EN DIRECT-Ukraine-La Russie bombarde Odessa et Soumy, Trump évoque un appui aérien aux Européens

La Russie a poursuivi dans la nuit de mardi à mercredi ses bombardements sur l'Ukraine, notamment sur les régions d'Odessa et Soumy, alors qu'Américains et Européens s'emploient à préserver l'élan diplomatique fourni par les multiples rencontres au sommet organisées depuis vendredi en vue de parvenir à un éventuel accord de paix.

Donald Trump, qui a reçu successivement Vladimir Poutine vendredi puis Volodimir Zelensky et des dirigeants européens lundi, a exclu mardi de déployer des troupes américaines au sol en Ukraine mais a ajouté que les Etats-Unis pourraient fournir un appui aérien aux Européens dans le cadre des garanties de sécurité censées être apportées à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie.

L'avenir de l'Ukraine et les garanties pour sa sécurité seront aussi au centre des discussions des chefs militaires de l'Otan lors d'une visioconférence prévue mercredi.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

08h46 - Au moins 14 personnes, dont une famille avec trois enfants, ont été blessées au cours de la nuit dans une attaque russe sur la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a déclaré mercredi la Première ministre ukrainienne.

"La Russie continue de manifester ses peurs par des actes de pur terrorisme à travers l'Ukraine, en ciblant une fois de plus les logements de familles et de leurs enfants endormis", a écrit Ioulia Svyrydenko sur le réseau X.

06h56 - Les unités de défense antiaérienne de la Russie ont détruit 42 drones ukrainiens au cours de la nuit, rapporte l'agence de presse RIA en s'appuyant sur des données du ministère russe de la Défense.

06h53 - La Russie a effectué une "frappe massive de drones" contre la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine, rapportent les services d'urgence ukrainiens, selon lesquels ce bombardement a fait un blessé et déclenché un vaste incendie sur un site pétrolier et énergétique.

Les autorités du district d'Izmaïl dans la région d'Odessa ont déclaré sur les réseaux sociaux que les infrastructures portuaires de la ville avaient été endommagées.

(Rédaction de Paris)