Actifs numériques : la France, seul marché européen où aucune société de gestion ne franchit le pas

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La France est le seul des cinq marchés européens étudiés où aucune société de gestion de patrimoine n'a adopté de politique active sur les actifs numériques. C'est l'un des enseignements d'une enquête menée au premier trimestre 2026 auprès de 261 professionnels de la gestion de patrimoine en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni, conçue par CoinShares et Citywire*.

D'après cette étude, le verrou est d'abord institutionnel. En France, 76% des conseillers financiers exercent dans des structures qui interdisent les actifs numériques ou n'ont fixé aucune règle interne. Parmi ceux qui parviennent malgré tout à aborder le sujet avec leurs clients, 73% le font dans des sociétés où ils n'ont pas le droit de formuler une recommandation. L'obstacle n'est ni le manque de compétence ni l'absence de demande mais l'absence de cadre.

Le paradoxe est révélateur. 38% des conseillers financiers français déclarent qu'aucune exposition de leurs clients aux actifs numériques n'échappe à leur suivi, soit le taux le plus élevé de l'étude. Mais dans un marché où aucune société n'affiche de politique active, ce chiffre traduit plus vraisemblablement un angle mort qu'une réelle absence : si la conversation n'a pas lieu, le conseiller financier ne voit pas ce que son client détient déjà ailleurs. Dans le même temps, 40% des conseillers financiers constatent un intérêt client croissant. C'est l'un des paradoxes de ce marché français : une proportion non négligeable des investisseurs privés fortunés souhaite potentiellement s'exposer aux actifs numériques mais se retrouve sans intermédiation institutionnelle.

Plusieurs clés pour déverrouiller le marché

Que faudrait-il pour lever ce verrou ? Les conseillers financiers français placent en tête la demande de produits éligibles UCITS (38%). La raison est structurelle : les principaux canaux de distribution en France, l'assurance-vie et les mandats OPCVM, exigent des produits éligibles UCITS. Ne répondant pas à ce critère, un ETN crypto n'accède pas à ces canaux, quelles que soient sa qualité et sa performance. Par ailleurs, l'expertise et la solidité de l'émetteur sont également citées par 79% des conseillers financiers français, le score le plus élevé des cinq marchés, pour expliquer l'inertie actuelle.

Le cadre commence toutefois à bouger. La transition vers le règlement européen MiCA s'achève le 1er juillet 2026, et l'AMF a ouvert une revue des actifs susceptibles d'être éligibles aux fonds UCITS, porte d'entrée vers l'assurance-vie. L'étude complète, disponible sur le site de CoinShares , détaille, marché par marché, les ressorts de ce verrou institutionnel et les conditions de sa levée.

Source

* CoinShares, European wealth management & digital assets survey , 2026

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.