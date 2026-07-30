EN DIRECT-Nouvelles frappes US en Iran, les Gardiens de la révolution ripostent contre des bases en Jordanie et au Koweït

Les Etats-Unis ont annoncé avoir frappé des dizaines de cibles des Gardiens de la révolution islamique en Iran dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment des centres de commandement militaires et des installations de drones, en réponse à des tirs de missiles balistiques de Téhéran contre les forces américaines au Moyen-Orient.

L'opération, qui confirme la reprise des hostilités après une pause en fin de semaine dernière, a débuté à 00h00 GMT et s'est achevée à 02h00 GMT jeudi, a indiqué le Commandement central américain (Centcom).

"Les frappes visaient à réduire davantage les menaces que font peser l'Iran et ses alliés sur les forces américaines, le transport maritime commercial et les pays voisins du Golfe", a précisé l'armée des Etats-Unis dans un communiqué.

Selon les médias d'État iraniens, trois civils, dont deux enfants, sont décédés lors de frappes américaines sur l'île de Qeshm et trois membres des Gardiens de la révolution ont été tués dans la province de Zanjan.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont riposté en attaquant de nouveau jeudi la base aérienne d'Azraq, en Jordanie, qui abrite un contingent américain. Ils affirment avoir détruit trois chasseurs F-35 et trois autres appareils. Le Centcom a démenti cette allégation dans un communiqué.

Les forces armées jordaniennes avaient annoncé avoir déjoué jeudi matin une tentative iranienne de viser le royaume, en interceptant cinq missiles.

Les Gardiens iraniens affirment également avoir attaqué la base aérienne Ali Al Salem au Koweït, détruisant deux hangars de drones et une unité de stockage de carburant, selon l'agence semi-officielle Tasnim.

La nouvelle série de bombardements lancée par les Etats-Unis intervient après que Téhéran a annoncé mercredi avoir tiré des missiles balistiques contre des militaires américains en Jordanie. Le Centcom a indiqué que tous les missiles avaient été interceptés.

Les forces américaines et saoudiennes avaient mené mercredi des frappes contre des groupes alliés à l'Iran dans l'est de l'Irak, en représailles à des attaques de drones ciblant des installations pétrolières saoudiennes menées depuis le pays. Cette opération conjointe a marqué la première participation publique de Ryad à des frappes aux côtés de Washington.

Par ailleurs, en Égypte, un drone a frappé un navire-citerne de stockage de gaz appartenant à des intérêts américains dans le port méditerranéen de Damiette, selon des informations publiées mercredi par la société britannique de sécurité maritime Ambrey.

Les frappes en Irak et en Égypte risquent d'entraîner davantage de pays du Moyen-Orient dans le conflit après que les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont annoncé la semaine dernière un blocus naval contre l'Arabie saoudite.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

17h27 - Aucun appareil de l'armée de l'air américaine n'a été détruit ou endommagé dans les récentes attaques iraniennes, comme le revendiquent les Gardiens de la révolution, déclare le Centcom dans un communiqué.

16h44 - Les Houthis ont prêté main forte aux milices pro-iraniennes d'Irak, sur le sol irakien, pour les attaques contre l'Arabie saoudite cette semaine, selon deux responsables régionaux.

14h54 - Les Gardiens de la révolution iraniens revendiquent une attaque contre la base aérienne Ali Al Salem au Koweït (agence Tasnim).

12h44 - Le Corps des gardiens de la révolution iraniens annonce via les médias d'Etat une nouvelle attaque contre la base aérienne d'Azraq, qui abrite un contingent américain, en Jordanie.

12h40 - L'Iran déclare que les discussions avec Oman sur la gestion du détroit d'Ormuz se poursuivent (agence Ilna).

12h32 - Deux pétroliers transportant du brut saoudien destiné à des raffineurs indiens ont quitté la mer Rouge en passant par le détroit de Bab el-Mandeb en naviguant "dans le noir" (sans émettre de signal de localisation) après l'annonce par les Houthis du Yémen d'un blocus des expéditions saoudiennes, indiquent deux sources.

12h20 - Trois membres des Gardiens de la révolution ont été tués lors d'une attaque américaine contre l'Iran, rapportent les médias d'Etat.

11h10 - Les attaques contre des navires menées par les Houthis du Yémen ont conduit le marché londonien de l'assurance maritime à élargir la zone de la mer Rouge classée comme "à haut risque", selon une note du Joint War Committee (JWC), qui regroupe des membres de syndicats de la Lloyd's Market Association (LMA) et des représentants du marché.

09h29 - Les Gardiens de la révolution iraniens déclarent qu'ils "puniront l'agresseur aujourd'hui" après la dernière série de frappes américaines, selon les médias d'État.

09h27 - Une attaque iranienne a frappé jeudi un bâtiment appartenant à une entreprise chinoise dans le nord du Koweït, tuant un employé et causant d'importants dégâts, déclare le porte-parole du ministère koweïtien de la Défense dans un message publié sur X.

09h25 - Un drone a provoqué un incendie à bord de deux navires dans le port de Damiette mercredi, selon les premières conclusions d'une enquête annoncées par le gouvernement égyptien.

Cette attaque n'a pas été revendiqué et les autorités poursuivent leurs investigations tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Égypte et sa sécurité nationale, ajoute le gouvernement.

07h46 - Selon l'agence de presse iranienne Fars, un navire qatari transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) a emprunté un itinéraire désigné par l'Iran dans le détroit d'Ormuz avec l'autorisation de Téhéran.

06h42 - Citée par l'agence de presse officielle jordanienne, l'armée jordanienne dit avoir déjoué une attaque en provenance d'Iran, d'où ont été tirés cinq missiles en direction du pays.

04h18 - L'armée américaine a terminé sa dernière vague de frappes aériennes en Iran, dit son commandement central (Centcom).

Cette vague "importante" est une réponse aux attaques aux missiles lancées la veille par Téhéran contre les troupes américaines au Moyen-Orient, ajoute-t-il dans un communiqué.

Des "dizaines de cibles" des Gardiens iraniens de la révolution ont été frappées, indique le Centcom.

03h34 - De puissantes explosions ont été entendues à Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran, non loin de la frontière avec l'Irak, d'après la télévision d'Etat iranienne.

03h12 - Un missile a frappé une zone résidentielle de l'île iranienne de Qeshm, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

02h53 - Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, trois explosions sont survenues sur l'île iranienne de Qeshm.

02h40 - Des explosions ont été entendues en différents lieux du sud de l'Iran, rapportent les médias locaux.

02h27 - Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) annonce que les Etats-Unis ont lancé à 00h00 GMT une vague de frappes aériennes en Iran.

"Les frappes sont une réponse puissante aux attaques tentées hier par l'Iran contre les troupes américaines basées au Moyen-Orient", dit le Centcom dans un communiqué.

01h12 - Citant un représentant américain, le site d'information Axios rapporte que les Etats-Unis ont lancé une vague de frappes nocturnes contre l'Iran.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)