EN EXCLUSIVITÉ-Microsoft bat en retraite en Chine, mais l'essor de l'IA lui permet de garder une porte ouverte

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* Selon des documents officiels, Microsoft a fermé au moins 15 succursales et coentreprises en Chine au cours des cinq dernières années

* L'entreprise technologique a été durement touchée par la politique de Pékin en faveur des logiciels nationaux, ainsi que par les restrictions américaines à l'exportation

* L'entreprise a envisagé de se retirer de Chine en 2023, mais n'a actuellement aucun projet de départ, selon une source

* Microsoft a trouvé un secteur rentable en accompagnant les entreprises chinoises dans leur internationalisation

par Eduardo Baptista et Casey Hall

Microsoft considérait autrefois l’idée de se retirer de Chine comme impensable. Nous étions en 2010 et Google s'apprêtait à se retirer du marché chinois en raison de préoccupations liées à la censure et aux cyberattaques. Cette décision avait été saluée par les militants pour la démocratie, mais pas par Bill Gates ni par Steve Ballmer, alors directeur général de Microsoft, qui avaient estimé que Google réagissait de manière excessive.

Au cours des cinq dernières années, cependant, au moins 15 succursales et coentreprises de Microsoft en Chine ont fermé leurs portes, comme le montrent les documents déposés par l’entreprise, et Microsoft poursuit ce que cinq sources internes ont qualifié de stratégie de retrait.

L’entreprise a envisagé de se retirer du marché en 2023, car certains dirigeants estimaient qu’elle prenait trop de risques géopolitiques pour un rendement économique trop faible, a déclaré l’un d’entre eux, tout en soulignant que Microsoft n’avait actuellement aucun projet de sortie. La Chine ne représentait que 1,5 % du chiffre d’affaires mondial, a indiqué Microsoft en 2024. Microsoft a été durement touché par l’érosion de la confiance entre Washington et Pékin, ont déclaré ces cinq personnes. Depuis 2017, la Chine encourage l’utilisation de logiciels nationaux, que Pékin considère comme plus sûrs et dont la qualité est de plus en plus compétitive par rapport à Windows et Office. Les restrictions américaines , notamment les contrôles à l’exportation sur les technologies de pointe, ont quant à elles entravé les efforts visant à développer les activités lucratives de Microsoft dans les domaines de l’IA et du cloud en Chine.

Les détails des délibérations internes de Microsoft concernant son avenir en Chine n’avaient jusqu’à présent pas été rendus publics. D’autres géants américains de la technologie, fortement implantés en Chine, réévaluent également leur exposition dans un contexte de tensions géopolitiques. Apple prévoit de fabriquer en Inde la plupart des iPhones vendus aux Américains d’ici fin 2026, tandis qu’Elon Musk a démenti le mois dernier les informations selon lesquelles Tesla envisagerait de séparer ses activités chinoises.

Microsoft a finalement décidé de rester car l’entreprise s’était taillé une activité rentable en fournissant des services à des sociétés chinoises telles que ByteDance, propriétaire de TikTok, qui ont besoin de technologies occidentales pour gérer leurs opérations à l’étranger, selon trois personnes proches du dossier. L’entreprise estimait également qu’elle devait maintenir une présence sur place pour conserver l’accès aux talents d’ingénierie de classe mondiale de la Chine, ont précisé deux d’entre elles.

Microsoft avait également noué avec le gouvernement l’une des relations les plus étroites parmi toutes les entreprises technologiques, a déclaré à Reuters son ancien directeur pour la Chine, Alain Crozier. "En raison de la géopolitique… certains jours, c’est un peu plus difficile, mais nous n’avons jamais connu de crise", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Microsoft n’a pas répondu aux questions concernant les réflexions de l’entreprise sur ses activités en Chine, mais a indiqué qu’elle opérait dans un "environnement réglementaire qui s’applique à tous les fournisseurs internationaux" et qu’elle restait engagée sur le marché chinois.

La situation des activités de Microsoft en Chine reflète la concurrence sur le marché, les exigences réglementaires et les tendances technologiques, a indiqué l’entreprise.

ByteDance n’a pas répondu aux questions concernant ses relations avec Microsoft.

LE BLUES DE LA CHINE

Les relations de Microsoft avec les plus hautes instances du gouvernement chinois remontent au début des années 1990. Bill Gates a effectué la première de ses nombreuses visites en 1994 et a été reçu par le président Jiang Zemin, qui a conseillé au cofondateur de Microsoft d’étudier l’histoire chinoise. Depuis, l’entreprise a déployé divers efforts pour nouer des relations avec le Parti communiste au pouvoir. Microsoft a co-investi avec le gouvernement dans des incubateurs de start-ups et s’est conformé aux exigences de censure que Google — qui fait désormais partie d’Alphabet — n’a pas pu accepter. Au milieu des années 2010, cependant, la Chine s’était montrée de plus en plus méfiante à l’égard des technologies occidentales après les révélations selon lesquelles des entreprises américaines avaient aidé Washington à espionner des gouvernements étrangers. Cela posait problème à Microsoft, car les plus grandes entreprises chinoises sont soit publiques, soit étroitement liées au gouvernement.

La réponse de Microsoft a été Windows 10 China Government Edition, dont le lancement a été négocié personnellement entre le directeur général Satya Nadella et des responsables du ministère des Finances, selon une source proche du dossier.

Le produit a été adopté par plusieurs agences gouvernementales, mais n’a pas connu le succès escompté par Microsoft, a déclaré M. Crozier, qui a dirigé les opérations en Chine jusqu’en 2021.

