EN EXCLUSIVITÉ-JERA entame une étude sur une cotation aux États-Unis alors qu'elle accélère son expansion à l'international, selon des sources

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* JERA cherche à nouer des liens avec les investisseurs mondiaux, selon des sources

* L'entreprise examine les conditions du marché américain et la réglementation, selon des sources

* L'étude en est à ses débuts; ni le calendrier ni la valorisation n'ont encore été fixés, selon des sources

(Mise à jour des réponses des entreprises au paragraphe 7) par Miho Uranaka et Yuka Obayashi

JERA, le plus grand producteur d’électricité du Japon, a lancé une étude de faisabilité en vue d’une cotation aux États-Unis, alors qu’il explore les moyens de se développer à l’international et d’élargir ses options de financement, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Cette société non cotée, détenue par Tokyo Electric Power

9501.T et Chubu Electric Power 9502.T , a longtemps considéré la Bourse de Tokyo comme sa principale option de cotation, mais elle explore désormais des moyens de renforcer ses liens avec les investisseurs mondiaux alors qu’elle accélère son expansion à l’international, ont indiqué ces sources.

JERA a commencé à examiner les conditions du marché américain, la demande des investisseurs et les exigences réglementaires, ont indiqué deux de ces sources, qui ont toutes souhaité rester anonymes en raison du caractère confidentiel de l’affaire.

Cette étude n’en est qu’à ses débuts et JERA n’a pris aucune décision concernant des détails tels que le calendrier d’une introduction en bourse, la structure de cotation ou la valorisation boursière, ont-elles précisé.

JERA a depuis longtemps fait part de son intention de procéder à une introduction en bourse afin de renforcer ses fonds propres et sa valeur d’entreprise. Cependant, la demande d’engagement de la part des investisseurs institutionnels étrangers s’est accrue, ce qui l’a incitée à renforcer ses efforts de communication, a déclaré l’une de ces sources.

Reuters est le premier à faire état des réflexions de JERA concernant une éventuelle cotation aux États-Unis.

JERA, Tokyo Electric et Chubu Electric ont refusé de commenter.

JERA CHERCHE À ÉTENDRE SA PRÉSENCE MONDIALE

Le plus grand acheteur japonais de gaz naturel liquéfié génère un chiffre d’affaires annuel de 3 000 milliards de yens (18,48 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) grâce à des actifs d’environ 10 000 milliards de yens. Sa capacité de production d’électricité sur le marché national s’élève à 59 gigawatts, projets en cours de développement compris, et la société fournit l’équivalent d’environ 30 % de l’électricité du pays.

JERA prévoit d’investir 5 000 milliards de yens entre l’exercice 2024 et 2035, avec pour objectif d’atteindre un bénéfice net de 350 milliards de yens d’ici là, contre 183,6 milliards de yens pour l’exercice 2025.

Le groupe, qui traite environ 35 millions de tonnes de GNL par an, a développé ses chaînes d’approvisionnement en GNL grâce à des investissements en amont, à l’achat de combustible et au négoce, avec ses récents investissements et ses approvisionnements axés sur les États-Unis. Il a également développé ses activités dans le domaine des énergies renouvelables.

JERA envisage des centrales électriques au gaz à grande échelle aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante en électricité des centres de données, a rapporté le journal Nikkei en juin, soulignant l’importance grandissante de ses activités à l’étranger.

Une cotation pourrait renforcer la capacité de JERA à financer de grands projets énergétiques et son expansion internationale, tout en améliorant sa visibilité auprès des investisseurs mondiaux et en lui fournissant des actions pouvant être échangées dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition.

LES ENTREPRISES JAPONAISES SE TOURNENT VERS LE MARCHÉ DES CAPITAUX AMÉRICAIN

La réflexion de JERA intervient alors qu’un nombre croissant d’entreprises japonaises se tournent vers les marchés financiers américains pour élargir leur base d’investisseurs, à mesure que leurs activités s’internationalisent.

PayPay PAYP.O , soutenu par le groupe SoftBank 9984.T , s'est introduit sur le Nasdaq cette année, tandis que le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T se prépare à introduire des American Depositary Shares (ADS).

Reuters avait rapporté l'année dernière que la filiale Rakuten Card du groupe Rakuten 4755.T envisageait une cotation aux États-Unis .

(1 $ = 162,3300 yens)