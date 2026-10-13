EN EXCLUSIVITÉ-LSEG serait en pourparlers pour racheter le groupe Octus Data, détenu par Permira, pour environ 3,5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars

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(Ajout de la capitalisation boursière de LSEG au paragraphe 3, des chiffres financiers au paragraphe 10, de la réaction des opérateurs et de la mise à jour des cours des actions)

* LSEG confirme l'information de Reuters concernant les négociations en vue de l'acquisition d'Octus

* Selon LSEG, cette opération serait relutive pour la croissance du chiffre d'affaires du groupe

* L'action LSEG recule de 4,7% à 13h42 GMT

par Amy-Jo Crowley

Le London Stock Exchange Group LSEG.L a confirmé mardi qu’il était en pourparlers avec la société de capital-investissement Permira en vue d’acquérir le groupe de données financières Octus pour environ 3,5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

Aucun accord définitif n’a été conclu et aucune transaction n’est garantie, a précisé LSEG, ajoutant qu’Octus, dont le siège est à New York, affiche un solide historique de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, grâce à un modèle d’abonnement à fort taux de fidélisation.

L'action LSEG, qui avait chuté de plus de 2% mardi matin à la suite d'un article de Reuters faisant état de ces négociations, a vu ses pertes s'aggraver pour atteindre 4,7% à 13h42 GMT. Cotée à Londres, LSEG affichait une capitalisation boursière de 55,8 milliards (XX milliards d'euros) de dollars à la clôture du marché lundi.

“La couverture et les solutions d’Octus sont hautement complémentaires des solutions existantes de LSEG en matière de données et d’analyses sur les titres à revenu fixe et les marchés privés”, a déclaré l’opérateur boursier LSEG.

LSEG a indiqué qu’une acquisition d’Octus, société fondée en 2013 par son directeur général Kent Collier, aurait un effet relutif immédiat sur ses activités de données et d’analyse ainsi que sur la croissance du chiffre d’affaires du groupe.

Reuters a rapporté que M. Collier détient toujours une participation minoritaire dans Octus, qui emploie des journalistes, des analystes et des experts juridiques afin de fournir aux banques et aux investisseurs des informations sur les marchés du crédit, en mettant l’accent sur les entreprises en difficulté financière.

PERMIRA A ACQUIS UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS OCTUS EN 2022

Permira, basée à Londres, travaille avec des conseillers pour évaluer l’intérêt suscité par Octus, ont déclaré deux personnes proches du dossier avant que LSEG ne confirme les discussions.

Le groupe de capital-investissement, qui a refusé de commenter, envisageait la vente d’Octus depuis l’année dernière et a également mené des discussions avec d’autres acheteurs potentiels, a précisé l’une de ces sources.

Permira a acquis une participation majoritaire dans Octus auprès de Warburg Pincus en 2022, pour une valorisation de 1,3 milliard (XX milliards d'euros) de dollars.

Octus devrait générer environ 145 millions (XX millions d'euros) de dollars de résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) cette année, ce chiffre devant passer à environ 200 millions (XX millions d'euros) de dollars l’année prochaine, a indiqué l’une de ces sources.

LSEG subit la pression de l’investisseur activiste Elliott Management, qui a révélé détenir une participation dans le groupe en février.

La logique stratégique de LSEG consisterait probablement à acquérir des actifs de données propriétaires et issus des marchés privés, à créer des opportunités de ventes croisées avec Tradeweb et Yield Book, ont indiqué des traders d’une banque, ainsi qu’à élargir sa base de clientèle pour y inclure des commandités des marchés privés.

Des opérations similaires portant sur des données ont généralement été évaluées à environ 12 à 14 fois le ratio valeur d’entreprise/chiffre d’affaires, et une transaction à ces multiples aurait probablement un effet dilutif sur le bénéfice par action.

LSEG a refusé de commenter ces observations.

LSEG est le plus gros client de Reuters, qui fournit des informations pour sa plateforme d’actualités et de données Workspace ainsi que pour d’autres produits.

Une acquisition d’Octus, si elle se concrétisait, marquerait également une nouvelle hausse des opérations de fusion-acquisition dans le secteur de l’analyse de données, malgré une vague de ventes de titres cotés en bourse plus tôt cette année.

YipitData, soutenu par des investisseurs dont le groupe Carlyle, étudie une cession qui pourrait valoriser le fournisseur de services d’analyse de données à plus de 2,5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, tandis que Vista Equity Partners envisage la cession du fournisseur de données sur les marchés privés Allvue.