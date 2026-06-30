Canicule: la période des soldes d'été prolongée jusqu'au 28 juillet

Le ministre du Commerce Serge Papin, à l'Assemblée nationale à Paris le 17 juin 2026. ( AFP / Guillaume BAPTISTE )

La période des soldes d'été est prolongée jusqu'au 28 juillet, soit une semaine de plus que la date initialement prévue au 21 juillet, afin de compenser la faible fréquentation des magasins pendant la canicule, a annoncé mardi le ministre du Commerce Serge Papin.

"La canicule a fait que (...) les magasins n'ont pas été fréquentés pendant cette période, donc les soldes n'ont pas bien marché. Elles devaient s'arrêter le 21 juillet, elles sont donc prolongées jusqu'au 28 juillet", a déclaré Serge Papin sur TF1.

Cette prolongation avait déjà été annoncée samedi par le Premier ministre Sébastien Lecornu mais la date n'avait pas encore été arrêtée.

En cas de nouvelle canicule d'ici au 28 juillet, le ministre ne s'est pas montré fermé à un rallongement des soldes.

"On s'adaptera. Moi, en matière de soldes, je suis à l'écoute des parties prenantes", a-t-il dit, soulignant être là "pour les accompagner".

Si les températures extrêmes sont une aubaine pour les grands magasins climatisés, elles représentent une source d'inquiétude pour les commerces de centre-ville, qui redoutent un report des achats sur les plateformes en ligne à bas prix.

La canicule exceptionnelle qui a sévi pendant près de deux semaines en France porte le risque que les consommateurs restent chez eux, ne souhaitant pas s'aventurer au milieu des bâtiments et des rues bétonnées, ou dans les transports en commun.