EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Silver Lake serait en pourparlers en vue d'acquérir Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails aux paragraphes 3, 6 à 8) par Milana Vinn

La société de capital-investissement Silver Lake est en pourparlers pour acquérir Workday WDAY.O , dont la valeur boursière s'élève à environ 43 milliards de dollars, dans le cadre d'une opération qui figurerait parmi les plus importantes acquisitions d'entreprises de logiciels de l'histoire, selon des sources proches du dossier.

Silver Lake et l'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines et de gestion financière ont eu des discussions au sujet d'une éventuelle transaction ces derniers mois, ont indiqué ces sources. Les négociations se poursuivent et rien ne garantit qu'un accord aboutira, ont précisé ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat car les discussions sont confidentielles. Silver Lake pourrait faire appel à des investisseurs supplémentaires pour financer l’opération, a indiqué l’une de ces sources, ce qui représenterait l’un des plus importants investissements technologiques de la société à ce jour. La société de capital-investissement s’était associée au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite et à Affinity Partners pour l’opération de retrait de la cote du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts, d’un montant d’environ 55 milliards de dollars, l’année dernière.

Ni Silver Lake ni Workday n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’action Workday a chuté d’environ 15% cette année. Les investisseurs s’interrogent sur la pérennité des logiciels traditionnels à l’ère des progrès fulgurants de l’intelligence artificielle. Le titre a perdu plus de 40% par rapport à son plus haut niveau atteint en 2024. Une telle opération confirmerait une nouvelle fois le retour en force des rachats de grandes entreprises technologiques après plusieurs années d’activité modérée. Plus tôt cette année, Thoma Bravo a conclu un accord pour acquérir le fournisseur de logiciels de gestion de la paie Dayforce dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 16 milliards de dollars. Fondée en 2005 par Aneel Bhusri et David Duffield, deux anciens dirigeants de PeopleSoft, Workday est entrée en Bourse en 2012 et propose des logiciels basés sur le cloud pour les ressources humaines, la paie, la finance, la gestion des dépenses et la planification. L’entreprise compte plus de 11.500 clients à travers le monde, parmi lesquels Netflix, U.S. Bank, l’université Johns Hopkins et Thomson Reuters. M. Bhusri a repris ses fonctions de directeur général de Workday en février, alors que l’entreprise doit faire face à la pression croissante exercée par l’intelligence artificielle sur les logiciels d’entreprise traditionnels.