EN DIRECT-Trump met en garde une nouvelle fois l'Iran, les Houthis visent encore Israël

Le président américain Donald Trump a de nouveau mis en garde l'Iran lundi, disant que sans prochaine ouverture du détroit d'Ormuz, le pays courait le risque de la destruction de ses puits de pétrole et de ses infrastructures électriques.

Faisant néanmoins état de "grand progrès accomplis" dans les discussions avec ce que Donald Trump qualifie de "régime plus raisonnable", il a également menacé de s'en prendre aux usines de dessalement, qui fournissent l'eau potable en Iran, si aucun accord n'est conclu à court terme.

De son côté, l'armée israélienne a dit avoir riposté à des vagues de missiles en provenance d'Iran et du Yémen, au 31e jour du conflit.

Tsahal a déclaré avoir intercepté deux drones yéménites, sans plus de précisions, alors que les Houthis, alliés de Téhéran, ont pris part au conflit pour la première fois samedi, en tirant des missiles sur Israël.

Les nouvelles menaces proférées par Donald Trump interviennent au lendemain d'une interview accordée au Financial Times dans laquelle le président américain affirme disait que les Etats-Unis pourraient "prendre le pétrole iranien", menaçant de saisir l'île de Kharg, cruciale pour les exportations de brut iranien.

Téhéran est prêt à riposter en cas d'attaque terrestre américaine, selon le président du Parlement iranien. "Tant que les Américains veulent la reddition de l'Iran, notre réponse est que jamais nous n'accepterons l'humiliation", a déclaré Mohammad Baqer Qalibaf.

Au Liban, la Finul a dit qu'un casque bleu avait été tué et un autre grièvement blessé dimanche dans l'explosion d'un projectile sur l'une de ses positions, sans que l'on sache pour le moment l'origine du projectile.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40H0C1

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

17h00 - La guerre au Moyen-Orient a gravement perturbé les économies des pays en première ligne et assombrit les perspectives de nombreuses économies qui commençaient tout juste à se remettre des crises précédentes, avertit le Fonds monétaire international (FMI).

Dans un article publié par les principaux économistes de l'institution, le FMI déclare que la guerre déclenchée par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran le 28 février provoquait un choc mondial asymétrique et entraînait un resserrement des conditions financières.

16h22 - Un missile balistique tiré d'Iran est entré dans l'espace aérien turc avant d'être abattu par les défenses aériennes et antimissiles de l'Otan déployées en Méditerranée orientale, déclare le ministère turc de la Défense.

Le ministère précise que les mesures nécessaires ont été prises "de manière décisive et sans hésitation" contre toute menace visant le territoire et l'espace aérien de la Turquie.

16h20 - Le groupe israélien Oil Refineries confirme qu'une attaque de roquette a touché un réservoir de distillats dans la ville de Haïfa, dans le nord d'Israël, sans causer de dégâts matériels.

Le groupe a précisé que cette attaque n'avait fait aucune victime.

16h08 - Dans une déclaration commune, les ministres des Finances du G7 se disent prêts à prendre "toutes les mesures nécessaires" pour préserver la stabilité des marchés de l'énergie et limiter les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient.

À l'issue d'une réunion en ligne des ministres des Finances, de l'Energie et des gouverneurs des banques centrales, le G7 appelle les pays, "à s'abstenir d'imposer des restrictions injustifiées à l'exportation d'hydrocarbures et de produits dérivés".

Le communiqué ajoute que les banques centrales du G7 restent fermement engagées à maintenir la stabilité des prix, la politique monétaire restant tributaire des données économiques.

14h42 - Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, déclare que le marché mondial du pétrole est bien approvisionné, et que le nombre de navires transitant par le détroit d'Ormuz est en augmentation.

"À terme, les États-Unis vont reprendre le contrôle du détroit et la liberté de navigation sera rétablie, que ce soit grâce à des escortes américaines ou à une escorte multinationale", dit-il lors d'une interview accordée à Fox News.

14h25 - Le chancelier allemand Friedrich Merz prévient que les conséquences de la guerre au Moyen-Orient pourraient être aussi graves pour l'Allemagne et l'Europe que celles de la pandémie de Covid-19, si le conflit venait à s'étendre.

La ministre allemande de l'Economie, Katherina Reiche, a par ailleurs déclaré que des signes d'un ralentissement important de l'économie allemande étaient déjà visibles, et qu'une décision serait prise après les vacances de Pâques concernant de nouvelles mesures pour alléger la facture énergétique.

13h55 - Le président américain Donald Trump adresse un nouvel avertissement à l'Iran, lui demandant d'ouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de voir ses puits de pétrole et ses centrales électriques attaqués par les Etats-Unis.

