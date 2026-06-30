EN DIRECT-Négociateurs US et iraniens attendus à Doha, mais doutes sur les discussions

Alors que des négociateurs américains et iraniens sont attendus à Doha dans l'optique d'une reprise du dialogue dans le cadre du protocole d'accord signé plus tôt ce mois-ci, un représentant iranien a déclaré qu'aucune réunion bilatérale n'était prévue, après que des attaques mutuelles ont émaillé le week-end écoulé, illustrant la fragilité du cessez-le-feu.

Une délégation technique iranienne va effectivement se rendre à Doha, mais cela n'est "aucunement lié" à la visite de représentants américains dans la capitale qatarie, a dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Aucune réunion, à un quelconque niveau, n'est prévue avec les Etats-Unis lors des prochains jours, a assuré Esmaïl Baghaeï.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint l'accord provisoire conclu le 17 juin, qui prévoit notamment l'arrêt des hostilités, la réouverture du détroit d'Ormuz et l'ouverture de négociations sur le programme nucléaire iranien.

D'après un représentant iranien de haut rang, une réunion va se tenir ce mardi à Doha mais pour discuter uniquement de la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et d'une désescalade des tensions.

Les Etats-Unis ont accusé la semaine dernière l'Iran d'avoir attaqué deux navires commerciaux et ont répliqué par des bombardements contre des sites militaires iraniens. L'armée iranienne a ensuite lancé dimanche matin des drones et missiles contre des bases militaires américains au Koweït et Bahreïn.

S'exprimant lundi devant les journalistes à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré que les discussions de Doha "pourraient être importantes, ou peut-être pas". Le président américain a multiplié les commentaires optimistes, déconcertants et les menaces depuis le début du conflit, déclenché le 28 février par les bombardements américains et israéliens en Iran.

En parallèle, en dépit d'un accord distinct signé avec Beyrouth via médiation américaine, Israël a poursuivi ses opérations militaires au Liban, qu'il a envahi et dont il occupe le sud dans le cadre d'une vaste campagne présentée comme destinée à éradiquer le Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien.

Téhéran lie depuis plusieurs mois la pérennité d'un quelconque accord de paix avec Washington à l'arrêt définitif des hostilités sur tous les fronts, notamment au Liban.

Le président chiite du Parlement libanais, Nabih Berri, a vivement critiqué lundi l'accord conclu entre le Liban et Israël sous l'égide des Etats-Unis, dénonçant un compromis qui porte en lui les germes de la division nationale.

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(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)