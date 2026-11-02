EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la société de communication Public Policy rachète Reevemark pour un montant pouvant atteindre 80 millions de dollars

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* Selon certaines sources, les cinq associés fondateurs de Reevemark auraient signé des contrats à long terme

* Reevemark fonctionnera comme une entité autonome au sein du groupe TrailRunner International

par Svea Herbst-Bayliss

La holding de communication Public Policy Holding PPHC.L rachète la société de communication stratégique Reevemark pour un montant pouvant atteindre 80 millions de dollars, ont indiqué des sources proches de l'opération.

Cette acquisition permettra à PPHC d’élargir son offre dans les domaines du contentieux, de l’accompagnement réglementaire et de la gestion de crise. Il s’agit de sa deuxième acquisition dans le secteur de la communication en matière de contentieux en quatre mois, après le rachat de Tancredi Intelligent Communication, société basée à Londres et à Milan.

Reevemark, dont le siège est à New York et qui emploie 17 personnes, fonctionnera comme une entité autonome au sein du groupe TrailRunner International de PPHC. Le cabinet est souvent sollicité par les plus grands cabinets d’avocats américains spécialisés dans le contentieux et par des cabinets spécialisés dans l’activisme actionnarial; il a notamment représenté l’université Cornell, cette institution de l’Ivy League étant confrontée à une affaire majeure d’agression sexuelle. Il intervient également dans les fusions-acquisitions, les restructurations et les enquêtes réglementaires.

Elle a été fondée en 2018 par Brandy Bergman, Hugh Burns, Paul Caminiti, Delia Cannan et Renee Soto — cinq anciens associés et cadres supérieurs du géant des relations publiques Sard Verbinnen.

Un premier versement de 28 millions de dollars a été effectué le 1er novembre, dont 95 % en espèces, ont indiqué ces sources, qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur la vente et ont souhaité rester anonymes.

Les associés fondateurs ont tous signé des contrats à long terme, ont ajouté ces sources.

Reevemark s’est spécialisé dans la communication en matière de contentieux, un domaine en pleine expansion de la communication stratégique, et figure dans la catégorie "Band One" des guides Chambers and Partners 2026 consacrés aux relations publiques & à la communication en matière de contentieux ainsi qu’aux relations publiques & à la communication de crise.

Cette opération permettra aux quelque 1.500 clients actuels de PPHC d’accéder à l’expertise spécialisée de Reevemark, tandis que les clients de Reevemark pourront tirer parti du réseau de PPHC à Washington DC, au Texas, en Californie, à Londres et à Milan.

Les sociétés de capital-investissement et autres acquéreurs considèrent les agences de communication stratégique comme des entreprises à forte croissance, dotées d’un flux de trésorerie stable et de relations solides avec leurs clients, ce qui stimule la consolidation du secteur.

Sard Verbinnen, par exemple, a été cédé à la société de capital-investissement Golden Gate en 2016 et fait désormais partie du géant des relations publiques FGS, détenu majoritairement par le géant du capital-investissement KKR.