"Des progrès considérables ont été réalisés, mais si, pour une raison ou une autre, un accord n'est pas conclu prochainement, ce qui est probable, et si le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement "ouvert aux affaires", nous mettrons fin à notre agréable "séjour" en Iran en faisant sauter et en anéantissant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l'île de Kharg", écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le locataire de la Maison blanche menace également d'attaquer les usines de dessalement qui fournissent de l'eau potable en Iran.

12h14 - Le ministère polonais de l'Énergie annonce que le prix de l'essence sans plomb 95 ne pourra pas dépasser 6,16 zlotys (1,44 euro) le litre, à compter de mardi. Le gouvernement avait déjà décidé, jeudi dernier, d'une baisse des taxes sur les carburants et d'un plafonnement des prix à la pompe afin d'atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient.

12h13 - La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, confirme que Madrid a fermé son espace aérien aux appareils américains impliqués dans des attaques contre l'Iran.

"Nous n'autorisons ni l'utilisation des bases militaires ni l'utilisation de l'espace aérien pour des actions liées à la guerre en Iran" déclare-t-elle à la presse, confirmant les informations du quotidien El País.

11h47 - Le ministère iranien des Affaires étrangères annonce que l'ambassadeur iranien au Liban, Mohammad Reza Shibani, poursuivra son travail à Beyrouth, malgré le retrait de son accréditation la semaine dernière par les autorités libanaises, qui l'ont déclaré persona non grata.

11h43 - Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, assure que la centrale nucléaire de Bouchehr est toujours en activité et condamne les attaques "très dangereuses" menées par les Etats-Unis et Israël.

11h39 - Le ministre israélien de l'Énergie indique que l'approvisionnement en carburant sur le site de Haïfa, dans le nord du pays, ne sera pas affecté après le signalement d'un incendie.

Selon les services de secours israéliens un bâtiment industriel et un camion-citerne de carburant situés dans des raffineries de pétrole à Haïfa ont été touchés par des débris provenant d'un missile intercepté.

11h36 - Un soldat libanais a été tué lors d'une attaque israélienne contre un poste militaire dans le sud du Liban, indique un communiqué.

11h36 - L'armée israélienne annonce le décès d'un soldat blessé au Liban, portant le bilan des morts militaires à six.

11h30 - "Dans cette crise, il faut en profiter pour accélérer la réindustrialisation, la décarbonation, l'électrification. La France, elle a des atouts, elle a une électricité pas chère, décarbonée en volume, elle a des ingénieurs, elle a des jeunes qui veulent travailler dans l'industrie", déclare le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, sur BFM Business, en marge d'une visite au salon Global Industrie 2026 à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

10h47 - Un incendie s'est déclenché dans une raffinerie de Haïfa, ville portuaire du nord d'Israël, à la suite d'un impact, rapporte la chaîne de télévision israélienne Kan.

10h42 - L'Espagne qui avait interdit l'usage de ses bases aux Etats-Unis pour ses frappes contre l'Iran, a désormais fermé son espace aérien aux appareils de l'armée américaine, rapporte le quotidien espagnol El Pais, citant des sources militaires.

10h35 - Les ministres de l'Énergie des pays de l'Union européenne discuteront mardi par visioconférence à 13h00 GMT, de la stratégie du bloc, pour coordonner leur réponse en matière d'énergie, face à la situation au Moyen-Orient, montre un document, qui indique que l'approvisionnement énergétique de l'UE reste relativement protégé à ce stade.

10h11 - L'armée syrienne annonce que des attaques de drones ont ciblé plusieurs de ses bases près de la frontière irakienne, ajoutant que la plupart des drones ont été abattus et qu'elle étudie une éventuelle riposte, rapporte l'agence de presse Sana.

10h06 - L'armée israélienne annonce avoir frappé pendant deux jours une quarantaine de sites de production d'armes à Téhéran, dont une chaîne de fabrication de missiles sol-air à longue portée, plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient.

10h02 - Des roquettes ont touché une base aérienne irakienne près de l'aéroport de Bagdad, des avions ont été détruits mais aucun blessé n'est à déplorer, indique le ministère irakien de la Défense, ajoutant que les autorités évaluent les dégâts et recherchent l'origine de l'attaque.

09h48 - L'armée israélienne annonce avoir commencé à frapper les infrastructures du Hezbollah à Beyrouth, au Liban.

09h43 - Le ministre iranien de la Défense par intérim a déclaré à son homologue turc que Téhéran continuerait de "punir les agresseurs, de dissuader toute agression et de veiller à ce que la guerre ne se reproduise plus", rapporte l'agence de presse Irna.

