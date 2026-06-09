EN EXCLUSIVITÉ-L'activiste Jana exhorte Fiserv à céder davantage d'actifs et à renouveler son conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Jana incite Fiserv à procéder à des cessions d'activités non stratégiques

* Jana s'abstient toutefois de réclamer une scission plus large de Fiserv

* Jana soutient Mike Lyons, directeur général de Fiserv

par Svea Herbst-Bayliss

Jana Partners souhaite que la société de paiement Fiserv FISV.O cède des actifs supplémentaires et nomme de nouveaux administrateurs possédant une expérience dans les logiciels bancaires et les paiements, a déclaré mardi l'investisseur activiste.

Après des mois de discussions en privé avec la société, Jana dévoile pour la première fois ses projets pour l'entreprise. S'exprimant lors de la conférence annuelle Activist Conference organisée par Wolfe Research, Scott Ostfeld, associé gérant de Jana, a déclaré qu'il estimait que Fiserv devait poursuivre de manière agressive ses cessions d'activités non stratégiques.

“Fiserv en est aux prémices de la restauration de sa crédibilité auprès des clients et des investisseurs”, a déclaré M. Ostfeld. “Nous pensons qu’une restructuration plus poussée du portefeuille et l’élargissement du processus de renouvellement du conseil d’administration afin d’y intégrer des compétences pertinentes accéléreraient le processus de rétablissement de la crédibilité et conduiraient à une réévaluation du titre.”

Le cours de l’action Fiserv a chuté de près de 70 % au cours des 12 derniers mois et mardi marque la première fois que M. Ostfeld s’exprime publiquement sur cet investissement depuis son acquisition à la fin de l’année dernière.

Le fonds spéculatif new-yorkais, l'un des activistes les plus prospères du secteur, a investi pour la première fois dans la société basée à Milwaukee fin 2025, à la suite d'une chute de 60 % du cours de l'action Fiserv. La société, qui fournit des services de technologie financière aux banques, aux coopératives de crédit et aux commerçants, a vu son cours chuter de près de 20 % en 2026 et a clôturé à 52,72 dollars lundi.

Au cours du premier trimestre, Jana a presque doublé son investissement dans Fiserv pour détenir un peu moins de 1 % du capital, ce qui fait de ce fonds spéculatif l'un des 20 principaux investisseurs de la société. Fiserv affiche une capitalisation boursière de 28 milliards de dollars.

Un représentant de la société n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

M. Ostfeld s'est abstenu de réclamer une scission plus large de la société, mais a noté que cela pourrait constituer une option intéressante à l'avenir si la valorisation de la société ne s'améliorait pas.

Jana soutient le directeur général Mike Lyons, nommé à la tête de l'entreprise en mai 2025, ainsi que ses efforts pour rétablir la crédibilité de la société.

La société estime également que Fiserv occupe une position unique pour aider les banques et les coopératives de crédit à adopter des outils d'intelligence artificielle dans leurs propres activités, notamment grâce à une collaboration récemment annoncée avec OpenAI.

Le mois dernier, Fiserv a annoncé s'être associée à Bridgeport Partners pour former une coentreprise visant à scinder ses activités de services de gestion de distributeurs automatiques, de logistique de trésorerie et de réseaux MoneyPass. Elle a également cédé son activité de gestion de prêts étudiants Education Solutions à Infinite Computer Solutions.

Jana possède une expérience dans le secteur des services financiers et a réussi en 2023 à pousser Fidelity National Information Services (FIS), concurrent de Fiserv, à se séparer de son activité de paiement Worldpay.

Actuellement, le fonds spéculatif fait pression pour un important rachat d'actions et la scission de la société holding Markel Group MKL.N ainsi que pour la vente de la plateforme bancaire numérique Alkami Technology ALKT.O .

Selon des analystes du secteur, les investisseurs activistes ont de plus en plus souvent appelé les entreprises à céder certaines de leurs activités, voire l'ensemble de la société, au cours des derniers mois, alors que le rythme des fusions et acquisitions s'accélère et que les banquiers se préparent à une intensification de l'activité au second semestre.