À peu près au moment de l’annonce concernant Windows en 2017, le gouvernement chinois a introduit de nouvelles directives en matière de marchés publics, présentées comme un cadre pour l’achat de services "sûrs et fiables". Aucun système d’exploitation étranger, y compris Windows, n’a été considéré par le gouvernement comme conforme à ces politiques, a déclaré Microsoft.

Cette non-conformité n’entraînait pas l’interdiction des produits, mais soumettait les administrateurs informatiques qui utilisaient ces services à un contrôle rigoureux, notamment en les obligeant à effectuer davantage de contrôles de sécurité et à solliciter des autorisations supplémentaires, a expliqué Paul Triolo, expert en politique technologique chinoise basé à Washington au sein du DGA-Albright Stonebridge Group.

Reuters a examiné six guides d’achat de systèmes informatiques du gouvernement chinois publiés entre décembre 2023 et mai 2026. Cinq d’entre eux ne recommandaient pas Microsoft. Le sixième mentionnait Windows 10 China Government Edition, mais précisait que son utilisation était soumise à des "exigences de gestion supplémentaires", sans donner plus de détails.

Les ministères chinois de la Technologie et des Finances n’ont pas répondu aux questions concernant l’impact de ces réglementations sur les activités de Microsoft.

Les entreprises américaines opérant en Chine, qui se plaignent depuis longtemps d’une inégalité des conditions de concurrence, ont vu leur confiance encore ébranlée par la détérioration des relations sino-américaines. Seuls 52 % des personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête sur le climat des affaires menée par la Chambre de commerce américaine en Chine ont déclaré que la Chine constituait une priorité mondiale en matière d’investissement, contre 62 % en 2019.

Si ses efforts pour devenir le fournisseur technologique privilégié de l’État chinois n’ont pas porté leurs fruits, Microsoft a trouvé un second souffle auprès du secteur privé.

Des entreprises comme ByteDance et le distributeur de mode ultra-rapide Shein mènent des activités clés au service de clients occidentaux et s’appuient sur le cloud Azure de Microsoft pour gérer leurs données dans le respect des réglementations étrangères, ont indiqué deux sources au sein de l’entreprise. Microsoft offre également à ses clients professionnels chinois un accès exclusif, via Azure, à des modèles d’IA occidentaux proposés par des fournisseurs tels qu’OpenAI, qui ne desservent pas la Chine.

Au milieu des années 2020, aider les entreprises chinoises à s’internationaliser était devenu la principale activité de Microsoft liée à la Chine, ont indiqué trois personnes. Deux d’entre elles ont souligné que le chiffre d’affaires restait modeste par rapport aux normes mondiales de l’entreprise. Les analystes ont par ailleurs remis en question la pérennité de cette activité d’IA, qui repose sur des fournisseurs tiers tels qu’OpenAI. Les entreprises chinoises n’ont d’ailleurs pas besoin d’Azure si elles utilisent des modèles d’IA nationaux comme Kimi, qui sont de plus en plus compétitifs par rapport aux alternatives occidentales tout en étant nettement moins chers.

OpenAI et Shein n’ont pas répondu aux questions.

CAPITAL HUMAIN

Depuis les années 1990, Microsoft joue un rôle central dans le développement du vivier de talents technologiques en Chine.

Parallèlement au recrutement d’ingénieurs spécialisés dans les applications commerciales, l’entreprise a également créé Microsoft Research China, qui se concentre sur les technologies de pointe. Parmi les anciens de ce laboratoire figurent des cadres supérieurs des pionniers de l’IA que sont SenseTime et DeepSeek.

Mais les récentes pressions politiques ont affecté la capacité de Microsoft à retenir ses talents.

Les contrôles à l’exportation américains sur les puces et les modèles d’IA ont limité l’accès des ingénieurs de Microsoft basés en Chine aux technologies de pointe. L’entreprise ne mène pas de recherches sur l’informatique quantique ni sur d’autres technologies sensibles en Chine, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, aux législateurs américains en 2023.

Microsoft a envisagé de fermer le laboratoire, mais a finalement décidé de délocaliser certains de ses meilleurs talents, selon deux personnes proches du dossier. Depuis que les États-Unis ont commencé à restreindre les exportations en matière d’IA, Microsoft Research China — désormais connu sous le nom de Microsoft Research Asia — a ouvert des laboratoires à Vancouver, Singapour et Tokyo.

L’entreprise a toutefois eu du mal à convaincre les développeurs de quitter la Chine. Elle a proposé en 2024 à 1 000 ingénieurs de haut niveau de s’installer aux États-Unis et dans trois autres pays occidentaux, mais seul un tiers d’entre eux environ a accepté, ont indiqué ces sources.

Microsoft a confirmé avoir proposé des possibilités de mutation cette année-là, mais a refusé de fournir davantage de détails.

De nombreux ingénieurs seniors ont préféré rejoindre des universités et des entreprises technologiques chinoises, où ils peuvent mener des recherches de haut niveau tout en restant proches de leur famille, ont indiqué les deux sources.

Microsoft avait auparavant repoussé les tentatives de débauchage menées par ses concurrents nationaux. L’entreprise affichait un taux de rotation du personnel d’environ 17 % au milieu des années 2010, bien que M. Crozier ait indiqué que Microsoft l’avait ramené à moins de 10 % en développant de nouvelles activités, comme la prestation de services à ByteDance, et en offrant à son personnel des opportunités à l’international.

"Il y a des hauts et des bas en termes d’effectifs et peut-être aussi concernant certains des projets développés là-bas", a-t-il déclaré. "Mais nous ne dérogerons pas d’un pouce à notre engagement d’apporter la technologie en Chine… pour la Chine, pour les entreprises chinoises."