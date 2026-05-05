EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le producteur américain de pétrole de schiste Gulfport Energy s'apprêterait à nommer Dell'Osso au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French

Gulfport Energy GPOR.N s'apprête à nommer Domenic Dell'Osso au poste de directeur général de ce producteur américain spécialisé dans le gaz naturel, ont déclaré mardi des sources proches du dossier. La nomination de M. Dell'Osso, qui occupait encore en février le poste de directeur général de son grand rival Expand Energy EXE.O , pourrait être annoncée dès mardi, ont indiqué ces sources. Gulfport s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché.

Ces sources se sont exprimées sous couvert d'anonymat afin de pouvoir discuter d'informations confidentielles.

Gulfport n'a pas répondu à une demande de commentaires. Basée à Oklahoma City, Gulfport est sans directeur général permanent depuis l'annonce faite le 9 mars du départ de John Reinhart. Depuis lors, Gulfport, qui opère dans les bassins schisteux des Appalaches et dans la formation Midcontinent de l'Oklahoma, est dirigée par un comité du conseil d'administration présidé par Timothy Cutt.

Connu sous le nom de Nick, Dell'Osso a dirigé Expand Energy ainsi que Chesapeake Energy, qui a fusionné avec Southwestern Energy en 2024 pour créer Expand. Son départ a été annoncé en même temps que la nouvelle selon laquelle Expand allait transférer son siège social d'Oklahoma City à Houston d'ici le milieu de l'année 2026.