président Joe Biden a annoncé une interdiction des importations américaines de pétrole et de produits pétroliers russes à partir de 2022.

Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a déclaré que d’autres livraisons suivraient à mesure que les entreprises russes et américaines finaliseraient les contrats relatifs à ces livraisons.

L’émissaire de Poutine, Cyrille Dmitriev, qui dirige également le fonds souverain russe, a déclaré la semaine dernière que le Trésor américain avait demandé au fonds de l’aider à régler des problèmes de paiement épineux liés à cet accord.

L’accord prévoyait également que la Russie accepte de lever l’embargo qu’elle s’était elle-même imposé sur les exportations de diesel.

Trump a annoncé le 9 octobre que la Russie exporterait immédiatement 300 000 tonnes métriques, soit 2,25 millions de barils, vers les marchés américains et mondiaux, puis 500 000 tonnes en novembre et 1 million de tonnes " immédiatement après ".

M. Novak a déclaré que la Russie serait en mesure d’augmenter ses exportations de diesel pour atteindre, d’ici la fin de l’année, ses niveaux habituels de 3 à 3,5 millions de tonnes par mois.

La semaine dernière, des cargaisons destinées à l'exportation ont été chargées dans le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, mais leurs destinations finales ne sont pas clairement identifiées, la plupart des pétroliers faisant route vers Gibraltar, la côte atlantique ou Port-Saïd, selon les données maritimes de LSEG.

Depuis que l’UE a imposé un embargo total surles importations de produits pétroliers russes en février 2023 en raison de la guerre en Ukraine, la Russie a exporté du diesel principalement vers le Brésil et la Turquie, ainsi que vers des pays africains.