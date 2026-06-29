Le Pakistan dit avoir mené de nouvelles frappes dans l'est de l'Afghanistan

Des habitants afghans se rassemblent sur le site d'une frappe aérienne pakistanaise dans un village du district de Tsamkani, dans la province de Paktia, en Afghanistan, le 29 juin 2026 ( AFP / - )

Des frappes aériennes pakistanaises ont fait une trentaine de morts dans l’est de l’Afghanistan, selon le gouvernement taliban qui a fait état de victimes civiles, Islamabad précisant de son côté avoir ciblé une faction des talibans pakistanais.

Le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, a indiqué que "trois cibles situées dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar ont été détruites lors de frappes de précision" dans la nuit de dimanche à lundi, faisant référence à trois provinces de l'est de l'Afghanistan et précisant que ces frappes avaient tué 25 combattants.

Il a précisé que l'offensive comprenait également des opérations terrestres dans les régions frontalières et visait le Jamaat-ul-Ahrar, une faction plus radicale, tantôt affiliée tantôt dissidente, des talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), dont les attaques se sont multipliées ces dernières années au Pakistan.

M. Tarar a indiqué que ces opérations faisaient suite à une attaque menée samedi soir contre un camp de la force paramilitaire des Rangers pakistanais à Karachi (sud), ainsi qu'à de récents incidents dans les provinces frontalières.

Dans un communiqué publié dimanche, les Forces armées pakistanaises ont déclaré que le groupe Jamaat-ul-Ahrar était responsable de cette attaque "lâche" contre un camp des Rangers dans la capitale du Sindh.

Le porte-parole adjoint du gouvernement afghan, Hamdullah Fitrat, a indiqué que "les attaques menées hier soir ont entraîné le martyre de 36 civils, dont des femmes et des enfants, tandis que 163 autres personnes ont été blessées".

"Alors que les habitants s'étaient rassemblés pour mener des opérations de sauvetage, la zone a été bombardée une deuxième fois", a-t-il précisé.

Le Pakistan a mené une série de frappes contre l'Afghanistan ces derniers mois, la dernière remontant à début juin.

Relations envenimées

Les vestiges d'un bâtiment endommagé lors d'une frappe aérienne pakistanaise à Tsamkani, dans la province de Paktia, en Afghanistan, le 29 juin 2026 ( AFP / - )

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Les affrontements sporadiques se sont transformés en guerre ouverte fin février, le Pakistan menant des bombardements aériens y compris sur Kaboul.

Au moins 372 civils afghans avaient été tués dans ces violences entre le 1er janvier et le 31 mars, selon un rapport de l'ONU publié mi-mai.

Un trêve de quelques jours a été observée en mars lors de la fête de l'Aïd el-Fitr, mais les attaques se sont poursuivies depuis. Selon des responsables afghans, des frappes pakistanaises ont tué 13 personnes en juin.

Les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan se sont envenimées depuis que les autorités talibanes ont pris le pouvoir pour la deuxième fois, en 2021.

Islamabad a déclaré à plusieurs reprises que ses frappes en Afghanistan visaient ces combattants et qu'il ne prenait pas délibérément pour cible des civils.

Les efforts de médiation menés par plusieurs pays, dont la Chine, n'ont pas permis de parvenir à une solution durable entre les deux pays voisins, et la frontière est en grande partie fermée depuis la recrudescence des violences en octobre, gelant de facto les échanges commerciaux.