EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les États-Unis demandent depuis des années à Musk de modifier le service Starlink en Ukraine et au Moyen-Orient

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* Les administrations Biden et Trump avaient auparavant demandé à SpaceX d'activer ou de désactiver Starlink, selon six anciens responsables

* Les responsables de l'administration Biden ont demandé à SpaceX de suspendre les services liés aux Houthis et au Hezbollah, selon d'anciens responsables

* Les responsables de l'administration Trump ont envisagé d'activer Starlink en Iran après les frappes de 2025 et 2026, selon certaines sources

* La dépendance des États-Unis vis-à-vis de SpaceX soulève des questions quant à l’influence de Musk sur les décisions politiques

par Erin Banco et Joey Roulette

Bien avant la restriction, ce mois-ci, de l’accès de l’armée ukrainienne au système de communications par satellite d’Elon Musk, les administrations Biden et Trump avaient demandé à plusieurs reprises à SpaceX d’activer ou de désactiver son service Starlink dans divers pays, selon six anciens hauts responsables américains proches du dossier.

Sous la présidence de Joe Biden, ces demandes comprenaient notamment la désactivation du service afin d’empêcher les milices iraniennes agissant par procuration au Yémen et au Liban d’utiliser Starlink pour communiquer, ainsi que l’activation du service pour fournir un accès à Internet en Iran et en Ukraine afin de soutenir les forces armées de ce dernier, ont déclaré quatre de ces anciens responsables.

De même, l’administration du président Donald Trump avait demandé à Musk, directeur général de SpaceX, de rendre le service accessible en Iran à la suite des frappes américano-israéliennes de 2025 et 2026, dans l’espoir que cela renforce l’accès à Internet et les communications des manifestants antigouvernementaux, ont déclaré à Reuters un ancien haut responsable de l’administration Trump et une personne proche du dossier.

Toutes ces personnes se sont exprimées sous couvert d’anonymat. Les demandes antérieures des États-Unis concernant l’accès à Starlink sont rapportées ici pour la première fois.

La récente polémique concernant les restrictions imposées à l’Ukraine quant à l’utilisation des services satellitaires de SpaceX a soulevé des questions sur les liens entre le gouvernement américain et Musk, dont l’entreprise détient des systèmes essentiels à l’armée américaine et à ses alliés.

Les demandes adressées à Musk tant sous l’administration Biden que sous celle de Trump témoignent d’une relation étroite dans laquelle les administrations américaines s’appuient, à un degré sans précédent, sur une entreprise du secteur privé pour les aider à mettre en œuvre leur politique étrangère.

Les récentes restrictions imposées à l’Ukraine, bien qu’elle soit un allié des États-Unis, ont également inquiété les responsables européens, dont certains affirment que l’Europe doit développer ses propres capacités de communications militaires par satellite, car il n’existe actuellement aucune alternative viable à court terme.

LES RESTRICTIONS IMPOSÉES À STARSHIELD ENTRAVENT L'ARMÉE UKRAINIENNE

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré la semaine dernière que l’accès de son pays à Starshield, la version militaire du système Starlink, avait été intentionnellement limité, ce qui nuisait aux performances des drones militaires du pays. Il a également indiqué que les débits avaient été réduits pour Starlink, que l’Ukraine utilise pour certaines activités militaires, notamment la défense contre les attaques de missiles russes.

Reuters a rapporté que l’ordre de limiter le service de Starshield provenait de la Maison Blanche. L’administration Trump a reconnu ce ralentissement, mais n’a pas précisé si elle en était à l’origine.

Contactée pour commenter cette information, la Maison Blanche a renvoyé Reuters aux déclarations de Trump vendredi, dans lesquelles il avait affirmé ne pas avoir discuté avec Musk des problèmes d’accès à Starlink pour l’Ukraine et déclaré que "s’il y a un problème, je vais le régler".

Halyna Yusypiuk, porte-parole de l’ambassade d’Ukraine à Washington, a déclaré que la priorité de l’Ukraine était "de rétablir le service à sa vitesse normale dès que possible, car la vie de notre peuple en dépend".

SpaceX n’a pas répondu aux demandes de commentaires, bien que Musk ait déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux en début de semaine: "Les systèmes Starshield appartiennent au gouvernement américain et sont contrôlés par celui-ci. Toute limitation de vitesse ou d’utilisation est décidée par l’armée américaine et, en dernier ressort, (par le président des États-Unis)."

Le député démocrate américain Jason Crow a demandé vendredi des éclaircissements sur les récents changements apportés au service satellitaire ukrainien, affirmant que la dépendance des États-Unis vis-à-vis de SpaceX comportait des risques.

"Des milliardaires non élus et des entreprises privées ne devraient pas décider de ce qui est dans le meilleur intérêt de la sécurité nationale américaine", a déclaré Crow.

Pour l’Ukraine, le service Internet Starlink est devenu le poumon des communications sur la ligne de front entre les unités, qui affirment qu’il n’existe actuellement aucun concurrent capable d’égaler les capacités des produits de SpaceX.

Les récepteurs Starshield, largement insensibles au brouillage radio, sont utilisés comme systèmes de guidage embarqués et pour établir des liaisons avec un pilote à distance pour les drones ukrainiens, y compris ceux opérant loin derrière les lignes russes à l’intérieur de l’Ukraine.

L'INFLUENCE DE MUSK SUSCITE DES INCERTITUDES

Le rôle de Musk en tant que directeur général à la volonté de fer d’une entreprise exerçant une influence démesurée sur la sécurité nationale américaine a parfois soulevé des questions quant à savoir qui prend les décisions concernant les services satellitaires de SpaceX.

Le directeur général de SpaceX est "censé être un dirigeant d’entreprise, chargé de contrats gouvernementaux, et pourtant il prend en substance des décisions majeures en matière de politique étrangère", a déclaré Armand Musey, président de Summit Ridge Group, un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur des satellites.

"C’est une personnalité suffisamment ambiguë pour qu’on ne sache pas si ses décisions relèvent de ses caprices personnels ou si elles sont influencées par des facteurs extérieurs", a ajouté Musey.

Au cours des années précédentes, Musk a pris des mesures pour limiter l’accès de l’Ukraine à Starlink. En 2022, selon un reportage de Reuters , Musk a ordonné au personnel de SpaceX de couper la couverture Starlink dans les zones que l’Ukraine tentait de reprendre, une décision qui a surpris les responsables de la Maison Blanche.

Musk a déclaré publiquement avoir refusé, en 2022, une demande ukrainienne visant à activer son réseau de satellites dans la ville portuaire de Sébastopol, en Crimée, afin de soutenir une attaque contre la flotte russe stationnée sur place, affirmant qu’il craignait de se rendre complice d’un acte de guerre majeur.

L’administration Biden s’est parfois appuyée sur Musk pour l’aider à mettre en œuvre sa politique, ont déclaré cinq de ces anciens responsables.

Les responsables de l’administration Biden ont coordonné leurs efforts avec SpaceX pour contrecarrer les adversaires des États-Unis en interrompant le service, et pour aider les alliés en étendant la disponibilité de Starlink, ont-ils précisé.

Ils ont ajouté que les discussions entre le gouvernement et SpaceX, auxquelles participaient généralement des responsables du Pentagone et de la Maison Blanche, portaient souvent sur la manière d’empêcher des groupes tels que les Houthis au Yémen, liés à l’Iran, et le Hezbollah au Liban, d’utiliser des terminaux Starlink.

Les responsables de l’administration Biden ont à plusieurs reprises partagé avec SpaceX des renseignements indiquant que les Houthis et le Hezbollah utilisaient des terminaux Starlink détournés — du matériel qui avait été acheminé vers les militants par des intermédiaires.

En octobre 2023, lors des combats entre Israël et les militants du Hezbollah dans le sud du Liban, des responsables des services de renseignement ont signalé à la Maison Blanche que des individus liés au Hezbollah auraient pu avoir accès à des terminaux Starlink. Les responsables nourrissaient des inquiétudes similaires concernant les Houthis au Yémen en 2024, lors d’une campagne aérienne américaine contre ce groupe lié à l’Iran, ont déclaré cinq de ces responsables.

Dans les deux cas, l’administration a contacté SpaceX et lui a demandé d’identifier les terminaux et de les désactiver. Au moins certains de ces terminaux ont été désactivés, ont indiqué deux de ces responsables.

Dans un document remis en 2024 au Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère américain du Commerce, SpaceX a déclaré travailler en étroite collaboration avec les agences gouvernementales américaines afin d’obtenir les autorisations d’exportation nécessaires et de protéger la technologie à l’appui des objectifs de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis.

Peu après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, des responsables de l’administration Biden ont poussé SpaceX à étendre l’utilisation de Starlink à l’armée ukrainienne, ont déclaré deux de ces anciens responsables.

Dans un autre cas, l’administration Biden a demandé à SpaceX d’activer Starlink en Iran lors d’un mouvement de protestation lancé en septembre 2022 après la mort de Mahsa Amini, une Iranienne arrêtée pour ne pas avoir porté correctement son hijab, selon l’un des anciens responsables.

Des terminaux Starlink ont été acheminés dans le pays avec l’aide de l’administration, a déclaré ce responsable, qui n’a pas souhaité préciser leur nombre.

L’administration Trump avait pris une mesure similaire plus tôt cette année et avait discuté avec Musk et SpaceX de l’acheminement de terminaux Starlink en Iran et de leur activation à la suite des frappes américano-israéliennes dans le pays en juin 2025, puis à nouveau en février 2026, ont déclaré à Reuters un ancien haut responsable de l’administration Trump et une source proche du dossier.

Ni l’administration Trump ni SpaceX n’ont confirmé publiquement que ces terminaux avaient été mis en service. Le Wall Street Journal avait rapporté en février que le gouvernement américain avait envoyé des milliers de terminaux Starlink en Iran.

La délégation iranienne auprès de l’ONU n’a pas répondu à une demande de commentaire.