EN DIRECT-Trump annonce une reprise des pourparlers avec l'Iran, Téhéran dit négocier exclusivement avec Oman

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Des négociations doivent se tenir lundi entre les Etats-Unis et l'Iran, selon Donald Trump, qui a renoncé à une nouvelle attaque contre la République islamique dans l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

On ignore pour l'heure où pourraient se tenir ces pourparlers, et qui y participerait. Il n'est pas prévu de discussions "ces jours-ci", a répondu lundi Téhéran par la voix du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei.

Le président américain, qui s'est exprimé dimanche devant les journalistes présents à bord d'Air Force One, n'a pas fixé de date butoir pour un accord. "Beaucoup de personnes meurent, et nous ne voulons pas cela", a-t-il justifié.

Esmaeil Baghaei a déclaré lors d'une conférence de presse télévisée qu'il n'y avait aucune discussion en cours avec les Etats-Unis et que la République islamique négociait avec Oman des garanties de sécurité pour l'ouverture d'une voie dans le détroit d'Ormuz. Il a ajouté que la réouverture du bras de mer restait suspendue à la fin de "l'agression" américaine.

Depuis le début de la guerre, déclenchée le 28 février par la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël en Iran, Donald Trump alterne menaces et prédictions optimistes. Il a revendiqué à plusieurs reprises qu'un accord avec Téhéran était proche, avant qu'un protocole ne soit signé en juin, les deux camps s'accusant mutuellement depuis lors de l'enfreindre.

L'apparente volonté de désescalade du président américain marque un nouveau revirement dans le conflit, qui s'est élargi en juillet avec des attaques en mer Rouge des miliciens Houthis pro-iraniens, tandis que Washington a bombardé l'Iran pendant treize nuits consécutives et a également frappé des groupes armés chiites en Irak en coopération avec l'Arabie saoudite.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

09h35 - Il n'est pas prévu de recevoir une délégation (américaine) ou de dépêcher une délégation iranienne "ces jours-ci", souligne Esmaeil Baghaei lors de la conférence de presse.

09h30 - Le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, a baissé dimanche, selon les données rendues publiques lundi par Kpler. Les Houthis y ont décrété le 20 juillet un embargo maritime visant l'Arabie saoudite. Dix-huit bateaux l'ont franchi dimanche, contre 27 samedi et 28 vendredi, indique Kpler.

09h18 - Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, déclare qu'il n'y a aucune discussion en cours avec les Etats-Unis. Téhéran, précise-t-il lors d'une conférence de presse télévisée, négocie avec Oman la mise en place d'une voie navigable temporaire sécurisée dans le détroit d'Ormuz. Le détroit ne rouvrira pas tant que l'"agression" américaine se poursuivra, dit-il.

07h20 - Deux Iraniens accusés d'avoir fourni des informations classées secret Défense à Israël durant le conflit ont été exécutés lundi, rapporte l'agence Fars.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)