EN DIRECT-Les Houthis visent l'Arabie saoudite, Trump menace de les "punir"

Les rebelles houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont tiré sur des installations pétrolières saoudiennes situées dans deux ports de la côte de la mer Rouge samedi, alors que les États-Unis se sont abstenus de lancer des frappes aériennes contre l'Iran pour la première nuit depuis deux semaines.

Washington n'a fourni aucune explication immédiate quant aux raisons pour lesquelles l'armée américaine a interrompu une série de 13 nuits de frappes depuis l'échec d'un accord provisoire visant à mettre fin aux hostilités, déclenchées le 28 février par l'attaque des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran.

"Il semble que notre cher Iran ait passé une nuit paisible hier soir", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé iranien, Hossein Kermanpour, sur le réseau social X.

Après cette nuit calme en Iran, aucune attaque de l'Iran contre ses voisins du Golfe n'a non plus été signalée samedi, alors que de telles attaques avaient lieu quotidiennement en réponse aux frappes américaines.

Cependant, les frappes menées par les Houthis contre l'Arabie saoudite suggèrent que la guerre, en passe d'entrer dans son sixième mois, pourrait encore s'étendre et continuer de perturber l'approvisionnement énergétique en provenance du Golfe.

Le président américain Donald Trump a juré vendredi d'infliger une "punition militaire majeure" à l'Iran et aux Houthis en représailles aux attaques revendiquées par la milice yéménite contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge.

Le chef de la Maison blanche a récemment menacé de frapper des ponts et des installations énergétiques en Iran, d'envoyer des troupes au sol pour s'emparer de l'île de Kharg et de bombarder un site souterrain lié au programme nucléaire iranien.

Interrogé sur la stratégie de sortie de guerre des Etats-Unis, Donald Trump a dit: "Il y a une sortie militaire qui consiste simplement à continuer sur notre lancée, voire à intensifier nos efforts, et à anéantir tout ce qu'ils possèdent. Ou alors, il y a une stratégie plus intelligente qui consiste à conclure un accord."

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

15h12 - Les défenses aériennes irakiennes ont abattu un drone près du consulat américain à Erbil, la capitale de la région du Kurdistan, disent des sources sécuritaires à Reuters.

14h01 - Les Houthis du Yémen ont pris pour cible et frappé avec succès des sites appartenant au géant pétrolier d'État saoudien Aramco à Jizan, déclare le porte-parole militaire du groupe armé allié de l'Iran.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters montrait un important panache de fumée s'élevant en direction de la raffinerie d'Aramco à Jizan.

13h38 - L'armée de l'air gouvernementale yéménite a mené des frappes aériennes contre des sites de lancement de missiles et de drones houthis ainsi que des dépôts d'armes dans les provinces de Marib et d'al-Jawf, le long de la ligne de front avec le groupe aligné sur l'Iran, déclarent deux responsables militaires yéménites.

10h52 - L'UKMTO, l'agence britannique de surveillance du commerce maritime, signale un incident remontant à vendredi impliquant un pétrolier et des "forces militaires" dans le golfe d'Oman. L'agence conseille aux navires de rester vigilants face à un "environnement opérationnel en constante évolution".

09h06 - Deux missiles balistiques tirés du Yémen en direction de raffineries pétrolières à Yanbu, en Arabie saoudite, ont été interceptés par un système de défense aérien opéré par des militaires grecs, déclarent des sources à Athènes.

06h23 - La défense civile saoudienne lève ses alertes émises pour les villes de Jizan et Yanbu.

05h05 - La défense civile saoudienne émet une alerte à Jizan.

04h28 - Donald Trump confirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra aux Etats-Unis la semaine prochaine.

04h16 - La défense civile saoudienne annonce qu'une alerte a été émise à Yanbu pour mettre en garde les habitants contre un possible danger.

00h03 - L'armée américaine tire sur un pétrolier qui tentait de forcer le blocus américain des ports iraniens, a déclaré vendredi un responsable américain.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de vendredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)