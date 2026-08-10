EN EXCLUSIVITÉ-BP s'apprêterait à céder 20 % de sa participation dans le gisement de gaz de Cocuina, au Venezuela, à la société NGC de Trinité-et-Tobago, selon certaines sources

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* Selon certaines sources, la décision finale d'investissement pourrait être prise d'ici la fin de l'année

* Les réserves de gaz du projet s'élèveraient à 1.000 milliards de pieds cubes, selon certaines sources

* La Première ministre Kamla Persad-Bissessar devrait annoncer l'accord lundi

* La majeure partie de la production est destinée à Atlantic LNG, qui souffre de pénuries de gaz à Trinidad

par Curtis Williams

BP BP.L a accepté de céder une participation de 20 % dans la partie vénézuélienne du gisement transfrontalier de gaz naturel de Cocuina-Manakin à la société publique de Trinité-et-Tobago, la National Gas Company (NGC), ont déclaré lundi deux sources proches du dossier.

La Première ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, devrait annoncer cet accord dans le courant de la journée de lundi, ont précisé ces sources. Cet accord intervient moins de quatre mois après que le Venezuela a accordé à BP une licence pour l'exploitation de ce gisement.

Le gisement de Cocuina-Manakin, qui recèle 1.000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz naturel, chevauche la frontière maritime entre Trinité-et-Tobago et le Venezuela, la partie de Cocuina faisant partie du projet gazier vénézuélien non encore développé de la plate-forme Deltana. NGC détient déjà une participation de 20 % dans la partie Manakin située du côté de Trinité-et-Tobago.

Le ministère vénézuélien du pétrole , BP et NGC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. BP et NGC ont convenu de commercialiser 70 % du gaz du projet auprès d’Atlantic LNG, qui exploite la plus grande installation d’exportation de gaz naturel liquéfié d’Amérique latine, selon ces sources. Le complexe a connu des difficultés ces dernières années en raison de la baisse des approvisionnements nationaux en gaz naturel à Trinité, ce qui a limité la production et contraint à la fermeture de l’un de ses quatre trains de production.

BP détient une participation de 45 % dans Atlantic LNG, tandis que NGC en détient 10 %. Shell SHEL.L détient les 45 % restants. Le projet de Cocuina-Manakin progresse en vue d’une décision finale d’investissement, que les sources prévoient d’ici la fin de l’année. Les 30 % restants du gaz naturel produit à Cocuina-Manakin seront utilisés dans l’industrie pétrochimique.