EN EXCLUSIVITÉ-Galderma a accepté de racheter ZO Skin Health pour environ 1,5 milliard de dollars, selon des sources

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* Selon Reuters, ZO étudiait la possibilité d'une cession avec Citi et Raymond James

* L'Oréal détient une participation de 20 % dans Galderma

* Blackstone a acquis ZO par l'intermédiaire de son fonds d'opportunités tactiques en 2020

par Abigail Summerville

Le groupe suisse de soins de la peau Galderma GALD.S a accepté de racheter la société de soins de la peau de qualité médicale ZO Skin Health pour environ 1,5 milliard de dollars, selon deux sources proches du dossier.

L'accord pourrait être annoncé dans les prochains jours, ont indiqué ces sources.

ZO et Galderma, contactées en dehors des heures de bureau habituelles, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le propriétaire de ZO, la société d’investissement Blackstone BX.N , étudiait la possibilité de céder l’entreprise avec l’aide des banques d’affaires Citigroup C.N et Raymond James RJF.N , avait rapporté Reuters le mois dernier. Blackstone n’a pas souhaité faire de commentaire mardi.

Cette initiative de la société de dermatologie Galderma, dont le géant des cosmétiques L'Oréal OREP.PA détient 20 % du capital, lui permettra de renforcer sa présence sur le marché américain. En août, la société a inauguré à Miami son siège social pour les États-Unis et l'Amérique latine.

Fondée en 1981, Galderma détient également les marques de soins de la peau Cetaphil et Alastin Skincare, le gel anti-acné Differin Epiduo, la neurotoxine injectable Dysport et la marque de produits de comblement Restylane.

De nombreux acquéreurs stratégiques privilégient les marques de soins de la peau étayées par des données cliniques et distribuées par des médecins, telles que ZO, en raison de leur efficacité et d’une demande plus stable par rapport aux produits en vente libre.

Le dermatologue Zein Obagi a fondé ZO en 2007. ZO commercialise des produits de soins de la peau, notamment des nettoyants, des sérums, des exfoliants et des toniques, qui sont distribués par des médecins et des professionnels des soins de la peau.

Blackstone a acquis ZO par l’intermédiaire de son fonds dédié aux opportunités tactiques en 2020.