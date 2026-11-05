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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Silver Lake et le PIF auraient récemment mené des négociations en vue d'acquérir Unity, un fournisseur de logiciels de jeux vidéo
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 23:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Milana Vinn, Akash Sriram et Echo Wang

Le fournisseur de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N a engagé des discussions en vue d'être racheté par un consortium d'investisseurs comprenant la société de capital-investissement Silver Lake Partners et le fonds souverain saoudien PIF, selon deux sources proches du dossier.

Silver Lake, qui détient déjà une participation d'environ 8 % dans la société de logiciels de jeux vidéo, et le PIF l'ont approchée ces dernières semaines, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Le consortium d'acquéreurs a évoqué une valorisation d'environ 25 milliards de dollars ces dernières semaines, avant que le dernier rapport financier de la société ne porte sa capitalisation boursière à environ 21,5 milliards de dollars, ont précisé ces sources.

Unity travaille avec une banque d’investissement pour évaluer ses options à la suite de cette approche, ont-elles ajouté.

La conclusion de l’opération n’est pas certaine et le projet, y compris les conditions de l’accord, pourrait encore évoluer, ont précisé ces sources.

Unity n’a pas souhaité faire de commentaires. Silver Lake et le PIF n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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