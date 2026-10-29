EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Bloomberg et deux sociétés de courtage auraient accepté de payer « Truth Social », la plateforme de Trump, pour bénéficier d'un accès plus rapide aux publications du président.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, Susquehanna et Jump Trading figureraient parmi les clients du service Truth API

* Les abonnés paient entre 60 000 et 100 000 dollars par mois pour ce service

* Trump Media affirme qu'il existe une « forte demande » pour un accès rapide aux publications

* Les détracteurs soulèvent des questions juridiques et éthiques liées à ce modèle d’accès payant

par Anirban Sen et Edmund Lee

Truth Social, la plateforme de réseaux sociaux fondée par le président Donald Trump, a conclu un accord avec le fournisseur d’informations et de données Bloomberg ainsi qu’avec deux sociétés de Wall Street pour leur offrir un accès plus rapide aux publications du président, qu’elle vend jusqu’à 100 000 dollars par mois, selon des personnes directement informées du dossier.

Il s’agit de Susquehanna International Group et de Jump Trading, deux sociétés de trading à haute fréquence spécialisées dans les stratégies algorithmiques et automatisées.

Ce service offre aux abonnés un avantage en termes de rapidité d’accès aux publications de Trump sur Truth Social, ce qui est susceptible de provoquer des fluctuations sur les marchés financiers et de donner aux traders de Wall Street un avantage dont ne bénéficient pas les investisseurs lambda. L’achat par ces sociétés du service API de Truth n’avait pas encore été rapporté. Une API est une interface de programmation qui sert de pont numérique permettant à un système de se connecter à un autre.

Trump Media and Technology Group DJT.O a annoncé en juillet son produit offrant l’accès le plus rapide , et l’a proposé à des sociétés de courtage et à d’autres institutions financières. Ces accords marquent probablement la première fois qu’une entreprise liée à un président en exercice vend l’accès à ses déclarations, ce que certains critiques ont qualifié d’« contraire à l’éthique » .

Alors que le projet d’accès payant de Truth Social s’aventure sur un terrain juridique inexploré, Intercept Media et la Freedom of the Press Foundation ont intenté un procès contre Trump en août , afin d’empêcher la Maison Blanche de publier des communiqués officiels du gouvernement exclusivement sur Truth Social tant que ce flux payant existera. Le procès, toujours en cours, allègue que la mise en place d’une barrière financière à l’accès aux informations gouvernementales est potentiellement inconstitutionnelle et favorise les riches sociétés de Wall Street.

Bloomberg, Jump Trading et Susquehanna ont refusé de commenter.

Dans un communiqué, Trump Media a déclaré: « Truth Social propose un produit API conforme aux normes du secteur, pour lequel il existe une forte demande dans tous les secteurs d’activité. Nous prenons très au sérieux la confidentialité de nos clients. Cet article repose sur des informations trompeuses colportées par des sources anonymes dans le but de nuire à notre entreprise, à nos clients et à nos actionnaires. »

La fiducie familiale du président détient 41 % de Trump Media , et Trump en est l’unique bénéficiaire .

Les actions de la société ont chuté de plus de 50 % depuis le début de l’année. La valeur boursière de Trump Media est volatile depuis son introduction en bourse; elle s’établissait à environ 8 milliards de dollars lors de son entrée en bourse en mars 2024, mais s’élève désormais à environ 1,8 milliard de dollars. La société a perdu environ 1,76 milliard de dollars depuis 2024, charges hors trésorerie comprises.

Les documents déposés par Trump Media auprès de la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC) désignent Donald Trump Jr. comme administrateur de la fiducie familiale, doté du pouvoir exclusif de vote et d’investissement.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Davis Ingle, a déclaré que ni Trump ni sa famille n’étaient directement impliqués dans les décisions d’investissement du portefeuille, mais il n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles le président aurait abusé de ses fonctions.

Trump Jr. n’a pas répondu à une demande de commentaire. Les questions concernant son rôle dans l’entreprise ont été renvoyées à la Trump Organization, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

PUBLICATIONS INFLUENÇANT LES MARCHÉS

Ce service est conçu pour permettre aux clients de lire les publications de Trump plus rapidement qu’un être humain ne le ferait en consultant constamment l’application. Cet avantage en termes de rapidité, estimé à 50 millisecondes par les responsables de Trump Media, peut s’avérer déterminant pour les sociétés de courtage ou les organismes d’information et de données financières, car les publications d’un président américain peuvent entraîner des fluctuations de la valeur des actifs.

Les traders à haute fréquence de Wall Street utilisent des logiciels qui analysent les titres d’actualité, les communiqués d’entreprise et les déclarations gouvernementales afin de repérer les informations susceptibles d’influencer les marchés. Ces logiciels sont capables de lire, d’analyser et d’exécuter une transaction en quelques millièmes de seconde.

Pour illustrer comment les publications de Trump peuvent influencer les marchés , les contrats à terme sur le pétrole ont chuté après qu’il eut annoncé sur Truth Social un cessez-le-feu dans la guerre en Iran en avril.

En août, Trump Media a déclaré à ses investisseurs avoir « signé plus de 10 contrats clients » , ce que Reuters n’a pas pu confirmer. La société n’a pas révélé l’identité de ses clients, mais a précisé qu’il s’agissait principalement de sociétés de courtage de Wall Street versant entre 60 000 et 100 000 dollars par mois.

Reuters, concurrent de Bloomberg dans le domaine de l’information financière, a déclaré dans un communiqué: « Nous allons évaluer le service, mais n’avons pour l’instant pas l’intention de nous abonner. »

La vente d’un accès accéléré aux publications de Donald Trump a suscité des critiques de la part des démocrates et des médias.

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren, du Massachusetts, et Adam Schiff, de Californie, ont déclaré en juillet qu’ils avaient demandé à la Commission américaine des opérations boursières (SEC) d’enquêter pour déterminer si ce service enfreignait la législation sur les valeurs mobilières. Ils l’ont qualifié d’« abus de pouvoir choquant » de la part d’un président cherchant à en tirer un profit personnel, sans fournir d’autres explications.

La SEC a refusé de commenter.

Un porte-parole de TMTG a déclaré: « Les démocrates du Congrès continuent de présenter Truth API sous un jour erroné, soit par opposition idéologique au libre marché, soit parce qu’ils ne saisissent pas la distinction entre informations publiques et non publiques. »

Dans le procès intenté contre Trump par Intercept Media et l’association à but non lucratif Freedom of the Press Foundation, les plaignants ont qualifié ce service de données payant de « profondément corrompu ». La plainte allègue également que ce service violerait les droits garantis par le Premier Amendement du public qui ne dispose pas d’un accès égal à l’information, et qu’il violerait le Cinquième Amendement en facturant des « sommes déraisonnables » pour un accès égal à l’information garanti par la loi.

M. Ingle, de la Maison Blanche, n’a pas directement abordé la plainte ni ses allégations, déclarant: « Le président Trump n’agit que dans l’intérêt supérieur du peuple américain – c’est pourquoi celui-ci l’a réélu à une écrasante majorité à ce poste. »