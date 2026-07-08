EN DIRECT-Les Etats-Unis lancent une nouvelle série de frappes contre l'Iran

L'armée américaine a déclaré mercredi soir procéder à une nouvelle série de frappes contre l'Iran, comme l'avait annoncé plus tôt Donald Trump, décrivant comme "fini" l'accord intérimaire conclu en juin avec Téhéran dans un contexte de regain des hostilités entre les deux pays ces derniers jours.

Washington avait déjà mené mardi soir des frappes en Iran présentées comme une réponse à l'attaque imputée à Téhéran de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, où la circulation des navires commerciaux devait être pleinement rétablie pour une durée de 60 jours dans le cadre de leur protocole d'accord.

L'Iran a dit avoir visé en représailles des bases américaines à Bahreïn et au Koweït, et a dénoncé la décision de l'administration américaine d'annuler le gel temporaire des sanctions visant les exportations iraniennes de pétrole.

Si des accrochages avaient déjà été signalés en dépit d'une trêve annoncée en avril, avant même qu'un cessez-le-feu ne soit formalisé dans l'accord intérimaire, les deux pays se sont mutuellement accusés de ne pas respecter les conditions de leur entente, jetant un doute sur une poursuite des négociations.

Donald Trump, qui a alterné commentaires optimistes, propos déconcertants et menaces depuis le début du conflit, déclenché par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran le 28 février, a assuré mercredi ne plus vouloir "traiter" avec les Iraniens - "des ordures, des malades", a-t-il dit.

A la question de savoir si le protocole d'accord avec Téhéran était terminé, il a répondu par l'affirmative. "Je pense que c'est fini", a-t-il déclaré en marge du sommet de l'Otan à Ankara. "Je ne veux plus avoir affaire à eux", a-t-il ajouté, sans que l'on ne sache dans l'immédiat si les discussions indirectes entre les deux camps se poursuivraient.

"Je ne suis pas sûr que, si un accord (définitif) avec l'Iran était conclu, il tiendrait (...) parce que ce sont des gens sans honneur", a renchéri Donald Trump, sans dire précisément si les Etats-Unis lanceraient une nouvelle campagne militaire d'ampleur contre l'Iran.

S'exprimant par la suite devant les journalistes en clôture du sommet de l'Otan, le président américain a dit ne pas penser que la guerre reprendrait. "Tout ce qui va être fait, va être terminé rapidement", a-t-il déclaré.

Une source au fait des discussions à Ankara a rapporté que Donald Trump ne s'était pas exprimé dans les mêmes termes sur l'accord avec Téhéran quand il s'est entretenu avec les dirigeants de l'Otan.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

23h07 - Un représentant américain fait savoir à Reuters que l'opération militaire actuellement menée contre l'Iran devrait être d'une plus grande ampleur que celle de mardi.

22h34 - Citant une source militaire, l'agence Nournews rapporte que l'armée iranienne prévoit de lancer sous peu une attaque "massive" contre des bases américaines dans la région.

Séparément, le ministre adjoint des Affaires étrangères a prévenu que les actions récentes des Etats-Unis ne resteraient pas sans réponse, selon des propos relayés par la presse officielle iranienne.

22h16 - L'armée américaine dit avoir commencé à mener des frappes supplémentaires contre l'Iran, avec l'objectif, ajoute-t-elle, d'enrayer la capacité de Téhéran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le commandement central de l'armée américaine déclare que les Etats-Unis tiennent l'Iran "pour responsable des agressions récentes injustifiées contre des navires commerciaux transitant librement" dans des eaux internationales.

21h58 - Des explosions ont été entendues dans le sud de l'Iran, rapportent des agences de presse locales.

19h09 - Deux personnes ont été tuées par une frappe de drone israélien près d'un hôpital à Nabatieh al Faouqa dans le sud du Liban, rapporte l'agence nationale d'information libanaise.

18h41 - Donald Trump décrit la guerre en Iran comme un "grand succès", disant penser que cette guerre ne reprendra vraisemblablement pas, tout en réitérant son scepticisme à l'égard d'un potentiel accord avec Téhéran.

"Je ne suis pas sûr de vouloir conclure un accord avec eux", déclare le président américain devant les journalistes en clôture du sommet de l'Otan. "Tout cela va prendre fin rapidement", dit-il également. "On ne peut pas laisser ces fous avoir l'arme nucléaire (...) Tout ce qui va être fait, va être terminé rapidement", poursuit-il.

Il répète par ailleurs être selon lui la cible numéro une de l'Iran. "Leurs dirigeants ont disparu (...) Ils en ont des nouveaux, ils pourraient disparaître", dit-il. "Moi aussi, je pourrais disparaître, je suis leur cible numéro une".

17h46 - Huit membres de l'armée iranienne ont été tués dans des attaques menées mercredi matin par les Etats-Unis dans des zones du sud de l'Iran, selon la télévision d'Etat iranienne.

16h37 - La télévision iranienne, citant une source sécuritaire, rapporte que Téhéran entend frapper des cibles "ennemies" avec un ratio d'au moins deux contre une, en réponse à toute nouvelle attaque américaine.

