EN DIRECT-Protocole d'accord entre Iran et USA, un texte pourraît être signé dimanche à Genève

Un accord de paix entre Washington et Téhéran pourrait être scellé dès dimanche à Genève, a déclaré vendredi à Reuters une source occidentale, qui précise que les termes du compromis doivent encore être finalisés.

Annoncé par Donald Trump, le protocole, qui paraît répondre plus aux attentes de Téhéran qu'à celles de Washington, a été détaillé par le régime iranien : il souligne qu'il prévoit notamment une levée des sanctions américaines, dont les sanctions financières, et la fin du blocus de ses ports.

Selon la source occidentale, l'accord pourrait être paraphé dès dimanche à Genève. Elle précise que les termes de l'accord doivent encore être finalisés, possiblement d'ici samedi, et que Téhéran insiste pour que le texte impose la fin des hostilités au Liban.

Centrale dans le discours de Donald Trump, la question nucléaire n'est pas abordée, mais l'agence de presse Irna rapporte que des pourparlers doivent être ouverts sur ce sujet dans les 60 jours qui suivront la signature de l'accord.

Ces développements interviennent au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'un "excellent" accord de paix avec le régime iranien. Le locataire de la Maison blanche a assuré que le détroit d'Ormuz rouvrirait officiellement dès la signature de l'accord.

Le vice-président américain J.D. Vance pourrait signer le texte pour les Etats-Unis et le président du Parlement iranien Mohammed Baqer Qalibaf pour la République islamique, selon la source occidentale.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

12h40 - Des pourparlers sur le nucléaire se tiendront dans un délai de 60 jours suivant la signature de l'accord avec les Etats-Unis, rapporte Irna. Cette question n'est pas abordée dans le protocole d'accord annoncé vendredi.

12h35 - L'Iran n'a pris aucun engagement concernant un éventuel transfert de la gestion du détroit d'Ormuz, rapporte l'agence Irna. L'administration future du détroit d'Ormuz sera traitée comme une question régionale, via un dialogue et des décisions conjointes entre Téhéran et Oman.

10h00 - Le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis inclut un engagement de Washington à lever les sanctions, retirer ses forces déployées autour de l'Iran et mettre fin au blocus naval, écrit l'agence iranienne Mehr.

Ce texte postule également que le détroit d'Ormuz sera rouvert au trafic maritime, que les sanctions pesant sur le secteur pétrolier iranien seront levées.

Ce protocole doit encore recevoir le blanc-seing des autorités compétentes, dit-on de même source.

9h00 - Les principales Bourses européennes s'envolent en début de séance vendredi, sous l'effet du retour de la possibilité d'un accord imminent entre Washington et Téhéran.

04h13 - Les forces américaines abattent deux drones iraniens dans ce qui semble être une attaque contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, dit un responsable américain à Reuters.

"Le trafic dans le détroit continue".

00h12 - Les forces iraniennes interdisent à un pétrolier d'entrer dans le détroit d'Ormuz, rapportent les médias officiels iraniens. Peu après des explosions ont été entendues près du port de Bandar Abbas.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de jeudi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)