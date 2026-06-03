EN EXCLUSIVITÉ-Le groupe indien Tata s'associe à Chery pour se lancer dans le secteur des véhicules électriques haut de gamme, en s'appuyant sur la technologie chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord entre Tata et Chery met en évidence la dépendance de l'Inde vis-à-vis de la technologie chinoise

* L'accord devrait accélérer le lancement des véhicules électriques Avinya de Tata, selon des sources

* Deux modèles sont prévus, dont le premier devrait être lancé en 2027 – sourcesSans la plateforme de Chery, Tata risque de perdre son avance dans le domaine des véhicules électriques – source

* Chery affirme que l'accord avec Tata s'appuie sur le succès rencontré avec JLR

(Réécriture avec confirmation de la société dans le chapeau) par Aditi Shah

Tata Motors utilisera une plateforme de construction automobile de Chery pour fabriquer localement des voitures électriques sous sa marque haut de gamme Avinya, soulignant ainsi sa dépendance à l'égard de la technologie chinoise après l'abandon de son projet initial avec Jaguar Land Rover.

C'est Reuters qui a été le premier à annoncer que Tata

TAMO.NS utiliserait la plateforme de Chery 9973.HK pour lancer son Avinya EV, alors que le plus grand constructeur indien de voitures électriques cherche à remettre sur les rails son programme longtemps retardé et à conserver sa position de leader.

Tata a déclaré à Reuters dans un communiqué qu'il s'appuierait sur la plateforme Freelander produite dans le cadre d'une coentreprise entre Chery et Jaguar Land Rover en Chine, les voitures devant être fabriquées dans son usine récemment ouverte au Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde.

Alors que les constructeurs automobiles chinois restent largement exclus du troisième marché automobile mondial, leur technologie devient peu à peu incontournable, les fabricants locaux s'appuyant sur celle-ci pour rester compétitifs dans la course mondiale aux véhicules électriques.

Le premier modèle Avinya sur la plateforme de Chery est prévu pour 2027 et sera expédié depuis la Chine sous forme de kit pour être assemblé en Inde, ont indiqué deux personnes proches du dossier, les efforts pour s'approvisionner en composants locaux étant déjà en cours. Un deuxième véhicule électrique devrait être lancé en 2029, avec la possibilité de deux modèles supplémentaires par la suite, a précisé l'une d'elles.

Cette stratégie marque un revirement par rapport au plan initial de Tata, qui prévoyait d'utiliser l'architecture modulaire électrifiée (EMA) de JLR pour les modèles Avinya prévus pour 2025. Cette feuille de route s'est effondrée l'année dernière lorsque JLR a mis en veilleuse ses projets de construire des véhicules électriques basés sur l'EMA en Inde, forçant Tata à revoir sa stratégie, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

L'accord de plateforme avec Chery devrait permettre de rattraper le temps perdu, en donnant à Tata accès à des fonctionnalités et à une technologie de pointe dont le développement aurait autrement nécessité plus de temps et de capitaux, ont déclaré ces sources.

"Avinya est en cours de développement en tant que marque haut de gamme mondiale. Notre collaboration avec JLR et ses partenaires en sera un pilier important", a déclaré Tata.

Chery a déclaré à Reuters dans un communiqué que son accord avec Tata s'appuie sur le succès de sa collaboration avec JLR.

"Chery agira en tant que fournisseur de Tata Motors Passenger Vehicles. Chaque projet est régi par son propre accord distinct, assorti de conditions commerciales standard", a déclaré le constructeur automobile chinois.

En 2024 , JLR a fait appel à Chery , un partenaire de longue date, pour développer et construire des voitures électrifiées, notamment des véhicules électriques et hybrides, sous sa marque Freelander ressuscitée. Les voitures s'appuieront sur l'architecture de la société chinoise et seront construites dans son usine de Changshu.

L'accord avec Chery est une "solution provisoire", car sans nouveaux produits, Tata risque de perdre son avance dans le domaine des véhicules électriques, a déclaré l'une de ces personnes, ajoutant que la société avait toujours l'intention de développer sa propre plateforme dédiée à terme.

Toutes ces personnes ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer auprès des médias.

LES ENTREPRISES INDIENNES S'APPUIENT SUR LA TECHNOLOGIE CHINOISE

Les modèles électriques représentent 14 % des ventes totales de Tata, l'objectif étant de plus que doubler ce chiffre pour atteindre 30 % d'ici 2030. Mais ses concurrents Mahindra & Mahindra MAHM.NS et JSW MG Motor se rapprochent de sa position de leader, mettant en évidence des lacunes dans sa gamme de véhicules électriques et augmentant le risque de nouvelles pertes de parts de marché.

Ces négociations reflètent une évolution plus large en cours dans l'industrie automobile indienne. Les constructeurs automobiles indiens importent de plus en plus la technologie chinoise en matière de véhicules électriques, tout en évitant de s'engager dans des partenariats capitalistiques plus poussés en raison de sensibilités politiques.

Depuis 2020, New Delhi a imposé des restrictions strictes aux investissements provenant des pays voisins, visant principalement la Chine, gelant de fait toute participation à grande échelle dans l'industrie automobile. Si les restrictions se sont légèrement assouplies dans des secteurs comme l'électronique, les constructeurs automobiles se heurtent toujours à des obstacles importants.

JSW Motor, l'entreprise automobile indépendante du milliardaire Sajjan Jindal (actif dans l'acier et le ciment), a également conclu un accord de licence de plateforme similaire avec Chery .

Les constructeurs automobiles indiens ont augmenté leurs dépenses en recherche et développement de nouvelles technologies et de groupes motopropulseurs ces dernières années, mais, comme beaucoup de leurs homologues mondiaux, ils ne parviennent pas à rivaliser avec la Chine en termes de rapidité, de coûts et de prouesses technologiques dans le domaine des véhicules électriques.

Chery, le plus grand exportateur automobile chinois, a rapidement étendu sa présence mondiale.

S'inspirant de Toyota et de Tesla, le constructeur automobile chinois a conclu des accords de fabrication conjointe avec des entreprises étrangères sur des marchés clés, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.