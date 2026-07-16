EN DIRECT-USA et Iran intensifient leurs attaques, les Houthis du Yémen prêts à aider Téhéran

De nouvelles explosions ont été signalées jeudi dans le sud de l'Iran, où les Etats-Unis ont intensifié leurs salves de bombardements, tandis que Téhéran a dit mener des attaques contre des sites militaire américains à travers le Golfe et, selon des sources, a demandé aux Houthis du Yémen de se tenir prêts.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés plus tôt ce mois-ci de ne pas respecter les conditions de l'accord intérimaire signé en juin et d'avoir enfreint le cessez-le-feu, jetant une ombre sur une issue diplomatique au conflit.

Malgré ce regain des hostilités, la libération par les autorités iraniennes d'une ressortissante américaine - détenue sur des "accusations bidon" selon une ONG - laisse imaginer qu'une désescalade entre les deux pays pourrait être possible.

Pour l'heure, les Etats-Unis poursuivent leurs frappes avec l'objectif, selon le commandement central de l'armée américaine, de neutraliser les capacités militaires de l'Iran près du détroit d'Ormuz, de facto bloqué à nouveau par Téhéran en réponse à ce qu'il dénonce comme des "agressions américaines".

Washington a également réinstauré en parallèle un blocus des ports iraniens.

Le président américain Donald Trump, qui alterne commentaires optimistes et menaces depuis le début du conflit, a de nouveau exprimé cette semaine son intention de détruire les infrastructures énergétiques de l'Iran, après avoir menacé en avril d'"anéantir toute la civilisation" iranienne.

Téhéran a dit "riposter" aux attaques américaines en ciblant avec missiles et drones des bases militaires régionales des Etats-Unis, notamment en Jordanie. Des sources iraniennes ont déclaré que l'Iran n'était toutefois pas favorable à une reprise totale de la guerre, afin de ne pas abandonner le protocole d'accord, mais voulait avant tout protéger sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz.

Par ailleurs, trois sources informées ont déclaré jeudi à Reuters que Téhéran avait demandé aux miliciens chiites Houthis de se tenir prêts à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, si Washington venait à frapper les infrastructures iraniennes. Il s'agit, comme Ormuz, d'une voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

18h52 - Les autorités de Dubaï nient, via un communiqué publié sur le réseau social X, que de quelconques détonations soient survenues plus tôt.

18h21 - Plusieurs détonations ont retenti dans le centre de Dubaï, aux Emirats arabes unis, disent des témoins.

17h56 - Des missiles américains ont frappé plusieurs points à proximité de Bandar Abbas, sur une rive du détroit d'Ormuz, selon l'agence de presse iranienne Fars.

L'île de Qeshm est également visée, rapporte l'agence de presse iranienne Mehr.

13h04 - L'armée du Koweït dit être confrontée à des drones iraniens.

10h42- Le président américain Donald Trump qualifie la libération d'une Américaine détenue depuis 2024 en Iran de "geste de bonne volonté".

08h03 - Le porte-parole du haut commandement militaire iranien dit que Téhéran ne tolérera aucune ingérence américaine dans le détroit d'Ormuz, qualifiant cette question de "ligne rouge".

L'Iran prendra pour cible des infrastructures dans toute la région si le président américain Donald Trump met à exécution ses menaces d'attaquer des infrastructures iraniennes, avertit le porte-parole.

03h56 - Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien dit avoir frappé des cibles militaires américaines à travers la région, notamment à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie.

Les Gardiens de la révolution disent avoir visé un rassemblement de militaires américains ainsi qu'un radar dans la base aérienne de Ali al Salem, au Koweït, lors d'une attaque de drones et de missiles.

03h29 - L'armée américaine dit avoir terminé sa nouvelle salve d'attaques contre l'Iran, annonce le Commandement central de l'armée américaine.

"Les forces américaines ont frappé des centres de commandement, des sites de défense aérienne, des capacités de drones et de missiles, et des installations de surveillance côtière iraniens", écrit le Centcom dans un communiqué.

Des cibles ont également été visées dans le port de Bandar Abbas, précise le Centcom.

02h28 - L'Iran active les défenses aériennes à Téhéran pour contrer des "menaces", rapporte l'agence de presse Mehr.

01h10 - Les sirènes d'alerte résonnent à Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur.

00h59 - Le président américain Donald Trump déclare que l'Iran a autorisé une ressortissante américaine "injustement détenue" depuis 2024 à quitter le pays.

"Elle est désormais en sécurité hors d'Iran et en bonne forme. Les Etats-Unis apprécient à sa juste valeur ce geste de bonne volonté de la part de l'Iran", écrit Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

00h53 - Les systèmes de défense aériennes du Koweït répondent à une "menace de drones", dit l'armée koweïtienne.

00h07 - Des explosions sont entendues à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, selon les médias officiels iraniens.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)