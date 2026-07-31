EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Brookfield Infrastructure envisagerait de céder l'opérateur de pipelines canadien NorthRiver pour 5 milliards de dollars

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* Selon certaines sources, Brookfield a collaboré ces dernières semaines avec des banquiers afin de susciter l'intérêt d'acheteurs potentiels

* NorthRiver est une société de collecte et de traitement (G&P) spécialisée dans le gaz naturel, implantée dans la formation schisteuse de Montney

* Brookfield a racheté à Enbridge, pour 4,3 milliards de dollars canadiens, les actifs qui sont devenus NorthRiver

par David French

Brookfield Infrastructure Corp

BIPC.N envisage la vente éventuelle de NorthRiver Midstream dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser cet opérateur de gazoducs canadien spécialisé dans le gaz naturel à environ 7 milliards de dollars canadiens (5 milliards de dollars), ont indiqué des personnes proches du dossier.

La société d’investissement a travaillé ces dernières semaines avec des banquiers afin de sonder l’intérêt d’acheteurs potentiels pour NorthRiver, ont déclaré ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles. La demande croissante d’actifs d’infrastructures énergétiques, tant de la part d’acquéreurs stratégiques que financiers, a fait grimper les valorisations et incité certains propriétaires à envisager la vente d’activités qu’ils détiennent depuis plusieurs années.

Ces sources ont toutefois précisé qu’il n’y avait aucune garantie qu’un accord concernant NorthRiver soit conclu, et que Brookfield Infrastructure pourrait finalement conserver cette activité.

Brookfield Infrastructure et NorthRiver n’ont pas souhaité faire de commentaires.

NorthRiver Midstream détient des pipelines et des infrastructures de traitement qui acheminent le gaz naturel depuis les gisements de la formation schisteuse de Montney, en Colombie-Britannique et en Alberta, vers des conduites plus importantes qui le transportent vers des clients au Canada et aux États-Unis, selon son site web. En 2018, Brookfield Infrastructure avait accepté d’acheter à Enbridge ENB.TO des actifs de collecte et de traitement pour un montant de 4,3 milliards de dollars canadiens. Ces actifs ont ensuite été regroupés sous la marque NorthRiver Midstream. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers le 29 avril, le directeur général Sam Pollock a déclaré que Brookfield Infrastructure évaluait s’il fallait poursuivre les opportunités de croissance chez NorthRiver ou tirer parti de ce qu’il a qualifié de marché « plutôt constructif » pour les activités midstream. Brookfield Infrastructure n’a pas été interrogée sur NorthRiver et n’a pas abordé le sujet lors de la publication de ses résultats jeudi. En règle générale, les entreprises ne divulguent pas d’informations sur leurs efforts de vente en cours lors des conférences téléphoniques sur les résultats sauf dans de rares cas, par exemple lorsqu’elles font le point sur des opérations annoncées précédemment. Les actifs d’infrastructure énergétique suscitent un vif intérêt de la part des sociétés de capital-investissement, des fonds de pension et des investisseurs dans les infrastructures à la recherche de flux de trésorerie stables, tandis que les sociétés du secteur intermédiaire cotées en Bourse cherchent également à étendre leurs réseaux. Ces dernières années, l’approche prudente du Canada en matière d’autorisation de nouveaux oléoducs et gazoducs, en particulier les grands projets à longue distance, a limité l’offre de nouvelles infrastructures et soutenu les valorisations des actifs midstream existants. Bien que le contexte ait quelque peuévolué sous l’administration actuelle de Mark Carney, les réseaux de pipelines à grande échelle restent difficiles à reproduire.

(1 dollar américain = 1,4021 dollar canadien)

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