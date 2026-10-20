EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Blackstone et Warburg envisageraient de céder IntraFi pour un montant supérieur à 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Echo Wang et Milana Vinn

Blackstone Inc BX.N et Warburg Pincus envisagent la cession d’IntraFi, ce qui pourrait valoriser cette société de technologie financière à plus de 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Ces sociétés de capital-investissement ont mandaté Morgan Stanley MS.N et Guggenheim Securities pour conseiller IntraFi dans le cadre de ce processus de cession, qui en est encore à ses débuts, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat pour évoquer des informations non rendues publiques.

Aucune décision définitive n’a encore été prise et Blackstone et Warburg pourraient choisir de conserver l’entreprise, ont ajouté ces sources.

Blackstone et IntraFi ont refusé de commenter. Guggenheim, Morgan Stanley et Warburg Pincus n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Basée à Arlington, en Virginie, IntraFi exploite ce qu’elle décrit comme le plus grand réseau de dépôts réciproques des États-Unis, aidant les banques à répartir l’argent de leurs clients entre plusieurs établissements afin de bénéficier de l’assurance fédérale des dépôts pour les soldes supérieurs à 250 000 dollars.

Le réseau de la société permet également aux banques d’acheter et de vendre des dépôts. Les banques disposant d’un excédent de dépôts peuvent les vendre à celles qui ont besoin de financement, IntraFi percevant des commissions sur ces transactions.

La faillite de la Silicon Valley Bank en 2023 a incité les clients à se montrer plus sélectifs quant au choix de l’établissement où ils placent leur argent, ce qui a intensifié la concurrence entre les banques pour attirer les dépôts.

Fondée en 2002 par trois anciens régulateurs bancaires, IntraFi a été rachetée par Blackstone en 2019 à un groupe d’investisseurs comprenant notamment la Bank of New York Mellon

BNY.N , alors que la société s’appelait encore Promontory Interfinancial Network. Warburg Pincus a investi dans l’entreprise en 2022. IntraFi génère un EBITDA annuel de 630 millions de dollars, selon ces sources.

Ce processus de cession intervient alors que les sociétés de capital-investissement cherchent à tirer parti de l’amélioration des conditions de transaction. Warburg Pincus a récemment accepté de céder McGill and Partners et WildFire Energy , tandis que Blackstone a accepté ce mois-ci de céder Clarion Events à Informa pour environ 2,2 milliards de livres sterling.

Les deux sociétés avaient déjà envisagé de céder IntraFi, comme l’avait rapporté Bloomberg News en 2024.