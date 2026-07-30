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EN EXCLUSIVITÉ-La chaîne de restaurants Jersey Mike's fixe le prix de son introduction en bourse à 23 dollars par action
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 01:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations confirmées par l'entreprise, de contexte sur le marché des introductions en bourse et sur l'entreprise) par Abigail Summerville et Echo Wang

La chaîne de sandwichs Jersey Mike's JMKE.N a annoncé mercredi avoir fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à23 dollars par action, soit le point médian de la fourchette de prix indiquée, ce qui en fait l'une des plus importantes introductions en bourse dans le secteur de la restauration de ces dernières années, confirmant ainsi une information publiée précédemment par Reuters.

Cette introduction en bourse a permis de lever environ 1 milliard de dollars grâce à la vente d’environ 43,5 millions d’actions , ce qui valorise la chaîne de restauration soutenue par Blackstone à environ 7,3 milliards de dollars .

Alors que des introductions en bourse phares dans des secteurs tels que la technologie et l’industrie ont propulsé le volume des introductions en bourse aux États-Unis à des niveaux records cette année, levant plus de 130 milliards de dollars, il y a eu très peu d’introductions en bourse dans les secteurs de la consommation et de la distribution link en 2026.

Dans le secteur de la restauration, la dernière introduction en bourse américaine d’envergure remonte à celle de la chaîne méditerranéenne Cava CAVA.N en 2023, qui avait alors levé link 318 millions de dollars pour une valorisation de 4,7 milliards de dollars.

Jersey Mike’s, deuxième chaîne de sandwichs de type “sub” aux États-Unis en termes de chiffre d’affaires derrière Subway, compte 3 300 points de vente répartis aux États-Unis et au Canada, et prévoit de se développer à l’international. L’ancien directeur général Peter Cancro a commencé à travailler dans le restaurant de Point Pleasant, dans le New Jersey, en 1956, a racheté le magasin d’origine en 1975, puis a lancé le système de franchise de la chaîne.

La société de capital-investissement Blackstone BX.N a finalisé link l’acquisition d’une participation majoritaire dans Jersey Mike’s l’année dernière, dans le cadre d’une opération qui valorisait la chaîne basée à Tinton Falls, dans le New Jersey, à environ 8 milliards de dollars. Blackstone conservera environ les deux tiers des droits de vote de la société après l’introduction en bourse.

Il s’agit d’une sortie partielle rapide pour Blackstone, à un moment où de nombreuses sociétés de capital-investissement peinent à vendre leurs participations ou à les introduire en bourse. Le distributeur de vêtements pour femmes Reformation

REF.N , soutenu par Permira, fait également son entrée en bourse ce jeudi, dans le cadre d’une introduction en bourse rare dans le secteur de l’habillement. De nombreuses sociétés de rachat se sont tournées vers des solutions alternatives telles que les véhicules de continuation, car elles conservent leurs actifs plus longtemps linkque prévu initialement.

Jersey Mike’s a annoncé en début de mois son intention de vendre environ 13,8 millions d’actions, et les investisseurs actuels prévoient de céder environ 29,7 millions d’actions dans le cadre de cette offre.

Morgan Stanley, Jefferies, J.P. Morgan, Barclays et Guggenheim sont les chefs de file conjoints de l’opération.

Les actions de Jersey Mike’s devraient être cotées à la Bourse de New York dès jeudi sous le symbole JMKE.

Valeurs associées

BLACKSTONE
129,460 USD NYSE -3,36%
CAVA GROUP
65,395 USD NYSE +0,56%
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