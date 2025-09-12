En Europe, le CAC 40 recule alors que le FTSE à Londres bat un nouveau record

(AOF) - C’est globalement la baisse qui domine sur les grandes places européennes à l’exception du FTSE à Londres qui progresse de 0,34 % et évolue sur un plus haut historique. De son côté, le CAC 40 s’offre une petite pause (- 0,45 %, à 7 788 points) après quatre séances consécutives de hausse qui lui ont permis de reprendre 1,94 %. La tendance de fond reste toutefois positive avec les dernières statistiques macro-économiques américaines sur l’emploi et l’inflation qui devraient permettre à la Fed de reprendre son cycle de baisse des taux après une pause depuis le mois de janvier.

À Paris, Euronext (+0,80%, à 138,70 euros) va accéder au Saint des saints de la Bourse de Paris, dont il est le propriétaire, le CAC 40. Il remplacera TP (ex-Teleperformance), qui cède 0,63%, à 63,22 euros, à partir du lundi 22 septembre. La capitalisation boursière d’Euronext est de 14,08 milliards d’euros contre 3,7 milliards d’euros pour le sortant. Cette entrée au CAC 40 est la consécration de la stratégie de son président, Stéphane Boujnah. Sous sa houlette, Euronext a étendu sa présence géographique, en rachetant notamment la Bourse norvégienne, Oslo Børs, en 2019 et la Bourse italienne en 2021.

Vetoquinol (+ 11,23 %, à 81,20 euros) se distingue dans le haut des palmarès après la publication de ses résultats. Au deuxième trimestre, le spécialiste de la santé animale a connu une amélioration de ses revenus, qui ont progressé de 0,1 %, à 127 millions d'euros, à taux de change constants, après un repli de 2,1 %, à 130,6 millions d'euros, sur les trois premiers mois de l'année. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires, toujours à taux de change constants, n'a reculé que de 1 %, à 257,6 millions d'euros.

En Europe, Salvatore Ferragamo fléchit de 4,41%, à 4,46 euros, à la Bourse de Milan. L'entreprise italienne de luxe a annoncé que son directeur financier Pierre La Tour quittera l'entreprise le 26 septembre, après un an et demi à ce poste, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Paolo La Morgia, actuel directeur de la planification et du contrôle, assurera l'intérim à la tête du département financier. Le groupe est également à la recherche d'un nouveau directeur général depuis le départ de Marco Gobbetti en mars dernier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août, l’indice des prix à la consommation (IPC) en France augmente de 0,4 % sur un mois, après +0,2 % en juillet. Cette hausse des prix s’explique principalement par le rebond des prix des produits manufacturés (+1,3 % après ‑2,4 %), notamment ceux de l’habillement et chaussures (+5,6 % après ‑9,3 %) en raison de la fin des soldes d’été, ainsi que par la hausse des prix des services (+0,2 % après +1,3 %). Les prix de l’alimentation augmentent (+0,3 % après avoir été stables). À l’inverse, ceux de l’énergie se replient (‑0,2 % après +0,9 %). Les prix du tabac sont de nouveau stables.

La production industrielle a reculé de 1,1% en France en juillet après une progression de 3,7% en juin, a indiqué l’Insee. Un repli de 1,5% était anticipé par les économistes interrogés par Reuters. La production s’est repliée de 1,7% dans l’industrie manufacturière après une progression de 3,5 % en juin.

En juillet, le solde commercial de la France s’améliore (+ 0,2 milliard d’euros) pour s’établir à -6,5 milliards d’euros, indique l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les importations augmentent de 0,3 milliard d’euros pour atteindre 57,7 milliards d’euros. Les exportations progressent de 0,5 milliard d’euros et s’établissent à 51,2 milliards d’euros.

En Allemagne, l’indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté de 0,1% en août, en ligne avec les attentes après une hausse de 0,3% en juillet. En rythme annuel, l’inflation a affiché une hausse de 2,2%, conforme au consensus après 2% en juillet. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à 0,1% conformément aux attentes après une hausse de 0,4% en juillet. En rythme annuel, elle est ressortie à 2,1% comme attendu par les économistes et après une hausse de 1,8% en juillet.

Cet après-midi à 16h, les investisseurs prendront connaissance aux États-Unis des données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan pour le mois de septembre.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement (-0,11 %) face au billet vert et se négocie à 1,1722 dollar.