 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN DIRECT-Witkoff et Kushner sont à Doha, pas de réunion bilatérale Iran-USA prévue
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 14:40

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Doha mardi mais aucune réunion de haut niveau n'est prévue avec la délégation iranienne, ce qui jette un doute sur l'issue des pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.

Des discussions techniques devraient avoir lieu cette semaine sur des questions de sécurité régionale qui pourraient ensuite être portées à un niveau plus élevé, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al Ansari.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaeï avait auparavant déclaré qu'une délégation technique iranienne allait également se rendre à Doha, mais que cela n'était "aucunement lié" à la visite de représentants américains dans la capitale qatarie et qu'aucune réunion n'était prévue avec les Etats-Unis lors des prochains jours.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint l'accord provisoire conclu le 17 juin, qui prévoit notamment l'arrêt des hostilités, la réouverture du détroit d'Ormuz et des négociations sur le programme nucléaire iranien.

D'après un représentant iranien de haut rang, une réunion va se tenir ce mardi à Doha mais pour discuter uniquement de la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et d'une désescalade des tensions.

Les Etats-Unis ont accusé la semaine dernière Téhéran d'avoir attaqué deux navires commerciaux et ont répliqué par des bombardements contre des sites militaires iraniens. L'armée iranienne a ensuite lancé dimanche des drones et missiles contre des bases militaires américains au Koweït et Bahreïn.

S'exprimant lundi devant les journalistes à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré que les discussions de Doha "pourraient être importantes, ou peut-être pas".

En parallèle, en dépit d'un accord distinct signé avec Beyrouth via médiation américaine, Israël a poursuivi ses opérations militaires au Liban, dont il occupe le Sud dans le cadre d'une vaste campagne présentée comme destinée à éradiquer le Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

13h23 - La délégation iranienne va mener des discussions avec le Qatar sur la mise en oeuvre de l'accord intérimaire conclu entre Téhéran et Washington, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaeï.

Ce dernier réitère que Téhéran est déterminé à maintenir son droit de gestion sur le détroit d'Ormuz.

12h08 - Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, vont se rendre à Doha pour rencontrer les médiateurs qataris afin de discuter des négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais aucune réunion de haut niveau entre Washington et Téhéran n'est prévue, déclare le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères.

Il ajoute que les six milliards de dollars de fonds iraniens gelés n'ont pas été transférés à l'Iran à ce stade et qu'ils sont destinés à l'achat de biens humanitaires.

Doha se coordonne avec Oman au sujet du détroit d'Ormuz et d'une navigation sûre dans la voie maritime, déclare également le ministère qatari des Affaires étrangères, ajoutant qu'une ligne de communication directe mise en place pour prévenir toute escalade dans le détroit a été utilisée ces derniers jours afin de contenir les confrontations.

07h30 - Le ministère allemand des Affaires étrangères écrit sur X que l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin aux attaques et poursuivre les discussions constitue une étape importante et offre une opportunité à la diplomatie dans une situation fragile.

Il est désormais essentiel de parvenir à une solution viable garantissant une navigation sûre et sans entrave dans le détroit d'Ormuz et permettant de traiter la question du programme nucléaire iranien, ajoute-t-il.

06h57 - Deux membres des Gardiens de la révolution iraniens ont été tués et deux autres blessés dans la province occidentale de Kermanchah lundi soir lors d'une fusillade qualifiée de "terroriste" par l'organisation paramilitaire, rapportent les médias d'État.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de l'attaque.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,18 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
73,28 USD Ice Europ +1,01%
Pétrole WTI
70,97 USD Ice Europ +0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    Blablacar double sa présence internationale grâce à l'IA
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.06.2026 15:32 

    BlaBlaCar a annoncé mardi son arrivée dans 20 nouveaux pays, un déploiement accéléré par l'intelligence artificielle et destiné à capitaliser sur l'intérêt pour le covoiturage sur fond de hausse des prix des carburants liée au conflit au Moyen-Orient. Ce déploiement, ... Lire la suite

  • The Big Long : regardez le 4e épisode en replay
    The Big Long : regardez le 4e épisode en replay
    information fournie par Boursorama 30.06.2026 15:30 

    Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : ... Lire la suite

  • Darmanin auditionné à l'Assemblée sur un projet de loi sur la protection des enfants
    Darmanin auditionné à l'Assemblée sur un projet de loi sur la protection des enfants
    information fournie par AFP Video 30.06.2026 15:28 

    Le ministre de la Justice Gérald Darmanin est auditionné par une commission spéciale à l'Assemblée sur un projet de loi sur la protection des enfants, qui devrait être enrichi de mesures promises par le gouvernement après le meurtre de la collégienne Lyhanna. IMAGES ... Lire la suite

  • Régularisation de sans-papiers en Espagne: "plus d'un million" de demandes, selon Sanchez
    Régularisation de sans-papiers en Espagne: "plus d'un million" de demandes, selon Sanchez
    information fournie par AFP Video 30.06.2026 15:28 

    "Plus d'un million" de demandes de régularisation ont été déposées en Espagne par des étrangers en situation irrégulière dans le cadre d'un plan massif du gouvernement socialiste lancé mi-avril et qui se termine mardi 30 juin, a annoncé le Premier ministre Pedro ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
114,1 +36,97%
2CRSI
30,28 -2,20%
CAC 40
8 373,02 +0,07%
TELEPERFORMANCE
45,36 -12,74%
Pétrole Brent
73,26 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank