EN EXCLUSIVITÉ-Le fonds d'investissement militant Toms Capital a pris une participation dans McCormick alors qu'il travaille sur l'accord alimentaire avec Unilever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La participation a été constituée après l'annonce de l'accord avec Unilever

* La taille de la participation de Toms Capital n'est pas claire

* L'opération a suscité des inquiétudes quant à la durée prolongée de la clôture

(Ajout du cours de l'action et de l'historique de son cours aux paragraphes 7 à 9) par Svea Herbst-Bayliss et Abigail Summerville

Toms Capital Investment Management, un fonds spéculatif américain activiste, a constitué une participation importante dans McCormick & Co MKC.N , selon des sources proches du dossier, alors que la société agroalimentaire américaine travaille sur une opération de rachat majeure.

Dirigé par Benjamin Pass, Toms Capital a investi dans McCormick au cours du deuxième trimestre, après que le fabricant d'épices a annoncé son projet d'acquisition de la division alimentaire d'Unilever ULVR.L , ont déclaré ces sources, qui n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le sujet.

L'importance de sa participation et les intentions de Toms Capital concernant McCormick n'ont pas pu être déterminées immédiatement.

Contrairement à certains investisseurs activistes, Toms Capital préfère rester en retrait et militer pour des changements loin des projecteurs, plutôt que de lancer des campagnes publiques et bruyantes.

Un rachat réussi de la division alimentaire d'Unilever donnerait naissance à un géant des sauces et des épices d'une valeur de 65 milliards de dollars regroupant des marques telles que la mayonnaise Hellmann's et la moutarde jaune French's. Cela aiderait McCormick, dont le siège se trouve à Hunt Valley, dans le Maryland, à tirer parti de l'envergure mondiale et de l'expertise d'Unilever, dont le siège est à Londres, ont déclaré des dirigeants de la société aux investisseurs après l'annonce de ces projets fin mars.

Un représentant de Toms Capital a refusé de commenter, tandis qu'un représentant de McCormick n'a pas pu être joint pour commenter.

Vendredi, le cours de l'action McCormick est resté pratiquement inchangé en début de séance, à 46,58 dollars par action.

Les cours des actions des deux sociétés sont sous pression depuis l'annonce de l'accord. McCormick a sous-performé l'indice State Street Consumer Staples XLP.P de 15 % et Unilever a sous-performé l'indice MSCI Europe Consumer Staples de 8 %.

Au cours des cinq dernières années, McCormick s'est toutefois négocié avec une prime par rapport à l'indice, car les consommateurs continuent d'acheter des épices et des arômes alors que d'autres entreprises s'efforcent de réajuster leurs offres pour s'adapter aux habitudes alimentaires plus saines des clients. Cette année, cependant, l'accord a pesé sur le cours de l'action McCormick, les investisseurs ayant exprimé certaines inquiétudes quant au temps qu'il faudra pour le conclure.

La transaction devrait être finalisée d'ici mi-2027, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires de McCormick. L'approbation des actionnaires d'Unilever n'est pas requise, ont indiqué les sociétés.

McCormick a engagé des discussions avec des investisseurs institutionnels qui ont fait savoir à la société qu'ils reconnaissaient les avantages de l'opération, mais qu'ils souhaitaient qu'elle soit finalisée plus rapidement, a déclaré une autre source proche des discussions.

Par le passé, Toms Capital détenait une participation dans Kenvue et avait fait pression en faveur d'une fusion. Le fabricant de Band-Aid et de Tylenol s'est vendu à Kimberly-Clark pour près de 48,7 milliards de dollars l'année dernière.

Plus récemment, le fonds spéculatif a fait pression sur Voya Financial, qui gère environ 1 100 milliards de dollars d'actifs, pour qu'elle cède l'ensemble de la société ou sa division d'assurance santé.