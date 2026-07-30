EN EXCLUSIVITÉ-L'activiste Jana exhorte Fiserv à revoir l'ensemble de son portefeuille et à renouveler son conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de Fiserv au paragraphe 6, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 8)

* Jana souhaite qu'un examen formel et approfondi soit mené chez Fiserv

* Le fonds reproche au conseil d’administration de ne pas avoir su attirer et retenir les talents

* Jana intensifie la pression après des mois de discussions en coulisses

par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Jana Partners intensifie la pression sur la société de paiement Fiserv FISV.O , la poussant à lancer un examen formel de l'ensemble de son portefeuille plutôt que de vendre ses actifs au coup par coup. Le fonds spéculatif new-yorkais, qui détient une participation dans Fiserv depuis fin 2025, a salué la société pour avoir, selon certaines informations, envisagé la vente de ses actifs liés au réseau de cartes de débit dans une lettre adressée à l’entreprise, confirmant ainsi une information initialement rapportée par Reuters.

Dans une lettre adressée au conseil d’administration et au nouveau directeur général, Scott Ostfeld, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Jana, a déclaré que le fonds souhaitait désormais que la direction aille plus loin et réexamine l’ensemble du portefeuille, arguant que la cession d’actifs pourrait restaurer la crédibilité auprès des investisseurs et faire remonter le cours de l’action.

Jana a également réitéré sa position selon laquelle Fiserv a besoin de nouveaux administrateurs pour résoudre les problèmes de gouvernance.

Un représentant de Jana a refusé de commenter au-delà du contenu de la lettre. Fiserv a déclaré qu’elle « agissait avec urgence et rigueur » et qu’elle avait confiance en sa stratégie, ses plateformes, ses relations clients et sa capacité à créer de la valeur à long terme. « Notre conseil d’administration et notre équipe de direction dialoguent régulièrement avec les actionnaires, y compris Jana Partners, et sont ouverts à toute contribution constructive », a déclaré un représentant de la société dans un communiqué.

FISERV A PERDU LA MOITIÉ DE SA VALEUR AU COURS DE L’ANNÉE DERNIÈRE Après des mois de négociations privées avec Fiserv, dont le siège social est situé à Milwaukee, Jana se fait de plus en plus entendre: après avoir exprimé publiquement ses attentes vis-à-vis de l’entreprise début juin, elle envoie désormais une lettre plus incisive à la société. Fiserv affiche une capitalisation boursière de près de 30 milliards de dollars, mais a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours des 12 derniers mois, son cours de clôture s’établissant jeudi à 54,07 dollars.

L’annonce faite le mois dernier par le directeur général Mike Lyons, en poste depuis seulement un an, de son départ pour prendre la tête de Truist Financial TFC.N a accentué la chute du titre.

Dans sa lettre, Jana a imputé la nervosité des investisseurs au roulement de la direction ainsi qu’à des erreurs non précisées et persistantes. Elle a notamment reproché au conseil d’administration de ne pas avoir su attirer et retenir des cadres supérieurs talentueux, et a déclaré qu’un renouveau au sein du conseil était nécessaire pour résoudre ces problèmes.

Le point le plus crucial, cependant, était la nécessité d’annoncer publiquement un examen approfondi, indiquait la lettre. En juillet, le Wall Street Journal a été le premier à révéler que de grandes banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N , avaient mené des discussions préliminaires et provisoires en vue d’un éventuel rachat des actifs du réseau de cartes de débit de Fiserv. Aucun accord n’a été annoncé.

Fiserv a annoncé des initiatives de moindre envergure plus tôt cette année, notamment un partenariat avec Bridgeport Partners visant à créer une coentreprise qui regrouperait ses services de gestion de distributeurs automatiques, sa logistique de trésorerie et ses réseaux MoneyPass. L’entreprise a cédé son activité de gestion de prêts étudiants « Education Solutions » à Infinite Computer Solutions.

Jana, qui possède une expérience dans l’accompagnement des entreprises du secteur financier vers une meilleure performance, avait précédemment déclaré qu’elle estimait que Fiserv pouvait aider les banques et les coopératives de crédit à adopter des outils d’intelligence artificielle dans leurs propres activités, notamment grâce à une collaboration récemment annoncée avec OpenAI.

Il y a trois ans, Jana avait réussi à pousser Fidelity National Information Services FIS.N , concurrent de Fiserv, à céder son activité de paiement Worldpay.

Le fonds spéculatif milite actuellement en faveur d’un important rachat d’actions et d’une scission de la société holding Markel Group MKL.N , ainsi que de la cession de la plateforme bancaire numérique Alkami Technology ALKT.O .