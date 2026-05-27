EN EXCLUSIVITÉ-L'Inde accuse Pernod d'avoir dissimulé la composition et l'âge de son whisky écossais afin de bénéficier de droits de douane moins élevés

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* Pernod conteste devant les tribunaux une enquête fiscale menée en Inde

* Des documents montrent que Pernod n'a pas fourni une "description fidèle" des malts

* La société française estime que l'enquête indienne est inéquitable et que les données n'ont pas été fournies

* Pernod fait également l'objet d'une enquête antitrust sur le marché indien, un marché clé

par Aditya Kalra

Les enquêteurs indiens ont conclu que Pernod Ricard avait dissimulé l'âge et la composition de ses importations de whisky écossais afin de masquer leur valeur réelle et de payer des droits de douane moins élevés, ce qui a déclenché une bataille juridique après que la société française s'est vu réclamer 314 millions de dollars d'arriérés d'impôts, selon des documents.

Pernod PERP.PA , le fabricant du whisky Chivas Regal et de la vodka Absolut – pour qui l'Inde représente son plus grand marché mondial en volume – cherche à faire annuler une décision rendue en septembre en arguant qu'il n'a pas eu accès à des données clés sur les prix lors de l'enquête.

Alors que l'avertissement initial concernant la demande fiscale adressée à Pernod avait été rapporté par Reuters en 2022, des centaines de nouveaux documents – notamment des rapports d'enquête et des pièces déposées devant la Haute Cour de Delhi ces derniers mois – révèlent des détails inédits de cette bataille aux enjeux considérables.

En septembre, l'enquête indienne a conclu que Pernod avait "intentionnellement compliqué" ses déclarations en utilisant de nouveaux noms de code internes pour ses malts afin de compliquer la tâche des autorités douanières lors de la comparaison de ses importations avec celles de ses concurrents, comme le montrent les documents.

Pernod n'a pas non plus déclaré "la description exacte de ses malts importés (c'est-à-dire leur composition et leur âge exacts), dans l'intention de dissimuler la valeur réelle des marchandises importées et d'éviter toute comparaison", indique un rapport d'enquête figurant dans un dossier gouvernemental déposé le 24 janvier.

Dans un communiqué, Pernod India a déclaré qu’elle "rejette toute suggestion d’actes répréhensibles", affirmant qu’elle s’est pleinement conformée à la réglementation et qu’elle "traite cette affaire par les voies légales appropriées et reste confiante dans sa position".

Les autorités fiscales indiennes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'Inde affirme que Pernod a sous-évalué de 67,49 % ses importations de concentré de scotch en vrac, réduisant ainsi considérablement le droit de douane de 150 % imposé par New Delhi. Ces concentrés sont mélangés à d'autres ingrédients, tels que de l'eau et du caramel, pour élaborer des marques de whisky comme Royal Stag.

Les documents judiciaires montrent que la dette fiscale de Pernod s'élève actuellement à près de 30 milliards de roupies (314 millions de dollars). Avec les pénalités prévues par la loi indienne, le montant total à payer pourrait dépasser 600 millions de dollars si Pernod perdait le procès – une somme qui représente un cinquième de son chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars réalisé en Inde l'année dernière – et trois fois son bénéfice.

"GÉNÉRER UN MAXIMUM DE BÉNÉFICES"

L'Inde est le plus grand marché de Pernod en volume et représente environ 10 % des ventes mondiales de l'entreprise. Ce litige fiscal s'ajoute à une affaire antitrust et à une interdiction distincte à New Delhi contre laquelle Pernod se bat en raison d'allégations de violations de la politique en matière d'alcool. Pernod a nié ces allégations.

Malgré ces difficultés, Pernod poursuit son expansion en Inde, où il dispose de 24 sites de production. En 2024, il a dévoilé son projet d'ouvrir sa plus grande distillerie de malt d'Asie dans l'État du Maharashtra.

Les enquêteurs ont déclaré que les importations au cœur du litige fiscal provenaient de la filiale britannique de Pernod, Chivas Brothers, et que les bénéfices réalisés grâce à la sous-évaluation du whisky avaient été transférés à la "société holding ultime" en France.

"Les filiales du groupe Pernod Ricard ont tout mis en œuvre pour réduire au minimum leurs dépenses liées au paiement des droits de douane et générer un maximum de bénéfices" pour Pernod India, affirment-ils.

Chivas Brothers U.K. et un porte-parole de Pernod en France n'ont pas répondu aux questions.

PERNOD RIPOSTE

Pernod a déclaré au tribunal de Delhi que les autorités indiennes avaient à tort exclu des dizaines d’autres entreprises qui importaient des concentrés de scotch à des prix inférieurs et les avaient au contraire comparées de manière sélective à l’entreprise indienne Allied Blenders and Distillers (ABD)

ALLE.NS , dont les prix d’importation étaient plus élevés.

Cette comparaison était erronée, car la quantité de concentrés de whisky écossais importés par Pernod était en moyenne 15 fois supérieure à celle d'ABD, a fait valoir Pernod dans sa contestation. La société n'a pas non plus eu accès à l'ensemble des données d'importation utilisées par les enquêteurs, ce qui fait que les conclusions "constituent une violation flagrante du principe de justice naturelle", argue Pernod.

ABD n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le gouvernement indien estime que la contestation de Pernod devrait être rejetée, car toutes les données pertinentes lui ont été fournies et seule ABD a été "reconnue avoir importé des marchandises similaires à un niveau comparable".

CONFLITS FISCAUX, CONTROVERSE SUR LES NOMS DE CODE

Les litiges fiscaux prolongés ont souvent frustré les investisseurs étrangers en Inde et mis des entreprises telles que Volkswagen VOW.DE dans une situation délicate.

Le litige actuel concernant Pernod a débuté en 2014 avec un avis de redressement fiscal définitif émis en septembre 2025. Un an plus tôt, Pernod avait indiqué aux autorités dans une lettre que ce "retard excessif" avait "déjà causé un grave préjudice à nos intérêts commerciaux".

Certaines des allégations dans l’affaire fiscale en cours tournent autour d’un système controversé de "noms de code" utilisé pour les malts.

Les enquêteurs affirment que Pernod a commencé en 2011 à utiliser de nouveaux noms de code internes, réservés à l'Inde, pour ses concentrés de scotch importés, alors même que le "produit final" fabriqué en Inde restait le même.

Pernod n’a pas divulgué les détails de la composition de ces codes, qu’elle a décrits comme RFM (Rich Fruity Malt) et HMW (Heavy Malt Whisky).

"Des produits écossais simples, c'est-à-dire du whisky écossais fabriqué selon des méthodes courantes et prescrites par la réglementation britannique sur le whisky écossais, ont été compliqués uniquement pour éviter toute comparaison avec des produits similaires importés", ont déclaré les autorités indiennes.

Dans ses documents, Pernod a fait valoir que les nouveaux noms de code concernaient un "assortiment de malts écossais reconstitués".