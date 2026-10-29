EN EXCLUSIVITÉ-Le Premier ministre grec qualifie l'accord maritime entre la Turquie et la Libye de "nul et non avenu" et appelle à une trêve mondiale après les attaques en mer Noire

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* Le Premier ministre grec qualifie l'accord maritime entre la Turquie et la Libye d'"illégal" et de "nul et non avenu"

* Mitsotakis appelle à une trêve mondiale pour la navigation en mer Noire

* Les armateurs grecs sont prêts à reprendre leurs activités commerciales si la sécurité de la navigation est garantie

* La Grèce demande à l'UE de renforcer sa présence navale dans le cadre de la mission en mer Rouge

* Le Premier ministre réaffirme son soutien aux sanctions contre la Russie malgré les initiatives américaines

par Antoni Slodkowski

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré jeudi que l'accord maritime récemment signé entre le Parlement de l'est de la Libye et la Turquie était "manifestement illégal, nul et non avenu", ajoutant qu'il "ne tenait absolument pas compte de la géographie".

S'adressant à Reuters alors que la Grèce termine sa présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, M. Mitsotakis a également appelé à une "trêve internationale" urgente pour protéger la navigation en mer Noire après le naufrage, mercredi, d'un porte-conteneurs appartenant à un armateur grec .

Le Parlement de l’est de la Libye a approuvé la semaine dernière un accord sur les frontières maritimes avec la Turquie , suscitant la condamnation d’Athènes, mais aussi de l’Égypte, de Bahreïn et des Émirats arabes unis , qui y voient une menace pour la sécurité régionale et l’ordre juridique international.

"Cela fait totalement abstraction de la géographie, de la réalité de l’existence des îles grecques — celles-ci semblent disparaître complètement dans la logique de la Turquie et de la Libye", a déclaré M. Mitsotakis, les accusant de tenter de créer un "fait accompli" qui fait fi de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que les réactions de l’UE et d’autres acteurs à l’approbation de l’accord, initialement conclu en 2019, n’avaient aucun fondement légitime, défendant ainsi la politique d’Ankara en Méditerranée orientale.

Depuis l’accord de 2019 entre la Libye et la Turquie, la Grèce a octroyé une licence à un consortium dirigé par Chevron

CVX.N pour prospecter du gaz au large de l’île de Crète et a cherché à conclure un accord distinct avec la Libye sur la délimitation de leurs zones maritimes.

M. Mitsotakis a assuré qu’"il n’y a aucun risque que ces explorations soient contestées de quelque manière que ce soit".

Qualifiant la Libye et la Grèce de "voisins naturels", Mitsotakis, qui a accédé au poste de Premier ministre en 2019 et entame actuellement son deuxième mandat, a exhorté le pays africain à négocier directement avec Athènes et à prendre ces discussions "très, très au sérieux".

ATTAQUES CONTRE DES NAVIRES EN MER NOIRE

M. Mitsotakis, âgé de 58 ans, s’est entretenu avec Reuters après avoir présidé un débat du Conseil sur la sécurité maritime, quelques heures seulement après le naufrage d’un porte-conteneurs grec touché par des drones navals au large de la Bulgarie, lors de la dernière attaque en date contre des navires dans l’ouest de la mer Noire ce mois-ci.

Les navires exploités par la Grèce comptent parmi les plus grandes flottes de pétroliers au monde et jouent un rôle central dans le commerce de la région de la mer Noire, dont les eaux sont partagées par la Bulgarie, la Géorgie, la Roumanie et la Turquie, ainsi que par la Russie et l’Ukraine, en conflit, cette dernière ayant été envahie par Moscou en février 2022.

"Nous avons besoin d’une sorte de trêve internationale en matière de liberté de navigation", a déclaré M. Mitsotakis, ajoutant qu’il était "de la plus haute priorité" de permettre l’exportation de céréales de la région vers le reste du monde via la mer Noire.

"Les armateurs grecs seraient les premiers à reprendre leurs activités commerciales en mer Noire, y compris depuis l’Ukraine, à condition qu’un passage sûr soit garanti", a-t-il déclaré, soulignant la hausse des coûts du transport maritime, les frais d’affrètement et d’assurance ayant "atteint des sommets".

On ignorait dans l’immédiat qui était à l’origine de cette attaque, qui est venue aggraver les inquiétudes croissantes concernant l’impact de la guerre menée par la Russie en Ukraine sur le transport maritime commercial dans la région.

M. Mitsotakis a déclaré que l’Ukraine dépendait financièrement des exportations de ses produits: "Ils ont eu une récolte exceptionnelle, mais les céréales sont désormais stockées dans des silos, où elles risquent de pourrir."

"Malheureusement, pour l’instant, la Russie ne semble pas disposée à s’engager dans une discussion de fond", a-t-il ajouté.

SÉCURITÉ EN MER ROUGE, RUSSIE

M. Mitsotakis a également appelé l’Union européenne à renforcer sa mission navale de protection de la navigation en mer Rouge, baptisée "Aspides", lancée en 2024 pour protéger les navires contre les attaques des Houthis yéménites, alignés sur l’Iran.

L’intensification des hostilités entre les Houthis et l’Arabie saoudite a perturbé l’approvisionnement en pétrole et accru le risque d’un conflit régional plus vaste, huit mois après les frappes américano-israéliennes contre l’Iran.

"Mon argument est simple: l’Union européenne a intérêt à assurer une présence concrète, avec des moyens militaires tangibles, dans cette partie du monde, et nous avons besoin que davantage de pays participent à Aspides", a déclaré M. Mitsotakis à Reuters.

Il a précisé que la Grèce, l’Italie et la France avaient déployé des "moyens" dans le cadre de cette mission, mais que cela était "clairement insuffisant". Des diplomates ont indiqué à Reuters qu’à la fin du mois de septembre, six navires de guerre participaient à l’opération.

Les Houthis ont déclaré cette semaine avoir attaqué des avions militaires saoudiens et repoussé une avancée des forces soutenues par l’Arabie saoudite près du détroit de Bab el-Mandeb, une voie maritime importante de la mer Rouge.

"Si nous voulons vraiment faire passer le message aux pays du Golfe que nous prenons leur sécurité au sérieux, mais que nous protégeons également les artères et voies navigables vitales qui sont absolument indispensables au commerce européen, nous devrions être prêts à déployer davantage de moyens dans cette partie du monde", a déclaré M. Mitsotakis.

Interrogé sur la décision prise en début de mois par le président américain Donald Trump de lever les sanctions sur les exportations russes de gazole , M. Mitsotakis a réaffirmé le soutien de la Grèce aux sanctions contre Moscou.

"Nous estimons qu’il faut exercer une pression économique et infliger davantage de difficultés financières à la Russie afin d’envoyer un signal très clair: tant qu’elle prolongera cette guerre, elle subira des conséquences économiques très précises", a-t-il déclaré.