EN DIRECT-Trump dit qu'Ormuz est ouvert, sauf pour l'Iran, sur la voie d'une "destruction totale"

Le président américain Donald Trump a répété mardi que le détroit d'Ormuz était "ouvert" à la circulation de tous les navires, à l'exception de ceux de Téhéran, confirmant rétablir le blocus maritime des ports iraniens et prévenant que l'Iran était sur la voie d'une "destruction totale".

Via son réseau Truth Social, il a également indiqué être revenu sur son projet, annoncé la veille, de prélever 20% du montant de tout fret transitant par le détroit d'Ormuz, mettant en avant la protection garantie par les Etats-Unis.

"Sur la base de conversations très productives avec les dirigeants du Moyen-Orient, j'ai décidé (...) que différents Etats du Golfe effectueraient des investissements aux Etats-Unis" qui seront "massifs", a-t-il écrit.

Donald Trump, qui alterne commentaires optimistes et menaces depuis le début du conflit, gardant un oeil sur les marchés financiers et pétroliers, a prévenu que l'Iran se dirigeait vers une "destruction totale", blâmant des dirigeants qu'il décrit comme "violents et nuisibles".

Lundi soir, devant les journalistes, dans le Bureau ovale de la Maison blanche, le président américain a indiqué avoir ordonné de bombarder l'Iran pour une troisième nuit consécutive avec l'objectif, a-t-il dit, de détruire les capacités offensives de Téhéran et de protéger le détroit d'Ormuz.

Si cette escalade des hostilités entre les deux pays fait planer une ombre sur une issue diplomatique au conflit, il n'a alors pas exclu qu'un accord soit possible, quand bien il avait déclaré la semaine dernière que la trêve prévue par le protocole d'accord entre Washington et Téhéran était "terminée".

Etats-Unis et Iran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint le cessez-le-feu temporaire et de ne pas respecter les conditions de leur protocole d'accord. Les attaques et les représailles se sont multipliées depuis plusieurs jours.

Dans ce contexte, l'Iran avait dit resserrer son étau sur le détroit d'Ormuz, annonçant de nouveau fermer cette voie cruciale pour les livraisons mondiales d'énergie. De facto bloqué par Téhéran en réponse à la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël lancée le 28 février, le détroit avait été rouvert dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Téhéran est le gardien du détroit d'Ormuz et continuera de le rester, a dit lundi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

18h14 - Donald Trump dit aux journalistes avoir laissé à l'Iran une "chance" de conclure un accord. "Ils ont tiré en premiers, c'est une grosse erreur", ajoute-t-il.

18h08 - Personne ne devrait pouvoir imposer un péage dans le détroit d'Ormuz, déclare Donald Trump devant les journalistes.

Le président américain a annoncé lundi qu'il instaurait une taxe de 20% sur le fret maritime dans le détroit d'Ormuz, avant d'écrire mardi sur son réseau Truth Social avoir changé d'avis, citant privilégier à la place des investissements "massifs" aux Etats-Unis convenus avec des pays du Golfe.

17h59 - Un projectile américain a frappé l'île iranienne de Qeshm, selon les services du gouverneur local.

17h55 - Les sirènes d'alerte ont retenti au Koweït, qui dit avoir activé ses systèmes de défense aérienne face à des missiles et drones "hostiles".

17h33 - Des explosions ont retenti sur l'île de Qeshm, rapporte l'agence de presse iranienne Fars, sans être en mesure dans l'immédiat de donner des précisions sur l'origine de ces explosions.

17h06 - Donald Trump revendique, comme hier, que le détroit d'Ormuz est "ouvert pour tous les navires", à l'exception de ceux de l'Iran, réitérant également que les Etats-Unis mettaient en place un "blocus total" des ports iraniens.

S'exprimant sur son réseau Truth Social, le président américain prévient l'Iran qu'il se trouve sur la voie d'une "destruction totale", critiquant ses dirigeants, décrits comme "violents et nuisibles".

Le président américain écrit aussi renoncer à son projet de taxe de 20% sur le fret transitant par le détroit d'Ormuz, disant s'être entretenu avec des dirigeants du Golfe et être convenu que plusieurs pays de la région effectueraient des investissements "massifs" aux Etats-Unis.

11h15 - Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne la décision du Royaume-Uni de désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) comme une menace pour la sécurité, qualifiant cette mesure d’"injustifiée" et "irresponsable", dans un communiqué.

10h15 - Hapag-Lloyd juge qu'imposer des frais de passage dans les eaux internationales serait "fondamentalement erroné", après que Donald Trump a évoqué le rétablissement d'un blocus naval contre l'Iran et une tarification de 20% sur toutes les cargaisons transitant par le détroit d'Ormuz, indique la compagnie allemande à Reuters.

08h00 - Les exportations de pétrole de l'Iran se poursuivent normalement malgré la suppression la semaine dernière d'une dérogation de 60 jours aux sanctions pétrolières américaines, écrit le ministre du Pétrole Mohsen Paknejad sur son compte Telegram.

06h21 - Les sirènes d'alerte retentissent à nouveau au Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur.

05h54 - Quatre missiles ayant pénétré l'espace aérien de la Jordanie en provenance du territoire iranien ont été interceptés et abattus, rapporte l'agence de presse officielle jordanienne.

04h23 - L'armée américaine a terminé une nouvelle salve de frappes contre des "cibles militaires iraniennes", déclare son commandement central (Centcom), précisant avoir attaqué des systèmes de défense côtiers, des sites de lancement de missiles et drones, ainsi que des capacités maritimes.

03h17 - Dans un communiqué relayé par les médias iraniens, les Gardiens de la révolution disent avoir neutralisé deux pétroliers "contrevenants" dans le détroit d'Ormuz après que ces navires ont ignoré des avertissements et éteint leurs systèmes de navigation pour tenter d'emprunter une voie "minée".

Les Etats-Unis "incitent les navires à utiliser un itinéraire illégal", ajoutent-ils, prévenant que tout coopération avec l'"ennemi agresseur" provoquerait des dégâts, un report de la réouverture du détroit d'Ormuz et une crise mondiale de l'énergie.

02h08 - Les autorités du Bahreïn font savoir que les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit des projectiles lancés par l'Iran.

Les sirènes d'alerte ont été activées.

01h25 - Plusieurs zones du sud-ouest de l'Iran ont été frappées par des projectiles américains, rapporte l'agence de presse iranienne Mehr.

00h22 - Les Emirats arabes unis dénoncent une attaque de l'Iran contre deux de leurs pétroliers situés dans le sud du détroit d'Ormuz, dans les eaux territoriales d'Oman.

Un membre d'équipage indien a été tué, tandis que huit autres membres d'équipage ont été blessés, rapporte le ministère émirati de la Défense.

Abou Dhabi se réserve le droit de répondre à cette escalade, est-il ajouté dans un communiqué.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)