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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines données, un pétrolier transportant 40 000 tonnes de gazole russe fait route vers New York à la suite d'un accord entre Poutine et Trump
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 08:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un pétrolier battant pavillon maltais, transportant une cargaison de 40 000 tonnes métriques de gazole russe, fait route vers New York à la suite d'un accord conclu avec le président américain Donald Trump , selon les données publiées vendredi par LSEG.

La Russie avait accepté de lever l'embargo qu'elle s'était elle-même imposé sur les exportations de gazole et de fournir ce carburant aux marchés mondiaux, y compris aux États-Unis, dans le but de faire baisser les prix des carburants, à la suite d'un accord conclu entre le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump.

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