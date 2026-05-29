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EN EXCLUSIVITÉ-L'entreprise de batteries GM-LG reporte le retour des travailleurs mis à pied à l'usine de l'Ohio
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des paragraphes 1 et 2 avec la confirmation de l'entreprise; ajout des déclarations de l'entreprise au paragraphe 3; contexte aux paragraphes 3 à 6) par Kalea Hall

Une usine de batteries détenue en partie par General Motors GM.N retarde le retour de centaines de travailleurs dans le nord-est de l'Ohio en raison de la faiblesse persistante de la demande de voitures électriques.

Les employés de l'usine Ultium Cells de Warren, dans l'Ohio, détenue conjointement par GM et LG Energy Solution, ont été informés qu'ils reprendraient le travail en août, a confirmé l'entreprise dans un communiqué adressé à Reuters. Ils sont sans emploi depuis janvier, date à laquelle on leur avait annoncé un retour au travail prévu pour juin.

"Les employés d'Ultium Cells Ohio qui ont été mis en chômage technique devraient désormais reprendre le travail en août", a déclaré l'entreprise. Dans une annonce interne adressée aux employés, dont une image a été consultée par Reuters, l'entreprise a indiqué que sa décision de repousser la date de retour était "fondée sur une analyse détaillée du marché des véhicules électriques" depuis le début de l'année.

Ultium Cells, qui fournit des cellules de batterie à GM pour ses véhicules électriques, avait annoncé l'automne dernier qu'elle mettrait temporairement à pied 850 employés de l'usine et en licencierait définitivement 480.

La société a rappelé un petit nombre de travailleurs à l'usine à l'arrêt ce mois-ci.

GM et d'autres constructeurs automobiles ont réduit leur production de véhicules électriques à la suite de la suppression d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars fin septembre. Bien que les constructeurs continuent de fabriquer et de vendre des véhicules électriques, ils ont réduit leur production pour l'adapter à la demande.

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