15h05 - Devant la presse au sommet de l'Otan, le président français Emmanuel Macron estime qu'"il y a eu une violation de l'accord" entre Etats-Unis et Iran par Téhéran mais dit croire à une poursuite des négociations entre les deux pays.

"Il y a eu une violation de cet accord par les frappes iraniennes qui ont conduit à une réponse américaine. Je pense que les Iraniens ont eu tort de faire ces frappes qui contreviennent à ce qu'ils ont eux-mêmes signé (...) Pour autant, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre des 60 jours", dit-il.

"Ma compréhension, c'est que les réunions qui sont prévues dans ce cadre vont continuer de se tenir. Il faut continuer d'avancer avec beaucoup de calme, de sang-froid et de patience et nous, nous défendons toujours le même agenda."

14h56 - Donald Trump déclare que les Etats-Unis vont probablement frapper à nouveau l'Iran dans la soirée.

"Je donnerai un petit avertissement : Nous allons les frapper durement ce soir", déclare le président américain au sommet de l'Otan avant une réunion avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Donald Trump ne déclare pas explicitement que les Etats-Unis sont prêts à engager un nouveau conflit avec la République islamique.

10h16 - Donald Trump déclare que le cessez-le-feu mis en place dans le cadre du protocole d'accord conclu avec l'Iran est mort après les nouveaux échanges de tirs autour du détroit d'Ormuz.

"Je pense que c'est terminé", dit-il à la presse au côté du secrétaire général de l'Otan à l'ouverture du sommet de l'alliance à Ankara.

Le président américain ajoute ne plus vouloir discuter avec les Iraniens. "Ce sont des malades", dit-il.

08h41 - Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne dans un communiqué une "violation flagrante" du protocole d'accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin aux hostilités.

Il affirme que les violations des "arrangements" iraniens pour le détroit d'Ormuz, dont Téhéran entend contrôler le franchissement, ainsi que les bombardements israéliens au Liban, rendent le protocole d'accord "inopérant".

Le communiqué appelle les pays du Moyen-Orient à ne pas autoriser l'armée américaine à utiliser leur territoire pour lancer des attaques contre l'Iran.

08h17 - Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville portuaire de Bouchehr, près de laquelle se trouve également une importante centrale nucléaire iranienne, rapporte l'agence Mehr.

07h15 - Les frappes américaines contre l'Iran étaient "absolument nécessaires", déclare le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, alors que va s'ouvrir le sommet de l'alliance à Ankara, en Turquie.

"Quand un cessez-le-feu est en place et quand l'Iran viole ce cessez-le-feu, je pense qu'il est absolument crucial que les États-Unis réagissent avec force", dit-il.

07h10 - Au moins trois méthaniers et un pétrolier ont renoncé à franchir le détroit d'Ormuz après les attaques de l'Iran contre des navires dans la nuit de lundi à mardi, montrent les données de suivi du trafic maritime.

Trois méthaniers qatari - Al Ghariya, Duhail et Al Ruwais - qui se dirigeaient vers le port qatari de Ras Laffan pour charger une cargaison de gaz naturel liquéfié ont changé de direction mardi soir alors qu'ils approchaient du détroit en mer d'Oman.

Un pétrolier battant pavillon indien et transportant deux millions de baril de pétrole koweïtien a pour sa part fait demi-tour mercredi matin alors qu'il s'apprêtait à franchir le détroit d'Ormuz.

05h43 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent avoir visé 85 sites militaires américains à Bahreïn et au Koweït "en réponse à la violation du cessez-le-feu par les Etats-Unis".

05h24 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent avoir abattu un drone américain dans le sud de l'Iran, rapporte la chaîne de télévision iranienne Press TV.

05h04 - Le conseiller du guide suprême iranien, Mohsen Rezaei, déclare que le président américain Donald Trump a l'intention d'attaquer de nouveau l'Iran et que Téhéran est "entièrement préparé".

05h02 - Les sirènes d'alerte retentissent au Koweït, où les autorités disent faire face à des attaques de missiles et de drones.

03h57 - L'état-major iranien dit que les frappes de l'armée américaine sont une "agression flagrante" et que les forces armées iraniennes apporteront une "réponse écrasante" aux attaques américaines.

La seule route sûre pour les navires dans le détroit d'Ormuz est celle établie par l'Iran, indique l'état-major iranien, qui réaffirme qu'il ne permettra pas d'ingérence américaine dans la gestion de la voie navigable.

03h48 - Le Commandement central de l'armée américaine dit que plus de 80 cibles ont été visées lors des dernières frappes menées en Iran.

02h29 - Les médias iraniens rapportent que de nouvelles explosions ont été signalées sur l'île de Qeshm et que des explosions ont été entendues sur l'île de Kharg.

01h09 - La situation à Bandar Abbas et dans l'île de Qeshm est revenue à la normale, annonce la télévision officielle iranienne, précisant que des explosions retentissent toujours à Sirik.

01h00 - Le président iranien Massoud Pezeshkian quitte l'Irak pour rentrer en Iran après les frappes américaines dans le sud du pays, dit la télévision officielle iranienne.

00h58 - Plusieurs personnes ont été blessées par des éclats de "projectile ennemi" dans le port de Sirik, rapportent les médias iraniens.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)