EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Blackstone et Donerail figureraient parmi les soumissionnaires finalistes pour le rachat du distributeur de yachts MarineMax

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* La procédure d'appel d'offres pour MarineMax est entrée dans sa troisième phase

* Donerail, Blackstone et Centerbridge figurent parmi les parties intéressées

* La société d'investissement Donerail a commencé à faire pression en faveur d'une vente l'année dernière

par Svea Herbst-Bayliss

Les sociétés d'investissement Blackstone BX.N et Donerail figurent parmi les derniers soumissionnaires en lice pour l'acquisition de MarineMax

HZO.N , ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier, alors que le distributeur de yachts de plaisance envisage de se vendre.

Ces deux sociétés, ainsi que la société de capital-investissement Centerbridge, sont dans la dernière phase de l'appel d'offres pour le rachat de l’entreprise dont le siège social se trouve à Clearwater, en Floride, ont indiqué ces sources, qui ne sont pas autorisées à évoquer les délibérations confidentielles. MarineMax, dont la valeur de marché s’élève à environ 725 millions de dollars , s’adresse à une clientèle aisée grâce à ses 65 ports de plaisance et sites de stockage, ainsi qu’à ses 70 concessions, principalement situés aux États-Unis. La société suscite un vif intérêt à un moment où le secteur des ports de plaisance est devenu un domaine d’investissement très prisé. Donerail a commencé l’année dernière à faire pression sur MarineMax pour qu’elle se vende ou remplace son directeur général, intensifiant ainsi la pression sur l’entreprise après que Levin Capital eut, en 2024, exhorté la direction et le conseil d’administration à évaluer des alternatives stratégiques.

Les représentants de MarineMax, Blackstone et Donerail ont refusé de commenter. Un représentant de Centerbridge n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La société a procédé à certains changements visant à répondre aux préoccupations des investisseurs mécontents, notamment en remplaçant des membres du conseil d’administration, mais n’a jamais reconnu publiquement avoir lancé un processus de vente, y compris jeudi dernier lors de la publication de ses résultats trimestriels. Reuters a rapporté en février que Donerail avait soumis une offre entièrement en numéraire valorisant MarineMax à environ 1 milliard de dollars. Donerail a par la suite relevé son offre, tandis que d’autres sociétés de rachat, dont Blackstone, se sont lancées dans la course alors que l’entreprise sollicitait officiellement l’intérêt des acquéreurs à partir du mois d’avril.

Le secteur des ports de plaisance et des services dédiés aux super-yachts a connu une activité importante en matière de transactions au cours des 18 derniers mois, les sociétés d’investissement s’étant montrées particulièrement actives.

La baisse des taux d’intérêt a soutenu les dépenses des consommateurs haut de gamme dans des produits de luxe tels que les yachts, alors même que d’autres catégories de revenus sont contraintes de se serrer la ceinture.

Blackstone, par l’intermédiaire de sa branche dédiée aux infrastructures, a racheté Safe Harbor Marinas en 2025 pour 5,7 milliards de dollars. Stonepeak, autre investisseur spécialisé dans les infrastructures, a acquis en avril Southern Marinas, propriétaire et exploitant de ports de plaisance.

Vendredi vers midi, l’action MarineMax s’échangeait à environ 33,30 dollars, affichant une hausse d’environ 37 % depuis le début de l’année. Elle se négocie toutefois encore à environ la moitié de son plus haut historique atteint en mai 2021.