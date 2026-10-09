EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Southwest Airlines envisagerait d'acquérir des Boeing 787 pour se développer sur les liaisons internationales long-courriers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, Southwest aurait envisagé de lancer des liaisons long-courriers d’ici environ trois ans

* Des avions provenant de sociétés de location ou du marché secondaire pourraient accélérer ce lancement malgré la disponibilité limitée des Dreamliner

* L'introduction d'un nouveau type d'appareil pourrait nécessiter des efforts supplémentaires sur les plans réglementaire, social et opérationnel

par Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

LUV.N , de Southwest Airlines, pencherait en faveur du 787 Dreamliner de Boeing BA.N comme premier gros-porteur, alors que la compagnie envisage de lancer des vols internationaux long-courriers, selon trois personnes proches de la planification de la flotte de la compagnie.

Ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car les délibérations sont confidentielles, ont toutefois précisé qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise concernant le choix de l’appareil. La décision finale reviendra au conseil d’administration de Southwest, qui a créé l’année dernière un comité de supervision de la flotte chargé de superviser la stratégie d’acquisition de la flotte de la compagnie.

Southwest n’a pas encore désigné publiquement d’appareil destiné aux vols long-courriers. En septembre, le directeur financier Tom Doxey avait déclaré que les liaisons internationales long-courriers faisaient partie d’une série d’options à l’étude, mais qu’aucune décision n’avait encore été prise.

L’une de ces sources a indiqué que Southwest avait envisagé une flotte composée de plusieurs dizaines de 787.

Southwest a également examiné dans quels délais elle pourrait se procurer des appareils, notamment par l’intermédiaire de sociétés de location ou sur le marché secondaire, selon deux de ces sources. Reuters n’a pas pu déterminer quelle variante du 787 était envisagée ni si des accords de location avaient été conclus.

Southwest n’a pas répondu directement aux questions concernant le 787, déclarant dans un communiqué: « Nous n’avons aucune information à communiquer concernant nos projets de flotte. » Boeing a renvoyé les questions relatives aux projets de flotte à la compagnie aérienne. L’ AIR.PA d’Airbus a indiqué qu’elle ne commentait pas les discussions avec les compagnies aériennes.

Ces délibérations feraient entrer la refonte de Southwest dans une nouvelle phase. La compagnie aérienne a mis en place l’attribution des places et des sièges offrant plus d’espace pour les jambes, et a annoncé l’ouverture de salons d’aéroport ainsi que des projets de carte de crédit premium, dans le but d’attirer des voyageurs à fort pouvoir d’achat.

Une flotte d’appareils à fuselage large permettrait à Southwest de se lancer dans les vols internationaux long-courriers et d’entrer en concurrence plus directe avec ses grands rivaux américains. Southwest a publiquement évoqué son expansion sur le long-courrier dans le cadre d’une stratégie plus large visant à donner aux clients moins de raisons de réserver auprès de la concurrence, tout en renforçant son programme de fidélité « Rapid Rewards » et son activité de cartes de crédit co-marquées.

Le directeur général Bob Jordan a déclaré que Southwest n’avait pas besoin d’un réseau long-courrier comparable à ceux de Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O ou American Airlines AAL.O . En mai, il a indiqué que 8 à 12 destinations long-courriers suffiraient à couvrir la plupart des destinations souhaitées par les clients de Southwest.

BOEING CONTRE AIRBUS

Southwest exploite actuellement une flotte composée exclusivement de Boeing 737, mais Airbus courtise activement la compagnie aérienne alors que celle-ci évalue ses futurs besoins en matière de flotte, selon des sources proches des discussions. Elles ont indiqué que les A321XLR et A330neo pourraient répondre à ses besoins en long-courrier, tandis que le plus petit A220 a été proposé pour d’autres segments de son réseau.

Opter pour Airbus obligerait Southwest à diversifier sa flotte. Ces mêmes sources ont indiqué que le 787 semblait occuper une position plus forte dans les discussions.

Le syndicat des pilotes de Southwest a publiquement indiqué que plusieurs options étaient à l’étude. Jody Reven, présidente de la Southwest Airlines Pilots Association, a déclaré dans un récent podcast du syndicat que la compagnie avait évoqué à la fois un « gros-porteur » et un « avion long-courrier à fuselage étroit » dans le cadre de ses projets d’avenir.

LA DISPONIBILITÉ POURRAIT INFLUENCER LE CALENDRIER

Le projet long-courrier a été envisagé sur un horizon d’environ trois ans, a précisé l’une de ces sources. Mais la disponibilité des appareils pourrait influencer le calendrier.

Boeing a indiqué que le 787 était déjà entièrement vendu jusqu’à la fin de la décennie.

L’une de ces sources a indiqué que Southwest avait envisagé de se procurer certains Dreamliners auprès de sociétés de location, ce qui pourrait permettre un lancement plus rapide. Une autre a précisé que des appareils provenant du marché de l’occasion avaient été envisagés pour la flotte initiale.

L’ajout d’un gros-porteur 787 constituerait un projet d’une plus grande envergure que l’extension de l’exploitation actuelle des 737 de Southwest. La compagnie a indiqué que l’introduction d’un nouveau type d’appareil pourrait nécessiter de nouveaux programmes de maintenance et de formation, des autorisations réglementaires ainsi que des négociations syndicales concernant les salaires et les conditions de travail.