09h37 - Le régime iranien confirme la mort du commandant de la marine des Gardiens de la révolution, Alireza Tangsiri, des suites de graves blessures, rapporte l'agence Irna. "Sa triste disparition, des suites de ses blessures par une attaque conjointe de l'axe américano-israélien, n'est qu'une élévation, non une fin : son sang martyr est une continuité du chemin, nourrissant la détermination des forces armées et du peuple iraniens", peut-on lire dans un communiqué.

09h00 - Les principales Bourses européennes sont en baisse dans les premiers échanges, tandis que les cours du pétrole continuent de flamber avec un baril de Brent au-dessus de 116 dollars, dans un contexte d'intensification des tensions au Moyen-Orient au cours du week-end. L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, abandonne 0,20%, le Dax à Francfort 0,40%, le FTSE à Londres 0,05% et le Stoxx 600 paneuropéen 0,27%.

08h23 - Le ministère israélien de la Défense annonce un contrat d'un montant de 48 millions de dollars pour l'acquisition de "dizaines de milliers" d'obus d'artillerie de 155 mm auprès d'Elbit Systems.

08h10 - L'indice boursier phare japonais, le Nikkei, chute lundi en séance de plus de 5%, effaçant l'ensemble des enregistrés depuis le début de l'année, dans un contexte de vente massive, tandis que les rendements obligataires grimpent à un sommet de 27 ans, au 31e jour de la guerre en Iran qui alimente alors que les craintes d'une stagflation.

07h40 - "Je pense que ce qu'ils visaient, ce sont surtout les intérêts israéliens, avec les intérêts américains et les opposants iraniens", déclare sur RTL Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, en réaction à l'attentat déjoué contre les locaux parisiens de Bank of America dans la nuit de samedi à dimanche.

"Même à trois heures du matin, c'est un acte violent qui manifestement a été concerté puisqu'on a eu les mêmes actes au même moment partout en Europe. Et donc ça justifiait pleinement la qualification de terroriste et la saisine du parquet national anti-terroriste", ajoute le ministre qui confirme trois interpellations pour le moment.

07h23 - L'organe de presse judiciaire iranien rapporte que les autorités ont exécuté deux hommes, reconnus coupables de liens avec le groupe d'opposition Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran et d'avoir planifié des attaques armées.

05h15 - L'armée israélienne déclare mener des attaques contre ce qu'elle présente comme des "infrastructures du régime iranien" à travers la capitale Téhéran.

04h31 - "Grand jour" pour l'armée américaine en Iran, écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "De nombreuses cibles très recherchées ont été supprimées et détruites", dit-il, décrivant l'armée américaine comme "la meilleure et la plus létale au monde".

02h28 - Plusieurs centaines de membres des forces spéciales américaines sont arrivés au Moyen-Orient, rapporte le New York Times, citant deux sources militaires. Ce déploiement vient s'ajouter à celui vendredi de milliers de Marines américains.

02h21 - Un accord avec l'Iran pourrait intervenir "très bientôt", estime Donald Trump, tout en prévenant que les négociations "directes et indirectes" pourraient ne pas aboutir.

"Je pense que nous allons conclure un accord avec eux, j'en suis presque sûr, mais c'est possible que ce ne soit pas le cas", dit le président américain à des journalistes présents à bord de l'avion Air Force One le ramenant à Washington.

Les Etats-Unis négocient "directement et indirectement" avec l'Iran et ces pourparlers se passent "très bien", dit-il. Les nouveaux dirigeants iraniens sont "très raisonnables", ajoute-t-il.

01h54 - Les Etats-Unis pourraient "prendre le pétrole" en Iran, dit Donald Trump dans une interview publiée par le Financial Times. Washington pourrait saisir l'île de Kharg, ajoute le président américain.

01h23 - Un travailleur indien a été tué dans une attaque iranienne contre une usine de désalinisation au Koweït, rapporte via le réseau social X le ministère koweïtien de l'Electricité et de l'Eau.

Un bâtiment adjacent a également été endommagé.

00h22 - L'armée israélienne dit avoir intercepté deux drones lancés depuis le Yémen.

00h07 - La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) déclare qu'un casque bleu a été tué dimanche dans l'explosion d'un projectile sur l'une des positions de la Finul à Adchit-Qousseir au Sud-Liban.

Un autre casque bleu a été grièvement blessé, ajoute la Finul dans un communiqué.

"Nous ne connaissons pas l'origine du projectile", est-il écrit dans le communiqué. "Nous avons ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances".

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Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N40H011

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)