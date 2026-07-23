EN DIRECT-Trump menace de "punir" Iran et Houthis pour les attaques en mer Rouge

Le président américain Donald Trump a menacé jeudi l'Iran et sa milice alliée des Houthis d'une "punition militaire majeure" en réponse à des attaques menées en mer Rouge contre deux pétroliers saoudiens, des incidents laissant craindre un second point de blocage régional pour les livraisons de pétrole.

Par le passé, les Houthis, miliciens chiites yéménites alignés sur l'Iran, ont déjà bloqué le détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge. Il s'agit d'une voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, comme le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

La perspective de perturbations supplémentaires pour les livraisons de pétrole a fait grimper les prix du brut au-delà du seuil des 100 dollars le baril - un pic inédit en deux mois.

Deux semaines après que Donald Trump a décrit comme "enterrée" la trêve entre Washington et Téhéran, établie par un accord-cadre signé en juin ayant permis temporairement la réouverture d'Ormuz et qui devait donner lieu à des négociations approfondies, la perspective d'une issue diplomatique s'éloigne.

Les Etats-Unis ont mené la nuit dernière une douzième vague consécutive de bombardements en Iran, tandis que Téhéran a lancé de nouvelles attaques dans la région.

Donald Trump a dit jeudi au site d'information Axios envisager de reprendre les opérations militaires à grande échelle. Plus tôt dans la journée, via son réseau Truth Social, il a prévenu Iran et Houthis: "S'ils refont ça (les attaques en mer Rouge, NDLR), les Etats-Unis (...) infligeront une punition militaire majeure à l'Iran et, bien sûr, aux Houthis eux-mêmes".

Reuters a appris de sources informées que Téhéran a envoyé ce mois-ci au Yémen des commandants des Gardiens de la révolution et des équipements militaires afin d'aider les Houthis, quelques jours avant l'annonce d'un blocus maritime par les miliciens, qui contrôlent le nord et l'ouest du Yémen.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

21h32 - Les sirènes d'alerte retentissent au Koweït, fait savoir la presse officielle.

Des drones "hostiles" lancés par l'Iran sont en cours d'interception par les systèmes de défense aérienne, dit l'armée koweïtienne.

18h37 - Le Sénat américain rejette un texte présenté par des élus démocrates destiné à contraindre Donald Trump de stopper les hostilités avec l'Iran tant que la guerre n'est pas autorisée par le Congrès.

Contrôlé par les pairs républicains du président américain, le Sénat a bloqué le texte avec 49 voix contre et 47 en faveur.

Toutefois, le fait que la Chambre des représentants, où le Parti républicain est également majoritaire, a adopté une résolution en ce cens illustre la préoccupation croissante des élus du Congrès à propos du conflit.

17h46 - Une explosion a retenti sur l'île iranienne de Qeshm, rapporte la télévision d'Etat.

17h29 - Donald Trump dit au site américain d'information Axios qu'il envisage sérieusement de reprendre des opérations militaires de grande ampleur contre l'Iran.

"Ils n'ont pas encore assez souffert", dit le président américain dans cette interview.

D'après Axios, Donald Trump n'a toutefois pas encore arrêté de décision.

15h05 - Le cours du baril de Brent LCOc1 , référence du marché pétrolier, dépasse le seuil des 100 dollars pour la première fois depuis le 26 mai.

14h17 - Donald Trump déclare sur son réseau Truth Social qu'il tiendra Téhéran responsable de toute attaque des Houthis. "Une punition militaire majeure sera infligée à l'Iran, et bien sûr aux Houthis eux-mêmes", écrit-il.

13h49 - L'armée du Koweït dit que le poste-frontière d'Abdali, avec l'Irak, a été la cible d'une attaque de drone qui n'a fait que des dégâts matériels.

13h31 - Un militaire iranien est mort dans une attaque américaine mercredi soir contre Shalamcheh, dans la province du Khouzistan, près de la frontière avec l'Irak, rapportent les médias d'Etat.

11h14 - Le ministère des Affaires étrangères d'Oman dit travailler en coordination avec l'Arabie saoudite, les parties yéménites et l'envoyé spécial des Nations unies au Yémen pour relancer un processus politique visant à parvenir à la sécurité et la stabilité dans la région.

Le ministère souligne également dans un communiqué la nécessité d'éviter toute escalade qui aggraverait la situation en mer Rouge et mettrait en péril la liberté de navigation.

11h10 - Les sirènes d'alerte ont été déclenchées à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur du royaume.

10h29 - Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio estime que les Etats-Unis ont respecté leur part du protocole d'accord avec l'Iran mais que Téhéran n'a cessé de le bafouer et "en paie désormais le prix".

"Ces gens-là concluent des accords, puis les rompent presque aussitôt ou décident : "Tiens, changeons les termes de l'accord". Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les accords", déclare Marco Rubio lors d'une réunion diplomatique à Manille.

"Ils en paient maintenant le prix. Et peut-être changeront-ils d'avis dans les prochains jours, à mesure qu'ils continueront à subir de lourdes pertes."

10h21 - L'armée jordanienne a neutralisé quatre missiles et six drones iraniens, rapporte l'agence de presse officielle jordanienne.

06h37 - D'après la presse officielle iranienne, l'armée iranienne ainsi que les Gardiens de la révolution ont mené des attaques contre des sites militaires américains au Koweït.

04h48 - L'armée américaine a terminé sa nouvelle vague de bombardements en Iran, dans ce qui constitue une douzième nuit consécutive de frappes, dit son commandement central (Centcom).

03h39 - Un navire appartenant à l'Arabie saoudite, l'Encelia, a été pris pour cible alors qu'il naviguait en mer Rouge, rapporte l'agence de presse officielle saoudienne SPA, citant une source officielle de l'Autorité générale des transports. Un incendie s'est déclaré à l'avant du navire, tous les membres d'équipage étaient sains et saufs et les autorités ont pris les mesures nécessaires pour sécuriser le navire et son équipage et protéger l'environnement marin, ajoute la source.

03h03 - Une nouvelle attaque de missile a ciblé un site militaire à Bouchehr, déclare le gouverneur adjoint de la ville, selon des propos rapportés par l'agence de presse iranienne Fars.

02h14 - Deux personnes ont été tuées au poste-frontière de Shalamcheh dans une frappe américaine, disent des responsables sécuritaires, cités par l'agence de presse semi-officielle iranienne SNN.

02h04 - L'agence de presse iranienne Mehr rapporte qu'une attaque de missile s'est produite près d'un terminal passagers du poste-frontière de Shalamcheh.

01h50 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent qu'un pétrolier a pris feu après s'être engagé dans une voie "minée" au sud du détroit d'Ormuz.

Deux autres pétroliers ont fait demi-tour, disent les Gardiens de la révolution.

00h04 - L'armée américaine annonce effectuer de nouvelles frappes en Iran à la demande du président Donald Trump pour la douzième nuit consécutive.

"La mission vise à affaiblir davantage la capacité de l'Iran à menacer les marins et les navires commerciaux dans les eaux régionales", écrit le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) dans un communiqué.

00h00 - Les Houthis déclarent avoir mené une opération militaire ciblant deux pétroliers saoudiens, l'Encelia et le Laylia, déclarant que les navires ont violé un blocus naval imposé par le groupe armé basé au Yémen.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)