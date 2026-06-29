EN DIRECT-Washington signale une désescalade avec l'Iran, une reprise des discussions

Un représentant américain a déclaré dimanche que les Etats-Unis et l'Iran allaient suspendre leurs attaques dans la région du Golfe et reprendre les discussions sur l'ensemble des points de leur protocole d'accord, signalant un apaisement après un regain des tensions entre les deux pays ces derniers jours.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint leur accord provisoire conclu le 17 juin, qui prévoit notamment l'arrêt des hostilités.

Ces commentaires du représentant américain ont été effectués après que le président américain Donald Trump a menacé de "terminer le travail militairement" en Iran et que l'armée iranienne a lancé dimanche matin des missiles et des drones contre des sites militaires américains au Koweït et Bahreïn.

En parallèle, en dépit d'un accord distinct signé avec Beyrouth via médiation américaine, Israël a poursuivi ses opérations militaires au Liban, qu'il a envahi et dont il occupe le sud dans le cadre d'une vaste campagne présentée comme destinée à éradiquer le Hezbollah pro-iranien. L'Etat hébreu a revendiqué dimanche avoir détruit des infrastructures souterraines utilisées par le mouvement armé libanais.

Téhéran lie depuis plusieurs mois la pérennité d'un quelconque accord de paix avec Washington à l'arrêt définitif des hostilités sur tous les fronts, notamment au Liban.

L'accord intérimaire en 14 points conclu plus tôt ce mois-ci par les Etats-Unis et l'Iran prévoyait l'arrêt des hostilités entre les deux pays et la réouverture du détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Il devait également servir de base à des négociations sur le programme nucléaire iranien, alors que Donald Trump a régulièrement érigé en objectif de guerre la garantie que Téhéran ne puisse jamais se doter de l'arme atomique.

Signe supplémentaire de la fragilité de l'accord et de la trêve, l'Iran a annulé des discussions techniques qui devaient se dérouler dimanche avec les Etats-Unis en raison des récentes attaques américaines, selon un représentant iranien cité par la télévision d'Etat.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

01h24 - Les Etats-Unis et l'Iran vont s'abstenir de mener des frappes supplémentaires tandis que les navires pourront circuler librement dans la région, déclare un représentant américain.

Washington et Téhéran vont par ailleurs reprendre les discussions techniques sur "l'ensemble des points" de leur protocole d'accord, ajoute-t-il.

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Le DIRECT de la journée de dimanche

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)