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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Nvidia aurait commencé à promouvoir ses processeurs Vera auprès de ses clients chinois
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 08:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, Nvidia prévoit de commercialiser les processeurs Vera dès le mois d'août

* Nvidia informe ses clients chinois qu'ils peuvent passer commande pour les processeurs Vera

* Cette offensive sur le marché des processeurs intensifie la rivalité avec AMD et Intel

Nvidia NVDA.O a indiqué à ses clients chinois que ses nouveaux processeurs centraux « Vera » destinés aux centres de données d'IA pourraient être disponibles dès le mois d'août et qu'ils pouvaient commencer à passer commande, ont déclaré trois sources proches du dossier.

Cette initiative souligne la manière dont l'entreprise la plus valorisée au monde se tourne rapidement vers ce nouveau produit pour relancer ses activités en déclin rapide en Chine, alors que les livraisons de sa deuxième puce IA la plus puissante, la H200 , vers ce pays sont au point mort depuis des mois.

La part de marché de Nvidia en Chine est pratiquement tombée à zéro, a déclaré son directeur général Jensen Huang en octobre, en raison des contrôles à l'exportation américains sur les puces de pointe et de la volonté de Pékin de parvenir à l'autosuffisance dans les technologies clés.

Cette décision renforce également les enjeux de sa concurrence avec les grands fabricants de processeurs Intel

INTC.O et AMD AMD.O , qui se livrent à une course effrénée pour augmenter l'offre de processeurs de serveurs destinés aux centres de données d'IA.

Selon ces sources, certains clients chinois ont manifesté leur intérêt pour la puce Vera, le premier processeur autonome de Nvidia (CPU) conçu pour l'IA agentique — des systèmes qui exécutent des tâches de manière autonome. Les sources ont souhaité rester anonymes car les discussions sont confidentielles.

Désormais en pleine production, la puce Vera est conçue pour le calcul en arrière-plan sur lequel s'appuient les agents IA, et Nvidia affirme qu'elle fonctionne jusqu'à 1,8 fois plus vite que les processeurs comparables de ses concurrents.

Lors du dévoilement de Vera en mars , Huang s'attendait à ce qu'elle devienne la prochaine activité de plusieurs milliards de dollars de l'entreprise. Nvidia avait également déclaré à l'époque que des entreprises de cloud computing de premier plan, notamment Alibaba 9988.HK et ByteDance, collaboraient avec elle pour déployer Vera, mais n'avait pas précisé si le processus de commande de la puce avait réellement commencé.

Nvidia a refusé de commenter. Alibaba et ByteDance n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

RÉACTIONS POSITIVES

Une grande entreprise chinoise de cloud computing prévoit de passer une commande de plus de 300 serveurs, chacun contenant deux processeurs Vera, a déclaré l'une des sources. L'entreprise prévoit de déployer les systèmes à des fins de test dans un premier temps et de décider de passer des commandes officielles en fonction des résultats, a ajouté cette personne.

Reste à voir si cet intérêt initial se traduira par une adoption à grande échelle, en partie en raison de problèmes liés aux écosystèmes logiciels et à la compatibilité, ainsi qu'aux contraintes liées à la migration des charges de travail construites autour de puces IA nationales, a déclaré une autre source.

Selon SemiAnalysis, un seul processeur Vera coûtera « bien plus » de 20 000 dollars avant remises sur volume, et un rack entièrement configuré de 256 puces s'élèverait à environ 10 millions de dollars, en fonction de la configuration des puces mémoire.

La plupart des puces seront initialement intégrées dans les grands racks prêts à l'emploi privilégiés par les hyperscalers, les serveurs à deux processeurs, plus simples, devant suivre plus tard, a indiqué le cabinet d'études.

Nvidia prévoit 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires provenant des ventes de puces Vera d'ici la fin de cet exercice fiscal, qui s'achève fin janvier.

L'intérêt chinois pour Vera intervient alors que la course mondiale à l'IA passe de l'entraînement des modèles au calcul d'inférence, le processus de réponse aux requêtes, où les processeurs graphiques sont confrontés à une concurrence accrue de la part des CPU et des puces sur mesure.

Cette évolution a contribué à créer une pénurie de processeurs . Intel a informé ses clients chinois que les délais de livraison des processeurs pour serveurs pouvaient atteindre six mois, a rapporté Reuters en février. Son concurrent AMD a signalé le mois dernier que le marché mondial des processeurs était « tendu », la demande dépassant les prévisions et les contraintes d'approvisionnement devant persister.

Basée sur la technologie Arm ARM.O , Vera place Nvidia en concurrence directe avec Intel et AMD, qui dominent depuis longtemps le marché des processeurs avec l'architecture x86.

La vente de processeurs en Chine pourrait s'avérer moins problématique que celle de processeurs graphiques, qui sont soumis à des contrôles à l'exportation américains plus stricts. Washington a accordé une licence à une dizaine d'entreprises chinoises pour l'achat du H200, un processeur graphique, mais aucune livraison n'a encore été effectuée. Les autorités chinoises, soucieuses de soutenir les fournisseurs nationaux, ont suspendu leur approbation.

Les clients chinois prévoient dans un premier temps de déployer les puces Vera uniquement dans leurs centres de données à l'étranger à des fins de test, a déclaré l'une des sources.

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